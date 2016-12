Anuario VAVEL Losc Lille 2016: el sueño se transformó en pesadilla

Google Plus

Fotomontaje: Javier Jábega, VAVEL.

Ha sido un año bastante movido para el Lille, con una primera mitad de año que estuvo marcada por el alza que tuvo el equipo, un alza que le permitió culminar en la quinta posición, y con la figura descollante de Sofiane Boufal. Pero en la segunda mitad del año todo cambió, el marroquí emigró al Southampton, se fue del club el histórico Florent Balmont y el lateral izquierdo Djibril Sidibé emigró al Mónaco, y el equipo ha estado lejos de cumplir con los objetivos trazados, pues se ha quedado fuera en la fase previa de la Uefa Europa League, y en la Ligue 1 estuvo por varios momentos en la zona de descenso, lo que llevó a los directivos del club a destituir a Frédéric Antonetti, haciéndose cargo del equipo de manera interina Patrick Collot, el nacido en Aviñón logró que el equipo consiguiera una serie de buenos resultados, pero que se vieron algo manchados por la eliminación en la Copa de la Liga ante el PSG, la derrota en el Velodrome ante el Marsella y la igualdad ante el Rennes en el último partido del año. La incertidumbre es total, de cara a lo que se viene en el año 2017.

Se va Hervé Renard, llega Fréderic Antonetti

La pasada campaña del Lille, como las últimas temporadas, fue de múltiples cambios, se fueron muchos jugadores, y también llegaron otros tantos, así como también hubo un cambio de técnico, asumiendo las riendas del club el francés con demasiada experiencia en selecciones africanas Hervé Renard; las expectativas eran altas, pero la realidad fue que Renard jamás pudo imponer su estilo de juego en el equipo, y tuvo muchas complicaciones para obtener resultados, de hecho, dirigió las primeras 13 jornadas de Ligue 1, y el equipo se encontraba en la decimosexta posición, por lo que los directivos decidieron destituirlo, algo muy extraño, considerando que el Lille no suele despedir entrenadores de manera prematura.

Su sucesor fue Frédéric Antonetti, y el experimentado DT francés, si bien, no consiguió resultados inmediatos, sí fue mejorando conforme avanzaba la liga, terminando en la quinta posición con 60 unidades, y en un tremendo momento de forma, consiguiendo de los últimos 27 puntos posibles un total de 23, y logrando la clasificación para la fase previa de la Uefa Europa League. A nivel de copas, el equipo quedó eliminado tempranamente de la Copa de Francia ante el modesto Trélissac de la cuarta división del fútbol francés; sin embargo fue en la Copa de la Liga en donde obtuvo grandes resultados y accedió a la final, una final en donde el Lille sucumbió ante el poderoso PSG por 1-2, pero realizó un gran compromiso y estuvo a nada de dar la campanada. Además, el equipo volvió a ser el segundo menos goleado del campeonato, tal como lo consiguió hace dos años atrás.

La difícil tarea de olvidar a Sofiane Boufal

Sofiane Boufal con la camiseta del Lille. Foto: Ligue1.com.

Para la temporada 2016-2017 (segunda mitad del año) el Lille parecía tener como máximo objetivo el lograr aprender a vivir sin el que fue su jugador más determinante del último año y medio Sofiane Boufal, y es que el marroquí ha emigrado al fútbol inglés, precisamente al Southampton de Claude Puel, por lo que, a las bajas confirmadas de Florent Balmont y la del lateral izquierdo Djibril Sidibé, que se fueron al Dijon y al Mónaco respectivamente; la que más parece afectar es la de Boufal, en todo caso, los de Antonetti se reforzaron con jugadores interesantes, como De Préville, Sankharé y el tunecino Naim Sliti, para suplir a dichos jugadores.

Los objetivos del Lille a comienzos de la temporada en base a plantel y a la situación reciente, era la de terminar entre los 5 primeros de la Ligue 1, y porqué no ilusionarse con volver a disputar una final de Copa local, parece complicado, pero no imposible, para un equipo que ha sido sumamente competitivo en gran parte de las últimas temporadas, y que se ha sabido reponer las numerosas bajas que año tras año sufre.

Decepción europea, crisis liguera y un nuevo comienzo

Comenzaba la temporada para el Lille con la fase previa de la Uefa Europa League, el conjunto norteño enfrentaba al modesto Qabala de Azerbaiyán, la llave parecía accesible para los de Antonetti, pero un 1-1 de local y una inesperada y dolorosa derrota de visitante por la cuenta mínima, dejaron al equipo sin clasificación, sin fase de grupos y sin la segunda competición más importante del viejo continente. La ausencia de Boufal se hacía notar en el equipo, la falta de refuerzos también.

El equipo debutó el 13 de agosto en casa del Metz, sucumbiendo 3-2, en las siguientes dos fechas, el equipo reaccionó tímidamente y venció por la mínima al Dijon, para luego igualar en casa del actual líder de la Ligue 1, el Niza de Lucien Favre.

Las sensaciones en las primeras fechas eran algo preocupantes, el equipo carecía de ideas, de un volumen de juego claro y definido, le estaban convirtiendo con facilidad y era incapaz de marcar muchos goles, lo que comenzó a verse reflejado en la tabla de posiciones.

Los del Norte continuaron con su mala racha, llegando a estar en la fecha trece en la decimonovena con diez puntos de 39 posibles tras trece jornadas (3 triunfos, 1 empate y 9 derrotas) lo que terminó consumando la salida de Frédéric Antonetti como DT, asumiendo de manera interina Patrick Collot, tal como lo hizo en el año 2015, cuando Hervé Renard fue destituido del cargo.

Con Patrick Collot como DT, el Lille vivió un nuevo comienzo, pues, no sólo se comenzó a ver a un equipo con más ganas, con más ideas de juego y con más decisión, sino que un equipo con más seguridad, con más convicción y con mayor tranquilidad a la hora de atacar y defender.

Tanto así que el Lille con Collot como DT tuvo una positiva racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, consiguiendo un empate ante el Nantes, y luego encadenando tres triunfos consecutivos ante el Caen por 4-2, ante el Bordeaux 0-1 y ante el Montpellier por 2-1. Con unos Benzia, De Préville, Rony Lopes y Naim Sliti en estado de gracia, vale decir, jugadores que no habían estado rindiendo con Antonetti, sí lo estaban haciendo con Collot, y eso era un golpe de autoridad, un golpe anímico y un momento sumamente positivo.

Pero las rachas positivas suelen llegar a su fin alguna vez, y ésta no fue la excepción. El Lille tenía que enfrentar al PSG por los octavos de final de la Copa de la Liga, y terminaría sucumbiendo por un claro 3-1, mientras que en la Ligue 1 perdía 2-0 ante el Marsella en el Velodrome y terminó cerrando el año ante el Rennes, en su casa, con su gente, rescatando un punto sobre la hora con un Éder que en ese compromiso fue héroe y villano (falló un penal en la primera parte, pero terminó anotando el empate).

Esperando un movido y auspicioso 2017

El 2017 será un año de cambios para el Lille. Foto: Losc.fr.

Lo mejor que le pudo haber pasado al Lille es que el año 2016 ya se va yendo, un año de muchas emociones, de triunfos y derrotas, de caídas y levantadas, pero en líneas generales, fue un año muy inestable. Con el cambio de presidente en el club, el equipo espera tener un alza en los ámbitos deportivos y económicos, tanto así que en Francia se dice mucho de que el futuro dueño del club, Gerard López, quiere sí o sí a Marcelo Bielsa como entrenador del equipo, y que ya se ha estado viendo con él en más de una ocasión, por lo que el 2017 del equipo se viene cargado, con muchos cambios, con jugadores que se irán, con otros que llegarán, y con la más que probable llega de un nuevo entrenador, porque Patrick Collot es, por ahora, el técnico de manera interina.

La figura de Vincent Enyeama

Vincent Enyeama es pieza clave en el equipo. Foto: Maxifoot.

El portero africano, ya no necesita de presentaciones, y es que Enyeama ya no es únicamente considerado el mejor arquero en la historia de su país y de todo el continente africano, sino que se ha ido consolidando como uno de los mejores guardametas de la Ligue 1, y, sin exagerar, en uno de los más regulares en todo el mundo. Y es que si tomamos en cuenta las últimas temporadas, Enyeama está entre los 5 porteros que más veces ha dejado su portería imbatida en el top 5 de ligas europeas, siendo sólo superado por Never, Bravo, Buffon y Ruffier; demostrando que es pieza fundamental en el equipo. Su seguridad bajo palos, su gran colocación, su liderazgo, solvencia, la habilidad defensiva, el buen mano a mano y sus extraordinarios reflejos que lo hacen realizar brillantes atajadas, son las principales cualidades de un nigeriano que es reconocido como el mejor portero del siglo en el Lille, superando a la leyenda de Mickael Landreau, ni más ni menos.

Plantilla:

Porteros: Vincent Enyeama, Mike Maignan, Jean Butez.

Defensas: Sébastien Corchia, Youssouf Koné, Stoppila Sunzu, Julian Palmieri, Franck Béria, Adama Soumaoro, Marko Basa, Hamza Mendyl.

Mediocampistas: Younousse Sankharé, Ibrahim Amadou, Mounir Obbadi, Morgan Amalfitano, Éric Bauthéac, Rony Lopes, Rio Mavuba, Martin Terrier, Yves Bissouma, Naim Sliti.

Delanteros: Yassine Benzia, Nicolas De Préville, Junior Tallo, Éder, Ryan Mendes, Lebo Mothiba.

Altas:

Éder (Swansea)

Rony Lopes (Mónaco)

Nicolas De Préville (Stade Reims)

Younousse Sankharé (EA Guingamp)

Naim Sliti (Red Star)

Ryan Mendes (Nottingham Forest)

Julian Palmieri (Bastia)

Stoppila Sunzu (Shanghai Shenhua)

Bajas:

Baptiste Guillaume (Strasbourg)

Sehrou Guirassy (Colonia)

Sofiane Boufal (Southampton)

Lenny Nangis (Bastia)

Kevin Koubemba (Sint-Truiden)

Ronny Rodelin (SM Caen)

Marvin Martin (Dijon)

Florent Balmont (Dijon)

Soualiho Meité (Zulte Waregem)

Djibril Sidibé (AS Mónaco)

Julian Jeanvier (Stade Reims)

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Steeve Elana (Gázelec Ajaccio)

Renato Civelli (agente libre)

Once ideal: