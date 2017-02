Previa Rennes - PSG: nuevo duelo para el rey de copas

Nueva ronda de la Copa de Francia en la que Rennes y PSG van a medirse por el pase a Octavos de final de la misma en el Roazhon Park de la ciudad de Rennes, en un partido que se volverá a repetir tras el de hace unas pocas semanas, aunque aquella vez fue en partido de Ligue 1 con resultado triunfador para los parisinos por 0-1 gracias al buen gol de Julian Draxler.

El Rennes se la juega a una carta en casa para tratar de dar la sorpresa ante el rey de copas en Francia como es el potente PSG de Emery, pero para ello los locales deberán de tomar nota del partido de este pasado domingo en París entre PSG y Mónaco para destruir el juego parisino y a través de una fuerte presión poder disponer de ocasiones a la contra.

Los de Emery no podrán contar con los servicios de Marco Verratti en el centro del campo, lo que supone una baja sensible pero no dramática ya que el PSG cuenta con un plantel muy potente. Habrá que ver si Emery da descanso a algunos de sus titulares como Thiago Silva o Cavani, aunque quizá sea demasiado arriesgado teniendo en cuenta que se juega todo a un partido y no puede fallar.

Los parisinos celebrando el gol de Draxler. Foto: PSG

De nuevo el Rennes

Al PSG le ha tocado remar demasiado pronto en esta Copa de Francia ante un rival para nada débil, capaz de dar la sorpresa y plantar cara a un equipo en teoría muy superior por plantilla, pero que en el choque liguero ya sufrió de lo lindo para ganar por la mínima en el Roazhon Park ante un Rennes que ha perdido a su mejor hombre en el mercado de invierno tras la marcha de Ntep al Wolfsburgo alemán.

Los chicos de Emery conocen a la perfección a su rival y tratarán de salir a controlar el partido desde el primer minuto, sabedores de la importancia de no ceder espacio ni darle el balón a su rival, lo que le suele dar buenos resultados a los parisinos, que sufren cuando no tienen la pelota en sus dominios y no se les permite crear juego desde la defensa, como ocurrió ante el Mónaco en el último partido.

El Rennes puede sacar oro con sus contras si es capaz de crear transiciones rápidas, especialmente si son capaces de aprovechar las bandas y estirar el juego ante un rival muy sólido en defensa, pero que sufre con las contras rivales y que se altera mucho dentro del desorden.

Verratti se perderá el duelo ante el Rennes. Foto: PSG

A por los Octavos

El PSG es el rey de copas en Francia y eso no es algo casual, ya que los de la capital francesa se han dedicado estos últimos años a coleccionar trofeos coperos entre la Copa de la Liga y la de Francia. Son los dominadores más temibles que se recuerda en estas competiciones, donde no han tenido rival a la hora de levantar las dos copas.

Emery ya ha conseguido meterse en su primera final con el PSG en la Copa de la Liga que se disputará ante el Mónaco, y quiere seguir el camino hacia otra nueva final en esta Copa de Francia ante el Rennes, aunque a los parisinos todavía les queda un largo camino en esta competición, y para ello deberán doblegar a un rival que puede resultar incómodo.

Los locales tratarán de dar la campanada, pero para ello tendrán que dar su mejor versión y aprovechar las oportunidades que le brinde el cuadro visitante, especialmente en las contras y aprovechando la velocidad en punta y en bandas. La marcha de Ntep resta potencial al ataque del Rennes, pero el equipo cuenta con armas para plantarle cara al PSG, aunque para ello tendrán que ejercer una presión alta y disputarle el dominio del partido a su rival para hacerle sentir incómodo en el campo.

Posibles alineaciones