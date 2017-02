Google Plus

Jardim: "No nos importa el rival, sino mantener la mentalidad que venimos teniendo" // Foto: AS Monaco

Los monegascos se visten de gala para visitar el Ettihad Stadium, la eliminatoria más importante para ellos del año, en la que intentarán conseguir otra heroica victoria recordando cuando ganaron y eliminaron al Arsenal. Jardim salió a rueda de prensa donde le dio tiempo a hablar de la situación perfecta del equipo, (final de Copa de la Liga, octavos de la Copa de Francia, octavos de Champions y líderes de la Ligue 1), de la eliminatoria ante el Manchester City, del juego del equipo y se permitió alabar a un Fabinho que salió también a rueda de prensa con él.

Fabinho: "Estamos muy concentrados en el partido de mañana"

El jugador brasileño valoró en rueda de prensa el partido del Bastia aunque realmente lo intentó evitar, "no pensamos ya en el empate ante el Bastia, estamos concentrados en el partido de mañana y de sacar nuestro estilo". Después, el lateral o mediocampista cuando Jardim lo ve necesario, respondió sobre si son favoritos en la eliminatoria, "Guardiola intenta darnos como favoritos, es normal, realmente no lo somos ". Luego Fabinho valoró al Manchester City, "es un equipo muy complicado cuando le tienes de adversario, pero estamos aquí para ganar" y acabó destacando el juego del equipo en las cuatro competiciones, "estamos todos remando hacia el mismo sitio y eso se nota" y valoró a la promesa monegasca, Mbappé, "Mbappé es un jugador tremendo, con tan solo 18 años, no hace más que sorprendernos".

Jardim: "El rival no nos importa, lo importante es mantener la misma mentalidad que venimos teniendo"

Manchester City y Mónaco son dos equipos que se sienten cómodos con la posesión, y fue preguntado el entrenador por ello, respondiendo que "a ambos nos gusta tener el balón, pero no podemos comparar", además dijo el mensaje que está transmitiendo a los suyos, "no nos importa el rival, lo que tenemos que hacer es mantener la misma mentalidad que venimos teniendo durante toda esta temporada". Preguntado también sobre el momento de forma del equipo, destacó que "Es una satisfacción jugar dos octavos de final de Champions en tres años" . Para terminar, destacó a dos jugadores suyos muy importantes, "Fabinho es uno de los mejores mediocampistas y lateral derecho desde hace dos años, mientras que con Falcao es muy bueno y fácil trabajar con él".

Tanto Jardim como Fabinho destacaron ante los medios la importancia del partido, no solo en su visita al Ettihad Stadium, sino también en el Louis II en la vuelta.