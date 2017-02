Partido EA Guingamp vs AS Mónaco en vivo y en directo online en Ligue 1 2017

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del EA Guingamp vs AS Mónaco que podrán leer en VAVEL.com.

Fabinho fue uno de los goleadores del AS Mónaco en el partido de la primera vuelta / FOTO: asmonaco.com

El último cara a cara entre ambos conjuntos fue en el partido de la primera vuelta de la Ligue1. Ese día, el encuentro terminó en un empate a dos con goles de Fabinho (71') y Bernardo Silva (84') para el AS Mónaco, y Diallo (29') y Privat (37') para el EA Guingamp.

Amaury Delerue será el encargado de dirigir el EA Guingamp vs AS Mónaco / FOTO: eaguingamp.com

En los dos partidos dirigidos por Delerue, el EA Guingamp no ha sabido ganar: derrota, 1-0, ante el SC Bastia y empate a uno ante el SM Caen. En cambio, el AS Mónaco ha ganado ambos duelos: 6-2 al Montpellier HSC y 4-0 al FC Lorient.

Ya sabe lo que es arbitrar a EA Guingamp y AS Mónaco, ya que de los 16 encuentros que pitado, dos han sido al conjunto de Kombouaré (vs SC Bastia y SM Caen) y dos a los monegascos (vs Montepellier HSC y FC Lorient).

El árbitro del encuentro será Amaury Delerue, quien estará acompañado de Bertran Jouannaud, Cyril Mugnier y Alexandre Castro. En lo que llevamos de temporada, Delerue ha pitado 16 partidos de la Ligue1 done ha enseñado 61 amarillas y cinco rojas.

El Stade Municipal du Roudourou será el escenario del duelo entre Guingamp y Mónaco / FOTO: eaguingamp.com

El partido se disputará en el Stade Municipal du Roudourou, un estadio con capacidad para 17.000 personas y que fue inaugurado en agosto de 1990. En octubre de 2009, la selección francesa disputó un partido de clasificación para el Mundial de 2010 ante las Islas Feroe.

Durante la semana, en el AS Mónaco la noticia fue esa derrota que sufrió en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City (5-3). Una derrota dolorosa ya que los monegascos se pusieron por delante con el 1-2.

Radamel Falcao y Kylian Mbappé vieron puerta en el partido de Champions ante el Manchester City / FOTO: asmonaco.com

Sin olvidar, tampoco, a Valère Germain y Thomas Lemar que suman ocho y siete goles, respectivamente. Bernardo Silva también será una de las principales amenazas para el EA Guingamp.

En el AS Mónaco, sin duda, los focos estarán encima de dos de los jugadores más en forma del futbol europeo: Radamel Falcao y Kylian Mbappé. Ambos delanteros forman una de las parejas más temibles y suman ya 23 tantos: 16 el colombiano y siete el francés.

Jimmy Briand es el jugador más peligroso del EA Guingamp / FOTO: eaguingamp.com

En el EA Guingamp atentos a Jimmy Briand. El delantero es el hombre gol de este equipo con sus siete tantos en lo que llevamos de temporada. Además, hasta la fecha suma 2.047 minutos en sus piernas.

Leonardo Jardim espera olvidar la derrota en Champions y sumar un nuevo triunfo ante el Guingamp / FOTO: @AS_Monaco

El técnico francés también confirmó la presencia de Falcao: "Es muy competitivo. Importantísimo para nosotros y está listo para seguir adelante".

Leonardo Jardim confirmó que tras la derrota ante el Manchester City el equipo "tiene que pensar solamente en la Ligue1 y en el Guingamp". Además, Jardim aseguró que "iremos a por todas aunque enfrente estará un equipo que en su estadio ha sido capaz de ganar a Olympique Lyonnais, Olimpique de Marsella y PSG".

Mbappé disputa un balón ante un defensa del EA Guingamp en el partido de la primera vuelta / FOTO: asmonaco.com

EA Guingamp y AS Mónaco se han enfrentado en 19 ocasiones, donde el balance es de cuatro victorias para el Guingamp, cinco empates y 10 triunfos para el conjunto monegasco. La mayor goleada en estos encuentros fue el 4-0 que consiguió el Mónaco en la temporada 2002/03.

En su última salida el AS Mónaco no pasó del empate a uno ante el Bastia / FOTO: asmonaco.com

En su último encuentro lejos del Stade-Louis II que, precisamente, fue ante el SC Bastia, el AS Mónaco no pasó del empate. El gol inicial de los locales fue igualado gracias al tanto de Bernardo Silva (52').

A domicilio, los pupilos de Jardim han conseguido sumar 25 de los 39 puntos posibles acumulando, así, un balance de siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Lejos del Stade-Louis II es el equipo que más goles marca (30) y el tercero que menos recibe (14).

El AS Mónaco llega tras empatar a uno ante el SC Bastia en la jornada del pasado fin de semana. Pese al empate, los de Leonardo Jardim siguen siendo líderes de la liga con 59 puntos y un balance general de 18 triunfos, cinco empates y tres derrotas. Con sus 76 goles, el AS Mónaco es el equipo más goleador de la competición.

El Guingamp sumó un gran triunfo ante el Olympique Lyonnais en el último partido en su estadio / FOTO: @OL

En su último encuentro en el Stade Municipal du Roudourou, el EA Guingamp sumó un triunfo muy meritorio ante el Olympique Lyonnais (2-1). Los goles de Diallo (30') y Benezet (34') permitieron darle la vuelta al marcador tras el tanto inicial de Lacazette.

Como local, los de Antoine Kombouare han sumado 24 puntos en los 12 encuentros disputados en su estadio. El balance, en este aspecto, es de siete victorias, tres empates y dos derrotas.

El EA Guingamp llega tras perder 3-0 en su visita al estadio del Girondins de Bordeaux en la última jornada liguera. Este resultado les hace ser novenos con 34 puntos y con un balance global de nueve triunfos, siete empates y diez derrotas. Además, su diferencia goleador es de -3: 30 goles marcados por los 33 encajados.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del EA Guingamp vs AS Mónaco, correspondiente a la 27ª jornada de la Ligue1. El encuentro se disputará este sábado a partir de las 17:00 horas en el Stade Municipal du Roudourou.