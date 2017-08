Google Plus

Neymar debutará en el Roudourou. Foto: Zimbio.com.

Se han acabado los problemas para Neymar, para Emery y para el PSG, y es que el día de hoy la Federación Francesa de fútbol ha recibido el transfer del brasileño, todo esto gracias a que finalmente los de París le han cancelado los correspondientes 222 millones de Euros al Barcelona.

Recordar que durante toda la semana el PSG no había podido inscribir a Neymar por no contar con su certificado, pero el Barcelona ya con el dinero en mano dio el visto bueno y de esta forma se desbloqueó el asunto burocrático que le impedía al ex Santos jugar en Francia, y podrá debutar ante el Guingamp de Antoine Kombouaré en el mítico Roudourou.

Unai Emery, el entrenador del PSG se ha referido en la conferencia de prensa previa al compromiso a la situación de Neymar, y sobre las ganas que tienen todos de verlo jugar. “Todos queremos que ya juegue lo más pronto posible. Se ha sentido bien en el entrenamiento, hemos trabajo en lo táctico y en los balones parados. Podría estar en el grupo. Todos queremos verle en la cancha. Necesitamos verlo con nosotros y que arranque lo más pronto posible”.

Emery también se refirió a la integración del brasileño, entendiendo que Neymar apenas lleva unos días en París y unos días entrenando con sus nuevos compañeros de equipo.

“Debe de tener tiempo para adaptarse a su nuevo ambiente. Es una nueva vida, una nueva ciudad… dentro del grupo conoce a muchos jugadores y se siente bien con todo el mundo. Todo va bien, está listo, ha mostrado muchas buenas cosas, su adaptación con el grupo va yendo muy bien”.

Todo está listo, Neymar tendrá la posibilidad de debutar en el Roudourou, escenario en donde la temporada pasada sucumbieron Lyon, Marsella y el mismísimo PSG. Habrá que ver si Emery lo coloca en un eventual 4-3-3 en donde el brasileño juegue por izquierda, Di María por la derecha y Cavani de delantero centro; o si el ex técnico del Sevilla prefiere utilizar su habitual 4-2-3-1 con Cavani de 9, Neymar por izquierda, Di María por la derecha y Pastore de mediapunta, dejando en el doble pivote a Rabiot y a Matuidi, en desmedro de unos Motta y Draxler que serían relegados al banquillo. En fin, sólo queda esperar el tan ansiado debut de Neymar, que ya es una realidad.