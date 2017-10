El resumen de la jornada en Ligue 1

Google Plus

Edinson Cavani festeja uno de sus dos goles en la victoria 3-0 del PSG | Foto: Ligue 1

Una nueva jornada de la Ligue 1 llegó a su fin, con varios puntos interesantes que abrieron el debate entre todos los fanáticos del fútbol francés. Por una parte, sin su máxima figura, el PSG mantiene su racha invicta gracias a los goles de Edinson Cavani y una gran actuación de Ángel Di María, quien reemplazó al sancionado Neymar. En Mónaco, Keita Baldé y Thomas Lemar salvaron a un Mónaco que no contó con Falcao por lesión, mientras que el Olympique Marsella venció por 1-0 a un LOSC Lille que cada vez se hunde más en la tabla, dejando al borde del abismo a su entrenador, Marcelo Bielsa.

Sin Neymar, el PSG continúa invicto

El Paris Saint Germain extendió su racha invicta a 19 partidos en todas las competencias que disputa, luego de vencer por 3-0 al OGC Nice, manteniendo así la diferencia de cuatro puntos con los vigentes campeones, Mónaco.

Los parisinos lograron vencer aun sin Neymar, quien fue expulsado en la última jornada, frente al Olympique de Marsella. En su reemplazo, estuvo el volante argentino Ángel Di María, quien tuvo un gran partido, asistiendo a Edinson Cavani. El delantero uruguayo venía de salvar al Paris Saint Germain en el Derby, con su gol de tiro libre, y ante el OGC Nice llegó a los 99 goles en la Ligue 1.

Unai Emery reconoció que el ambiente del estadio había sido muy importante para el rendimiento de sus dirigidos: “En casa y frente a nuestros fanáticos, los jugadores dieron mucho más y fue más que una actuación completa. Presionamos muy bien y eso molestó al Nice, estamos muy felices. Quedé encantado con el final del partido ante Marsella, con el espíritu mostrado por los jugadores, con las celebraciones del gol de Cavani. Esta noche vuelvo a estar feliz con el espíritu de los futbolistas”.

Por su parte, Lucien Favre lo redujo a una “cuestión de confianza. Concedimos el primer gol demasiado rápido, no fue una buena actuación, mientras que el PSG fue mejor y jugó más rápido. No somos los mismos de la última temporada, lo dije al principio del torneo que este no sería un año sencillo”.

Baldé y Lemar al rescate

Mónaco logró vencer, pese a la ausencia de Falcao | Foto: Ligue 1

Con la ausencia por lesión de Radamel Falcao García Zárate, el Mónaco debía enfrentar al Girondins de Bordeaux, pero Keita Baldé y Thomas Lemar acudieron al rescate para que el equipo del Principado logrará quedarse con la victoria por 2-0, un resultado que le da la fuerza necesaria para el importante duelo que tendrá el próximo miércoles por UEFA Champions League, ante Besiktas.

“El equipo jugó muy bien, fuimos más fuertes que Bordeaux”, reconoció Leonardo Jardim, entrenador del Mónaco.

Olympique Marsella no tuvo piedad con su antiguo entrenador

Tras el amargo sabor del empate ante Paris Saint Germain, el Olympique Marsella quería darle un gusto mucho más dulce a su paladar volviendo al sendero de la victoria. Enfrente estaba el Lille de su ex entrenador, Marcelo Bielsa. Morgan Sanson le dio la victoria a los visitantes al anotar el único gol del partido.

Marcelo Bielsa no está tan seguro en su puesto | Foto: Ligue 1

El entrenador argentino, Marcelo Bielsa, pende de un hilo en el LOSC Lille, ya que marcha en el 19° lugar de la tabla, con solo una victoria en toda la temporada. Luego del partido, Bielsa elogió a sus dirigidos y dejó que la culpa de la derrota recayera sobre él: “Es el partido en el cual mejor atacamos y defendimos en toda la temporada, pero no podemos estar satisfechos luego de un partido así. La persona que debe ser responsable por esto soy yo, eso es obvio, no creo que los jugadores deberían considerarse responsables por la posición del equipo en la tabla”.