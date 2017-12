Anuario VAVEL Olympique de Marsella 2017: entre los cuatro mejores de la Ligue 1

Google Plus

Fotomontaje: Sergi Recu Lebra

El Olympique de Marsella ha sabido demostrar que no se queda atrás de los grandes equipos de la Ligue 1 (PSG, Mónaco y Lyon), terminando detrás de ellos y casi a las puertas de jugar la final de la Liga Francesa. Sin embargo, ni el Marsella ni el Lyon lo pudieron lograr. No obstante, es indudable que el rendimiento del Marsella ha sido bastante bueno y los resultados no se han hecho esperar.

El Marsella ha concluido la temporada de la Ligue 1 con una puntuación de 38 puntos, a tan solo 3 puntos del segundo y tercero de la tabla clasificatoria. Verdaderamente, el entrenador Rudi Garcia es consciente de que no era fácil ser los primeros, porque el París Saint-Germain y el AS Mónaco son dos rivales muy difíciles de superar, sobre todo el primero, al contar con una plantilla de jugadores impresionante, sin embargo, el técnico se puede ir en groso con un buen sabor de boca y tranquilo, ya que logrado confirmar que su equipo está entre los cuatro mejores y sus jugadores pueden ser muy cañeros y oportunos en el campo de juego.

Olympique de Marsella vs Olympique de Lyon / Fuente: OM

La evolución del Olympique de Marsella ha ido a más a medida que avanzaba la temporada en la Liga Francesa, aunque a veces parecía perder el estado que le caracterizaba o mantener mucho su forma sin avanzar ni retroceder. En cualquier caso, frente a sus oponentes ha sabido estar a las circunstancias en todo caso. Y lo cierto, es que hay mucho potencial en el club francés y por esa misma razón mucho focalizan su mirada en el equipo.

Los 3 máximos goleadores del Marsella han sido el extremo derecho, Florian Thauvin con 8 goles, el extremo izquierdo, Lucas Ocampos con 6 goles y el delantero centro Clinton N’Jie con 5 goles. Sin embargo, en los pases para gol han tenido peores resultados en términos generales, que deberían mejorar de cara a la siguiente temporada de la Liga Francesa.

La posesión del balón para el Marsella no ha sido ciertamente un problema, ya que han sabido no perder la pelota en muchas ocasiones, aunque sí a raíz de malas jugadas han perdido buenas jugadas para marcar y rematar en el campo contario de los equipos a los que se ha enfrentado.

Un jugador del Marsela con la pelota a sus pies / Fuente: OM

En materia defensiva, el Marsella ha jugado correctamente las cartas en la mayoría de sus partidos, salvo algunas veces que ha cometido algunos errores en el campo, referidos a la unidad defensiva del equipo, que en alguna ocasión se pierde. Pero igualmente han sido efectivos en el momento de defender su terreno de juego.

Su ataque se ha marcado con regularidad en el tiempo, porque marcó siempre por lo menos un gol en muchos de sus últimos partidos. Este es un equipo que no suele sentir realmente dificultades para abrir el marcador. Aunque deberían evitar más las jugadas solitarias y mejorar el ataque conjunto. Además de aprovechar mejor según que pases clave para marcar en el área de penalti.

A nivel de sanciones por los árbitros, el Marsella ha recibido hasta 24 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas durante la temporada 2017/2018. Y en referencia a los fichajes que el Olympique Marsella ha realizo, hay que resaltar que son acertados, fundamental,ente el fichaje de Floria Thauvin por 18,00 mill. € y Luiz Gustavo por 12,00 mill. €. Además, referente a esto, en la temporada 18/19 jugara Jordan Amavi al ser fichado por la suma de 10 millones de euros, un jugador joven, del que existen muy buenas expectativas.

La plantilla del Olympique del Marsella ha dado muchos frutos y puede dar mucho de sí en los próximos tiempos, porque sus datos son bastantes positivos también para el futuro. Actualmente el Marsella está valorado en 146,25 mill. € en el mercado y la edad media de los jugadores es de 26,7. Pero estos valores son meramente orientativos y pueden variar mucho, dependiendo del estado del club.

En estos momentos, el Marsella dispone de 26 jugadores, de los cuales 11 son extranjeros (42,3%), y con un balance de fichajes negativo: -59,25 mill. €. Por lo tanto, prácticamente la mitad de la plantilla la conforman jugadores extranjeros con muchas aspiraciones y que han jugado bien en esta temporada, aunque todo sea mejorable.

Hasta ahora el Marsella ha conseguido ganar 1 Copa de la Liga de Campeones, ser 9 veces campeón de Francia, 10 veces la Coupe de France, 3 copas de la Liga de Francesa, entre otros galardones y premios que ejemplifican el buen posicionamiento del Olympique de Marsella. Y del que podemos decir alto y claro que por lo menos a día de hoy es gran un equipo de primera división francés, con 22 años de historia en la Liga Francesa a sus espaldas.

Jugadores del Marsella abrazándose entre ellos / Fuente: OM

En definitiva, el Marsella ha patentado que puede sostenerse entre los mejores equipos franceses, quedando en la posición 4 con 38 puntos en la Liga Francesa y consiguiendo importantes logros en su trayectoria deportiva, y también tanto en la pasada como en el año próximo 2018, que ya está a la vuelta de la esquina y el Marsella se está preparando para no defraudar y poder mejorar los resultados obtenidos. Entre otras cosas, el equipo deberá mejorar sus imperfecciones con la ayuda esencial del técnico, que están a menudo relacionadas de manera prioritaria con los pases y la coordinación del club a la hora de atacar al adversario. Han de ser mejores en ese aspecto, para mejorar todavía más sus resultados futuros. Aun así, es indiscutible que han logrado ser los cuartos en la Ligue 1 y además han verificado que son un gran equipo de Francia con sus hazañas futbolísticas, día tras día, que su afición vive siempre con mucha intensidad y alegría.

Jugadores del Marsella celebrando un gol / Fuente: OM

Así pues habrá que ver sí el Olympique de Marsella en la temporada 18/19 puede alcanzar mayores metas, o sí por el contrario tira para atrás en sus logros. De momento, está claro que los resultados han sido generalmente positivos para el Marsella, sobre todo, sí se tiene en cuenta la buena situación de otros equipos de la Ligue 1 a los que se han tenido que enfrentar en la Liga Francesa