El Mónaco igualó y puede perder el segundo puesto

AS Mónaco

AS Mónaco: Danijel Subasic; Almamy Touré, Kamil Glik, Jemerson (Andrea Raggi, min. 45'), Jorge; Fabinho, Kevin N'Doram; Rachid Ghezzal, Thomas Lemar, Rony Lopes (Stevan Jovetic, min 64'); Keita Baldé (Adama Diakhaby, min. 71')

Llegó el tan ansiado día en que en Francia, la Ligue 1 volvió al ruedo. Luego del breve receso y el calentamiento con las Copas de la Liga, y la Copa de la Liga de Francia, llegó la tan ansiada hora en que la máxima categoría del fútbol francés vuelva a rodar la pelota para la segunda mitad de la liga.

Una Ligue 1 que tiene al Paris Saint-Germain como líder absoluto y, además, con una considerable diferencia de puntos a comparación de sus perseguidores que, hasta el momento, parecieran que están luchando por el segundo puesto. Además de pelear por ingresar directamente a la UEFA Champions League como principal objetivo.

Uno que haría su presentación este sábado, es el Mónaco. Al equipo de Leonardo Jardim le tocó viajar hasta Montpellier para visitar a los de Michel Der Zakarian. Por el lado del conjunto del Principado, estaba obligado a sumar de a tres si quiere seguirle los pasos al Paris Saint-Germain. Mientras que, el equipo que será local, ubicarse lo más arriba posible ya que están a mitad de tabla.

Sin ventaja

El partido daba por comenzado al momento que Antony Gautier daba la orden a las 20:00 horas. Al principio, el encuentro parecía que iba a ser más que interesante. Pero no tardó mucho en defraudar. A pesar de que la primera oportunidad fue para el Montpellier a través de Ruben Aguilar que recibió un pase de Ellyes Skhiri, pero el defensor remató, desde la derecha, y el balón se perdió al lado del palo izquierdo del arquero en los primeros minutos.

Parecía que el equipo local era el dueño del encuentro. Tres minutos más tarde de esa primera chance, conseguía generar peligro de Subasic. Otra vez, era Skhiri el que disparó desde fuera del área, pero la pelota se iba ancha y desviada. Llegado a los diez minutos del encuentro, era el momento de la respuesta del Mónaco con un tiro de esquina de Almamy Touré, que logró cabecear Keita, pero la pelota se perdía por el lado izquierdo del arco.

Pero, no era más que una aproximación la del visitante ya que, nuevamente, Junior Sambia buscaba el arco con un disparo desde la izquierda, que Subatic tapó de buena forma. El partido se transformaba de ida y vuelta, Keita era el que buscó anotar con un remate que se iba apenas desviado, mientras que Jonathan Ikone disparó desde fuera del área y, otra vez, el arquero del Mónaco le quitaba el gol al Montpellier.

Parecía que a la media hora de juego, el Mónaco, comenzó a adueñarse del partido, luego de que su rival lo superara. Lo conseguía con buenas combinaciones entre Thomas Lemar y Rachid Ghezzal, donde el ex Olympique de Lyon remató desde fuera del área pero se iba demasiado alto.

Los últimos minutos, fueron todos del local en lo que tuvo tres oportunidades para marcar la diferencia. Primero, Junior Sambia, donde no podía vencer a Subatic. Minutos más tarde, a través de un tiro de esquina lanzado por el futbolista nacido en Lyon, que Pedro Mendes, muy cerca del arco, remató desviado. Por último Facundo Píriz probaba un disparo que se marchaba desviado.

De esa forma, se terminaba la primera parte. Donde el Mónaco no supo cómo generar peligro en el arco rival, ante un Montpellier que lo superaba a la hora de generar peligro y que tuvo muchas chances de conseguir la ventaja que sus futbolistas no supo aprovechar.​​

Punto que no le sirve.

El segundo tiempo, parecía que no había cambiado lo suficiente. Especialmente, porque el que tenía la oportunidad de abrir el marcador era Facundo Píriz, de cabeza, al recibir un pase desde la misma vía, que se pierde por el sector izquierdo.

El Mónaco comenzaba dando señales, a través de Rony Lopes y disparaba a la escuadra donde encontraba a un arquero bien parado en el sector izquierdo. Luego, sería Keita el que buscaba anotar pero que, otra vez, Benjamin Lecomte le negaba el gol a la visita.

Los de Jardim salieron más decididos en la segunda parte y, una de sus figuras, Thomas Lemar, buscaba llevarse los tres puntos con un remate desde la izquierda, pero que pasaba demasiado alto. Misma suerte corría el tiro de Kevin N'Doram, pero el juvenil probaba con un cabezazo.

Poro pasó hasta el final del encuentro. Esto se debe a que se empezó a ser más disputado, con más faltas y cantidad de amarillas, y la pelota no iba más allá de mitad del campo de juego. La última chance, la desperdició Ghezzal con un remate desde fuera del área, que pasaba muy cerca del palo. Después de eso, no había tiempo para más y el Mónaco se llevaba un punto que no le sirve pensando en los primeros puestos.

Con este resultado, corre riesgo su situación de escolta ya que, si el Olympique de Lyon gana su duelo ante el Angers, se quedará con el segundo puesto y más cerca del líder, PSG, que también deberá jugar su partido correspondiente ante el Nantes. Además, si los de Unai Emery ganan, le sacarán once puntos de diferencia a los del Principado. Por el lado del Montpellier, se ubica en la octava posición con 27 unidades.