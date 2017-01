Google Plus

Tomás Rincón, nuevo jugador de la Juventus | Foto: Juventus FC

La Juventus ha comenzado el año 2017 con una noticia que ya era un secreto a voces. La Vecchia Signora quiere dar un paso adelante en el ámbito internacional y ha decidido reforzarse con el fichaje de Tomás Rincón. El centrocampista venezolano llega a la disciplina del conjunto piamontés por una cantidad cercana a los ocho millones de euros, que pueden convertirse en nueve si se cumplen los objetivos variables. El jugador sudamericano firma con el club bianconero hasta el 30 de junio de 2020.

Massimiliano Allegri tendrá otro soldado a sus órdenes para poder lograr los objetivos marcados a principio de temporada. El liderato de la Juventus en Serie A es recibido ya como habitual para el fútbol italiano, por eso los bianconeri ahora quieren dar el salto en el ámbito internacional. Llegar lejos en la ansiada de Champions League y poder levantarla de nuevo catorce años después de la última conseguida son los principales deberes que los turineses tienen que hacer.

Rincón realiza un ejercicio en un entrenamiento con su nuevo equipo | Foto: Juventus FC

Rincón llega a la Juventus procedente del Genoa, donde ha pasado sus dos últimas temporadas y media. El venezolano llegó a la entidad genovesa en el verano de 2014 después de jugar cinco años en el Hamburgo. Los rossoblù lo adquirieron del conjunto alemán libre, por lo que la operación ha sido magnífica para el cuadro de la capital de la Liguria.

Esta será la segunda aventura de Tomás Rincón en un equipo italiano y la tercera en un equipo europeo después de que despuntase en el Deportivo Táchira para recalar finalmente en tierras germanas. Sin embargo, no será fácil para él hacerse con un puesto en el once titular de Massimiliano Allegri, ya que la competencia en la posición que él ocupa es mayúscula. Jugadores como Claudio Marchisio o Sami Khedira parecen insustituibles para el técnico italiano y Miralem Pjanić ya ha mejorado sus prestaciones con respecto al comienzo de la temporada. Asimismo, el ex del Genoa deberá luchar con otros como Hernanes, Lemina o Sturaro para entrar en los planes del exentrenador del Milan.

Tomás Rincón ya se entrena a las órdenes de Massimiliano Allegri | Foto: Juventus FC

A sus casi 29 años Rincón parece haber encontrado su mejor nivel en el Genoa entre la pasada temporada y el comienzo de esta. Su fichaje por la Juventus es el paso adelante que necesitaba para poder convertirse en un centrocampista de primer nivel. Además, para el venezolano, su llegada al Juventus Stadium será el mejor de los regalos, puesto que cumple años el próximo 13 de enero.

Visto su rendimiento en el Genoa, Rincón también puede ser el complemento perfecto para todos los centrocampistas que tiene la Juventus. Puede servir de fiel escudero a Claudio Marchisio o ayudar en las tareas de segunda jugada a un especialista como Sami Khedira.