Montella: "Ha sido una victoria sufrida pero merecida" | Foto: Milan

Después de la hazaña conseguida al lograr los vitales tres puntos que mantienen a su equipo enchufado en la lucha por llegar a posiciones europeas las primeras palabras de Vincenzo Montella han sido para su presidente: “Le dedicamos esta victoria a Berlusconi, no sabemos si este ha sido su último partido como presidente del Milan y es una buena ocasión para dedicarle el partido. También quiero dejar claro que no ha habido ningún tipo de discusión con él, la filtración de llamadas es cierta, pero son llamadas positivas”.

Tras aclarar su situación con el presidente el entrenador italiano ha entrado en la valoración del partido: “Individualmente Bacca me ha gustado mucho, ha hecho los movimientos precisos a pesar de no haber marcado gol y ha estado centrado en el partido los noventa minutos. Me alegro mucho por el buen gol de Deulofeu, ha sido un movimiento invernal acertado que puede aportar mucho al equipo”, a lo que ha añadido de manera algo más general: “Los tres puntos son importantísimos y merecidos, en el primer tiempo podríamos haber salido más reforzados con la ocasión de Pasalic pero el 2-1 es un resultado justo. A pesar de no poder contar con hombres importantes hemos sabido sacar una victoria preciosa, estoy muy contento con los chicos”

Del mismo modo y con un entusiasmo palpable tras marcar su primer gol con la elástica rossonera el extremo catalán Gerard Deulofeu ha declarado al finalizar el encuentro: “Estoy muy feliz, nos merecíamos esta victoria y los tres puntos serán de una gran ayuda para el equipo”, a lo que ha añadido para concluir: “Sabíamos el potencial que tiene la Fiorentina, pero nosotros hemos sabido luchar y sacar nuestro espíritu de sacrificio. Bacca ha trabajado mucho e incluso hoy se le ha visto presionar la salida del balón, esperamos que nos siga ayudando en los próximos partidos”.