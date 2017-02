Stindl mete al Gladbach en octavos

Google Plus

Final de estos dieciseisavos de final de Europa League, ya se han completado todas las vueltas de los partidos y ahora solo toca esperar al sorteo de los octavos de final. Uno de los grandes partidos de esta noche de jueves ha sido el Fiorentina 2-4 Borussia Möenchengladbach, 3-4 en global de la eliminatoria.

El choque entre el equipo italiano dirigido por Paulo Sousa y la escuadra alemana de Dieter Hecking dio comienzo a las 21:05 de este pasado 23 de febrero. El Artemio Franchi era el estadio donde se celebraba el encuentro y estaba a rebosar, 47.290 localidades disponibles de las cuales se llenó un 80%, buena entrada para una vuelta que se preveía sencilla para los viola.

Pero tras un gran comienzo de los de Sousa con dos goles en la primera media hora de juego, los fiorentinos se durmieron, dejaron controlar al Gladbach que dio la vuelta al marcador y acabó imponiéndose con un 2-4, 3-4 global, que muy pocos se esperaban. Stindl fue el héroe del partido, el delantero de Hecking tiró del equipo y con su hat trick los manda directos a los octavos de final.

Bernardeschi y a octavos

La Fiorentina se encomendaba a su canterano. Federico Beranrdeschi era el hombre que debía dirigir al cuadro viola a los octavos, pero a pesar de realizar un grandísmo partido de ida con un golazo que les adelantaba en la eliminatoria 0-1, la vuelta no ha salido como se esperaba.

Un inicio prometedor es lo que se vio en Florencia. Chiesa, Bernardeschi y Kalinic estaban muy activos y abrían huecos en la defensa alemana que podían aprovechar. Vestergaard tuvo la única del Gladbach y de la primera parte para los de Hecking, minuto siete y al palo, el gigantón de la defensa alemana dio el primer paso para buscar la remontada.

En el minuto 15 llegó el primer tanto. Grandísima conducción de Bernardeschi que filtró un pase para Kalinic que consiguió marcar el 1-0 batiendo por bajo a Sommer. La eliminatoria parecía sentenciada, y más después de que Thorgan Hazard se lesionase tras una entrada de Matías Vecino. Drmic entraría en lugar del belga.

Corría el minuto 28 ya y llegó el segundo tanto. Un resbalón de Vestergaard sirvió en bandeja el balón a Borja Valero que volvió a batir a Sommer para poner el 2-0 que sumado al gol de la ida hacían un 3-0 casi insalvable. A partir de aquí se durmió el encuentro y durante 10 minutos, hasta el 40´, las faltas se sucedieron una tras otra en el medio del campo. Es entonces cuando todo cambia, ya en el 42´, Maxi Olivera derriba a Hoffmann en el área y el árbitro, Artur Soares Dias, señaló la pena máxima que Lars Stindl no falló. 2-1, aún había partido para los alemanes, aunque debían marcar dos goles más.

Stindl se viste de héroe

La segunda mitad fue otro partido, parecía que el local era el Gladbach. Hecking salió con velocidad y una fuerte presión que obligaron a la Fiorentina a encerrarse. Berabrdeschi desapareció y Stindl emergió como salvador.

En el minuto 47 ponía el 2-2, la eliminatoria se apretaba aún más. Stindl cabeceaba un balón colgado de córner. Drmic la volvió a tener en el 48´, pero no hubo suerte. Pero el que volvió a aparecer fue Stindl, minuto 55 y remontada realizada. Nuevo córner y nuevo gol del delantero del Gladbach. Pero no acababa así la cosa, en el 60, el defensa ex del Chelsea, Christiansen, pone el 2-4 definitivo.

No hubo más fútbol en el partido, ni con la entrada de Babacar ni con la de Ilicic para la Fiorentina. El encuentro murió en el minuto 60, pues la Fiore no volvió a tener ninguna oportunidad clara y el Gladbach supo manejar bien los que restaba de partido. Dos disparos de Ilicic en el 80´ y 85´ fueron lo más peligroso de los viola.

Partidazo y victoria del Gladbach de Hecking que avanzan a octavos, dejando atrás a una Fiorentina que se confió en la segunda mitad y no supo aprovechar su renta de goles. Stindl salió a hombros del Artemio Franchi, era el héroe, nombrado hombre del partido. Su hat trick y remontada ya forman parte de la historia esta competición.