Al son del tango argentino

No hay nadie que pueda arrebatar a la Juventus su hegemonía. El triplete tan añorado por la Vecchia Signora está un poco mas cerca, ya que tienen un pie dentro de la final de la Coppa italiana. Queda mucho en las tres competiciones en las que es participa, pero tiene la Serie A muy encaminada, en la competición europea tiene pie y medio en cuartos, además en esta Coppa, están casi en la final.

La Juventus de Turín se impuso 3-1 a un atrevido Nápoles, que como le pasó contra el Real Madrid, en cuanto le meten una marcha más, terminan rompiéndose y eso conlleva otra derrota de las que duelen. Remontó un tempranero gol del español Callejón, que metió el miedo en el cuerpo a los juventinos.

Allegri, sacó un 3-4-3, renunciando al tan habitual 4-2-3-1 y a Cuadrado, para así poder dominar el centro del campo y eso es lo que hicieron. Pero aunque el resultado parece que fue un partido plácido para los de Allegri, no fue así, ya que el equipo de Sarri salió a por todas, llevando la batuta del partido en los primeros compases. No tardaron en culminar lo que se estaba viendo, en el minuto 36, el polaco Milik cogió el balón, abrió para Insigne (de los mejores del Nápoles esta temporada), cuyo pase dejó a Callejón solo ante Neto, definiendo como es habitual esta temporada, puso el 0-1 y con este gol se sitúa con 11 goles en esta temporada. Todo parecía salirles mal a los turineses y bien a los napolitanos, era un resultado peligroso.

Fuente: SSC Napoli

Después de este gran susto, la Juve no tardó en reaccionar por medio de Mandzukic y Lichsteiner que iban a avisar de lo que les venía encima en los segundos 45 minutos.

Terminada la primera parte, Allegri vio lo que les faltaba, por ello volvió al famoso 4-2-3-1 y con Cuadrado en el terreno de juego, fue el revulsivo. No tardaron en igualar el encuentro, ya que en el 47' Paolo iba a pitar un muy polémico penalti a favor de los bianconeri, ya que Koulibaly hizo una supuesta falta a Dybala dentro del área, y el argentino, como es habitual, no perdonó. Empezó a bailar la Juventus al son del tango argentino.

Ya en el 64´después de una mala salida de Reina, el colombiano Cuadrado le puso un centro a Gonzalo Higuaín que no perdonó ante el meta de su ex-equipo. No celebró el tanto, por tanto era el segundo gol que le marcaba a su antiguo equipo desde que se fue rumbo a Turín el verano pasado.

Fuente: Juventus

Tres minutos después, la protagonista fue una jugada que causó mucha polémica, ya que los azzurri pidieron penalti por una falta sobre Albiol, el árbitro dejó correr y sí concedió pena máxima en el contragolpe, cuando Reina paró a Cuadrado. Los napolitanos protestaron amargamente, pues el portero español pareció llegar antes que el atacante y desvió la pelota. Dybala, otra vez, no falló. El golpe fue duro para el Nápoles, que no supo reaccionar. Los tres goles bianconeri tuvieron sabor argentino, que junto a la gran actuación de Cuadrado, dejaron encarrilada la eliminatoria. La Juventus sigue con su particular racha, viento en popa, reafirmándose en Italia, ya que son los dueños y señores de las competiciones domésticas.

Por parte de los azzurri, el gol de Callejón les deja un atisbo de esperanza en poder llegar a otra final de Coppa, pero se antoja difícil.