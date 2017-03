Google Plus

Luciano Spalletti: "El partido de mañana es muy difícil"./ Foto: Pagine Romaniste

Partido importantísimo para ambos conjuntos el del sábado a las 15:00 horas, ya que ambos se juegan la segunda plaza. La Roma distancia al Nápoles en cinco puntos, que pueden verse aumentados a ocho o reducidos a dos.

El entrenador romano tambien comentó las bajas que tendrá para este partido las cuales son Florenzi, Spinozzi y la importantísima baja de Radja Nainggolan. El belga ha sido uno de los jugadores más importantes en estos últimos partidos y será una baja sensible: "Ambos jugadores son importantes, sabemos que Florenzi tiene que ir despacio".

Hay mucho en juego en este partido y el técnico lo sabe bien: "El partido es difícil para muchas razones, delicado. Se llevará mucha atención y por lo tanto la fuerza y ​​la calidad. Lo que puedo decir es que el Napoli es un equipo maduro. Estamos en ese momento del camino en el que tenemos que tomar decisiones, saber sufrir, para defender, para averiguar el momento adecuado e ir más allá de las posibilidades reales de cada momento. No están cansados, así que tenemos que jugar con la misma probabilidad de Nápoles a pesar de que descansó un día más". Tras ser preguntado por cómo afectará las derrotas en Coppa a ambos equipos el italiano repondió que "ambos son equipos maduros" y que "eso ya pasó y remontar es difícil pero no imposible".

Al analizar más a fondo el partido, se le planteó la cuestión de en qué aspectos la Roma puede superar al Nápoles y en qué situaciones es mejor: "Cuando hay dos equipos fuertes es difícil decir en qué uno es más fuerte que el otro. A veces, si usted tiene más calidad cuanto más se prepara es más listo. Somos dos equipos fuertes, sino no podríamos tener los números que tenemos. Hay grandes ventajas en la que se les puede superar. Hay cosas que podemos hacer". No quiso entrar en detalles para no desvelar sus armas.

"Dos equipos de los cuales la empresa, los gerentes, los entrenadores y los aficionados pueden estar orgullosos. "



Tras algún mal resultado cosechado, el técnico romano declaró que "los objetivos están ahí". Le preguntaron acerca de los objetivos de la temporada, ya que este partido tiene una importancia vital para los mismos, a lo que respondió: "Mi obsesión es siempre centrarme antes de cada juego. Si a principios del año me hubieran dicho estar aquí en este momento, podría haber querido estar más arriba. La comparación se hace siempre con Juve, que está haciendo un camino milagroso porque es el más fuerte de todos. Estos números son los que el año pasado tuvo la Juve, entonces ellos se han superado pero nosotros mismos también".

Para finalizar, respondió a cuestiones como los cánticos racistas acontecidos en el derbi romano de Coppa. Se mostró muy crítico recurriendo al valor ético de las personas: "Estamos en el fútbol europeo y hay muchos intentos por deshacer el racismo pero no tiene resultado", lastimó que continuen este tipo de conductas e invitando a ser decisivos en este aspecto. Concluyó comparándolo con una anécdota de un amigo ciego: "Yo tenía un amigo que sabía mucho y era ciego. Tenía unos ojos azules impresionantes a pesar de que era ciego. Cuando conocía una persona abría los ojos y los oídos para conocerla, ya que quería verle aunque no podía dar valor a su apariencia. Los racistas merecen vivir un poco como él, tienen que ser capaz de valorar a las personas internamente, por su corazón y no por el color de su piel".