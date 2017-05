Allegri: "Este derbi vale un 'Scudetto'"

Juventus.com

El entrenador de la Juventus habla muy claro ante los periodistas: "Para nosotros este partido vale el campeonato, por lo que tendremos que sacar un resultado positivo". Para ello quizás, llevará a cabo un poco de rotaciones (Buffón o Chiellini por ejemplo). Dicho esto, las preguntas empezaron dirigidas hacia el delantero del equipo rival, Belotti, y su comparación con la delantera de la Juventus. "Belotti tiene un potencial extraordinario, como demuestran sus números. Será el delantero de la selección por muchos años, pero si vale 100 millones o no es algo que a mi no me compete. Yo lo único que puedo decir es que, al igual que Mandzukic e Higuaín si pueden jugar juntos como estamos viendo, Belotti e Higuaín no podrían ni con cola", sentenciaba el técnico juventino. Siguiendo con el tema, Allegri afirmaba también que "Dybala y Belotti son los jugadores jóvenes más importantes de nuestra competición, aunque la Serie A está sacando grandes promesas en los últimos años, mejorando además tacticamente a los extranjeros que vienen a jugar aquí. Si los grandes equipos de fuera vienen a fichar a Italia, tan mala no será la Serie A. El problema es que vivimos en un país que siempre valoramos menos lo que tenemos dentro y más lo de fuera". Tuvo el de Livorno buenas palabras también para el entrenador del Torino Sinisa MIhajlovic: "Es un gran entrenador, que hará jugar a su equipo de manera agresiva, tal y como está en su ADN".

Decisiones

"Es un problema, no sé todavía qué alineación haré porque jugamos mañana y luego el martes otra vez. Tengo jugadores que me permiten cambiar y por lo tanto aunque haya cambios no influirá en el tipo de partido que vayamos a hacer", analizaba el míster, que continuaba con un discurso de responsabilidad: "El derbi es un partido pasional, donde la ciudad se tiene que sentir orgullosa. Pero hay que animar a tu respectivo equipo de manera respetuosa, porque en frente de las víctimas y las muertes no hay colores ni banderas", afirmaba Allegri refiriéndose al aniversario sobre la tragedia aérea que terminó con la vida de un equipo entero del Torino.

Fase final y futuro

"En estos próximos 20 días nos jugamos todo y tenemos que hacerlo con un entusiasmo que nos permita que la temporada dure hasta el 3 de junio, pero haciendo un paso a la vez sin adelantarnos a lo que podrá pasar en una o dos semanas", analizaba el entrenador de la Juventus que dejaba claro que "no dejaremos de celebrar ningún triunfo en caso de conseguirlo, eso sí, sabiendo que inmediatamente después tendremos que volver a enchufarnos para poder luego celebrar de nuevo". En cuanto a su renovación el técnico comentaba que "es todavía pronto porque tenemos a muchas cosas más importantes a las cuales pensar en estos momentos y porque mi contrato termina en 2018 y yo estoy muy bien aquí". "Lo que sí es seguro es que un año sabático no lo haría a menos que nadie me quisiese. Si un año decido parar es porque me retiro", finalizaba el entrenador juventino.