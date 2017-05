Allegri: "El partido de ida no cuenta. Estamos a 90 minutos de Cardiff"

Google Plus

Juventus.com

"La final todavía tenemos que conquistarla porque en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar una vez que el balón empieza a rodar. Por lo tanto tenemos que mantener la concentración muy alta", comenzaba explicando Allegri en la víspera del enfrentamiento europeo de mañana. Continuaba afirmando que "el Mónaco no tendrá nada que perder y sus jugadores jugarán sin presión, lo que unido a la calidad que tienen podrá crearnos muchas dificultades". La Juventus comenzará el encuentro con el 0-2 del partido de ida, pero el entrenador no cambia de mentalidad: "Tenemos una pequeña ventaja, pero tenemos que afrontar este partido de vuelta como si fuese una final, sin pensar en el primer encuentro. Tendremos que ser muy agresivos para poner al Mónaco bajo presión", analizaba el entrenador juventino.

Sobre su rival, Allegri dijo: "Este año el Mónaco ha ganado siete veces a domicilio con más de dos goles de ventaja. Será un partido abierto y nosotros tendremos que jugar para ganar", comentaba Allegri que añadía que "estamos a 90 minutos de nuestro objetivo y tendremos que hacerlo muy bien para llegar hasta el final. Estamos en una fase muy bonita de la temporada porque faltan 25 días para el final de todo y estamos vivos en todas las competiciones, por lo que mejor no podían habernos ido las cosas. Pero ahora tendremos que hacerlo todavía mejor para rematar, teniendo en cuenta que todavía nos quedan dos puntos para hacernos con el 'Scudetto'. El objetivo es tener el calendario lleno en lo que queda, pero poco a poco porque sino perdemos concentración y fuerzas para nuestro principal objetivo, que es llegar a Cardiff".

En cuanto al equipo que presentará mañana, el técnico comentaba que "todavía tengo que decidir si juega Cuadrado o Barzagli y en medio del campo jugarán dos entre Khedira, Marchisio y Pjanic. Tomaré decisiones pensando en los 95 minutos, porque los cambios serán también muy importantes en el transcurso del partido". Finalizaba la rueda de prensa con una pregunta sobre el estado de Higuaín, ya que éste recibió tratamiento en un pie durante el entrenamiento: "No sabía nada, no he visto nada, pero está bien", concluía Allegri.