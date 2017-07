Cassano, Pazzini y Cerci: el nuevo tridente del Hellas Verona

Google Plus

Foto: HellasVerona.it

El Hellas Verona tiene un dilema en la delantera, su tridente está hecho: Cassano, Pazzini y Cerci. El año pasado en la Serie B la formación estaba clara al 4-3-3, pero con la llegada de los nuevos refuerzos el esquema cambiará.

Fabio Pecchia, entrenador del Hellas Veroa, tiene dos posibles formaciones en las cuatro jugadores son los protagonistas. La primera de ellas es el 4-2-3-1; un esquema en el que Pazzini ocuparía la posición de delantero centro, dejando a Cerci la banda derecha y la izquierda para Bessa, siendo Cassano el hombre que queda libre por detrás de Pazzini.

Este tipo de juego dejaría al equipo con muchos más hombres a la ofensiva. Cassano no tendría que bajar a defender al igual que Pazzini, pero Cerci si tendría que ayudar al lateral, como le pasa a Bessa. Daniel Bessa aún así es mediocentro y su físico le permite realizar esas ayudas, cosa que los otros tres no pueden. Verde y Sligardi serían las opciones de recambio para las bandas.

La 4-4-2 es la otra alternativa, se perdería la verticalidad por la banda al retrasar la posición de Cerci y Bassa, dejándoles de mediocentros puros al lado de Rómulo, Zuculini o Souprayen. Pazzini y Cassano serían los puntas y no tendrían tampoco la necesidad de recular. Una alineación más defensiva que permitiría a Bessa jugar en su posición. Aún así, Cassano partiendo desde la izquierda, Pazzini por el centro y Cerci en banda será la alineación principal que se verá en los partidos.

Giampaolo Pazzini. Todo un jugador histórico de la Serie A. Con 33 años tiene una dilatadísima carrera en Italia pasando por equipos como el Milán, Fiorentina o Inter de Milán. Tras dos años en el cuadro de Verona, Pazzini ha marcado 29 goles en 68 partidos con cinco asistencias. Su única posición es la de delantero centro, sin ser fuerte o excesivamente rápido, la colocación es su principal arma.

Foto: HellasVerona.it / Giampaolo Pazzini en su presentación con el Verona

Antonio Cassano. Son 35 años de un jugador mediático. Pasó por la Roma o el Real Madrid y su peso siempre ha dado de que hablar, además de su vaguería, pero es innegable su calidad. Necesita una posición que no requiere de un gran despliegue físico, la de segundo punta es perfecta. No tiene que presionar la salida de balón de los defensores y tampoco ayudar demasiado en defensa. Milan, Inter o Parma han sido otros de sus equipos. La Sampdoria ha sido el club que le acogió antes de fichar por el Hellas Verona, no fue una gran temporada para él, además era la 15/16, solo consiguió dos goles en 24 partidos con seis asistencias.

Foto: HellasVerona.it / Antonio Cassano presentado con el Verona

Alessio Cerci. La estrella del equipo. El único que hasta hace poco era uno de los pilares en un grande. Explotó en el Torino con 27 años, teniendo ahora 29. Marcó 21 goles y dio 23 asistencias en 73 partidos. Su gran temporada le sirvió para fichar por el Atlético de Madrid, donde no ha llegado ni a los cinco partidos jugados en dos años. Sus cesiones al Genoa y al Milan tampoco sirvieron para recuperar su nivel, pero ahora tiene una última oportunidad. Su velocidad y golpeo de balón son sus armas principales. La banda derecha será un peligro constante con el italiano. Tras rescindir su contrato con el Atleti, se rumoreó su marcha a China, la MLS o el Olympiacos griego, pero es el Hellas Verona el que le da la última oportunidad de mantenerse en una liga de primer nivel.