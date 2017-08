Vecino pasa el reconocimiento médico con el Inter de Milán

Google Plus

Foto: Fiorentina

El Inter de Milán sigue reforzándose y el siguiente en caer ha sido el uruguayo Matías Vecino. El futbolista procedente de la Fiorentina llega después de que el equipo de Spalletti pague su cláusula.

Tendrá una ficha de tres millones de euros, su contrato se extiende hasta 2.021 y el traspaso se ha cerrado en 24 millones de euros.

El Inter publicó a través de los medios oficiales del club el lunes diversas imágenes de Matías Vecino pasando el reconocimiento médico con el club interista. De este modo, volverá a compartir vestuario con Borja Valero a cambio del pago de su cláusula.

Esta operación supondrá la cuarta experiencia distinta en Italia para Matías Vecino, tras probar fortuna en el Cagliari, Fiorentina y Empoli; desde que aterrizase en el Calcio procedente del Club Nacional uruguayo en el invierno de 2.013.

La llegada del uruguayo podría advertir de la posible salida de Geoffrey Kondogbia, que a modo de anécdota, encajó un sorprendente gol en propia puerta en el amistoso disputado ante el Chelsea. No osbtante, el ex del Mónaco parece no terminar de congeniar con Spalletti.

Séptima salida 'viola'

Por su parte, la Fiorentina ha afrontado su séptima salida en lo que va de verano. Después de las salidas de Cristian Tello, Borja Valero, Josip Ilicic, Hrvoje Milic, Ciprian Tataruasanu, Federico Bernardeschi y Gonzalo Rodríguez, el mediocampista uruguayo ha abandonado la ciudad de Florencia. Entre estas bajas, cinco de ellas compusieron el núcleo duro del pasado curso, por lo que Pioli tendrá que paliar con las salidas de futbolistas importantes.

No son tiempo de gloria en Florencia y Stefano Pioli tiene un duro trabajo por delante. Tendrá la difícil tarea de mantener a Kalinic, pretendido por el Milan, y de convencer a Giovanni Simeone para que cambie la elástica del Genoa por la de la Fiorentina. Además, se ha confirmado su presencia para que dispute el trofeo Santiago Bernabéu el próximo 23 de agosto ante el Real Madrid. Le resta un duro mes al conjunto 'viola' antes del inicio liguero.