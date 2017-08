Guía VAVEL AC Milan 2017/18: una nueva era

Foto: @acmilan

Uno de los mejores equipos de Italia, de Europa y del fútbol en general, ya prepara una temporada que esperan sea la vuelta al Olimpo futbolístico. Fichajes y más fichajes para reforzar un equipo que llevaba años sin ser ese Milan que ganó siete Copas de Europa, el adiós de Galliani y Berlusconi da la alternativa de triunfar a un consorcio chino presidido por Yonghong Li.

La historia milanista comienza en 1899

A finales de siglo XX, el fútbol ya estaba expandiéndose por Europa y eran numerosos clubes los que se fundaron en estos años. El Milan nació un 13 de diciembre de 1899, de la mano de los ingleses Alfred Edwards y Herbert Kilpin, bajo el nombre de Milan Cricket and Football Club. Siendo Edwards el primer presidente del club.

Foto: magliarossonera.it / Alfred Edwards

Desde sus inicios, el Milan vistió de rojo y negro, siempre han sido sus colores y tiene un claro significado: el rojo simboliza el fuego y el negro el miedo que infunden en sus rivales. En aquella época, muchos equipos tenían una sección dedicada al criquet y otra al fútbol, caso rossonero, ya que las clases altas veían mejor jugar al criquet que al fútbol, típico de clases más bajas.

Foto: magliarossonera.it / Herbert Kilpin

En 1900, Edwards inscribió al Milan en la FIF (Federazione Italiana del Football), predecesora de la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Su primer partido fue el 15 de abril de ese mismo año ante el Foot-Ball Club Torinese, perdido por 3-0. Sin embargo, ese mismo mes ganaría su primer trofeo ante el Foot-ball Club Juventus por 2-0, siendo Kilpin el primer goleador de la historia milanista. El trofeo ganado fue la llamada Medaglia del Re (Medalla del Rey). En 1901, el Milan ganaría su primer campeonato italiano después de vencer por 3-0, con un hat trick de su entrenador-jugador, Kilpin, al Medaglia del Re (Medalla del Rey). En 1902, volvería a ganar la Medalla del Rey, siendo el último equipo en conseguirla.

Hasta la llegada de la primera guerra mundial (1914-1919), el Milan era un equipo temido en Italia, ganaba campeonatos, copas y era, junto a la Juventus, lo más grande del país de la bota. El inicio de la primera y posteriormente de la segunda guerra mundial dejó al Milan con un período de más de 40 años sin campeonatos. En 1949 volvería ese Milan ganador, coincidiendo con la creación de la Copa de Europa y la Gre-No-Li, delantera formada por Gunnar Gren, Gunnar Nordahl y Nils Liedholm.

La época más fructífera del Milan es difícil de señalar. Es un equipo ganador y toda su historia está llena de éxitos, pero a destacar una, sería el Milan de Sacchi entre 1987 y 1991. Un equipo que era experto en el fuera de juego y subían y bajaban todos juntos. Una defensa compuesta por el capitán Baresi, un joven Paolo Maldini, Costacurta y Tassotti, con Giovanni Galli en la portería, un centro del campo formado por Roberto Donadoni, Angelo Colombo y Carlo Ancelotti, y arriba Marco van Basten, Ruud Gullit y Pietro Paolo Virdis.

En el 87, ante el Napoli de Maradona, el Milan se impuso a ese equipo en el Stadio San Paolo, consiguiendo su undécimo scudetto. Es en este momento cuando nacieron “Los Inmortales de Sacchi”. En la campaña 88-89 se conforma el trío de neerlandeses con la llegada de Frank Rijkaard. Ese año comenzaron ganando la primera Supercopa de Italia jugada en la historia y terminó ganado la Copa de Europa, la tercera de su historia tras, tras un 4-0 ante el Steaua de Bucarest.

En la 90-91 ganaron la Supercopa de Europa y Copa Intercontinental de inicio. Perdiendo la Liga en la última jornada y la Copa en semifinales, se llevó su cuarta Copa de Europa ante el Benfica con un gol de Rijkaard. La siguiente temporada fue la del fin de esta etapa. Tras no presentarse en el campo en los cuartos de final de la Copa de Europa en señal de protesta, quedaron eliminados y se les prohibió su participación al año siguiente. Sacchi dimitió al final de esa campaña y comenzó así la etapa de Fabio Capello, pero siempre quedará para el recuerdo ese Milan de Sacchi catalogado como el mejor de la historia y uno de los mejores equipos del mundo.

Foto: magliarossonera.it / Gulllit con la Copa de Europa

En estos últimos años, esos éxitos del pasado quedan muy lejos. La situación actual del equipo es mala, de las peores de su historia. En 2014 con Allegri quedó en 11º lugar y hasta 2017 no ha levantado cabeza. En la 10-11 ganaron la Liga, la última, pues en los siguientes años solo fue hacia abajo. En el año 15-16 llegaron a un séptimo puesto y en esta campaña 16-17 consiguieron un sexto puesto con Vicenzo Montella que les dio acceso a la Europa League.

La llegada de Li Yonghong le ha dado otro toque al Milan. Nuevos fichajes ilusionantes que hacen creer a la afición que pueden volver a ser grandes. Bonucci, Biglia, Borini, Kessie, André Silva, Conti, Ricardo Rodríguez, Musacchio y Calhanoglu son, de momento, los elegidos para devolver al Milan al Olimpo del fútbol europeo.

Palmarés

El palmarés del AC Milan es envidiable. Un equipo que lucha con los mejores y de hecho es el segundo con más Copas de Europa, siete para ser exactos. Tanto trofeos nacionales como internacionales, lo ha ganado todo y a pesar de sus malos años desde 2011, sigue manteniendo ese status de grande europeo.

En Italia, por detrás de la Juventus, tiene 18 scudettos, el primero ganado en 1901 y el último conseguido en 2011. Tiene cinco Coppas de Italia, consiguiendo la última en 2003 y siete Supercoppas, siendo el primero en ganar una. 2016 fue su último título, subcampeón en Coppa, le dio la opción de jugar la Supercoppa que le ganó a la Juve.

Foto: milan.it / Campeones de liga 2011

En cuanto a títulos continentales, tiene siete UEFA Champions League: 1962-1963, 1968-1969, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003 y 2006-2007. Cuatro Copas Intercontinentales, siendo una de ellas un Mundial de Clubs (2007). Cinco Supercopas de Europa y dos Recopas, el único título que le falta es la Europa League, competición que jugará este año.

Temporada 16-17

Esta última temporada 16-17 del AC Milan con Vicenzo Montella en el banquillo ha supuesto el año de la recuperación. Sexto puesto, vuelta a Europa y campeones de la Supercoppa de Italia.

El año empezó mal, siendo el mismo equipo que no iba a luchar por nada. Bacca no funcionaba en delantera y es Suso el que tiraba del equipo. El jugador español ex del Genoa se hizo dueño de la banda derecha y hasta su lesión en el segundo tramo de liga, era la estrella del equipo. Donnarumma en portería, siendo ya el portero de futuro y la llegada de Locatelli, un chaval del filial que logró hacerse un hueco en el once.

Vicenzo Montella entra en el banquillo milanista el 28 de junio de 2016, uno de los momentos más importantes de la campaña, por lo que ha supuesto como entrenador en este Milan. Lapadula y Vangioni fueron las dos llegadas de ese período veraniego. El cinco de agosto se hace oficial la venta del 99,93% de las acciones del club por parte de Silvio Berlusconi, el comprador fue Li Yonghong, ya por todos conocido.

Foto: Milan.it / Supercoppa de Italia de 2016

El 23 de diciembre, el Milan se llevó su primer título en cinco años, la Superccopa italiana, el mejor momento de la temporada, ante la Juve en penaltis, después de que Locatelli empatase el partido a uno con un tremendo golazo.

En invierno se produjo la incorporación de Deulofeu, cedido del Everton, y sin duda se convirtió en la sensación de la temporada en esa banda izquierda. La lesión de Suso le dio aún más protagonismo y acabó siendo una de las piezas clave. El Milan quedó sexto y se aseguró el jugar la previa de Europa League.

Una temporada de retorno a Europa, comandada por Vicenzo Montella y con el siguiente once: Donnarumma, Abate, De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Bonaventura, Locatelli, Kucka, Deulofeu, Suso y Bacca, además de Vangioni, Bertolacci, Lapadula, Zapata, Calabria o Pasalic.

Altas y bajas

El Milan, de mano de sus nuevos dueños chinos, se ha convertido en el equipo más animado en el mercado de fichajes. Hacía falta un cambio, gente nueva que supusiese una transformación y devolviese al equipo a pelear por todo.

Foto: milan.it

​En cuanto a altas se trata, comenzamos por la portería: Donnarumma y Storari continúan, además de la incorporación de Antonio Donnarumma (1,5M). Bonucci (42M) y Musacchio (18M) llegan como nuevos centrales, para sumarse a Romagnoli, Paletta, Zapata y Gustavo Gómez. Los laterales serán para Ricardo Rodríguez (18M) y Conti (25M), manteniendo en la plantilla a Abate, Calabria y Antonelli. En el centro del campo se incorporan Biglia (17M), Kessie (8m) y Calhanoglu (22m- aunque también puede jugar en posiciones de ataque-), sumados a Montolivo, Locatelli, Sosa, Bonaventura y Mauri (Vuelta tras cesión). En delantera se mantienen Bacca y Suso, y en fichajes llegan André Silva (38m), Cutrone (Vuelta tras cesión), Niang (Vuelta tras cesión) y Borini (Cesión). Un total de 189,5M de euros gastados.

Por parte de las salidas, el Milan ha recibido 26,7M de euros en ventas. El lateral derecho Matia De Sciglio puso rumbo a la Juventus por 12M; el mediocentro Kucka se marcha al Trabzonspor truco por 5M; el defensa central Rodrigo Ely al Alavés por 3M; el delantero Lapadula en condición de cedido por 2M al Genoa; Vangioni, lateral izquierdo, se marchó al Monterrey mexicano por 1,7M; el portero Diego López al Espanyol por 1M; Messina y Vido, ambos al Atalanta por 1M cada uno; el mediocentro Poli como libre al Bologna y Honda libre también al Pachuca. En cuanto a cesiones, Bertolacci se marcha al Genoa. Y en vueltas por cesión encontramos a Pasalic (Chelsea), Ocampos (Genoa), Deulofeu (Everton) y Matías Fernández (Fiorentina).

Foto: milan.it / Bonucci y Biglia

El once

En comparación con el once de la pasada campaña, el AC Milan lo ha cambiado todo, incluso la formación y la forma de jugar. Este año tendrá más alternativas, más banquillo y un once mucho más competitivo.

Vicenzo Montella, a priori, saldría con esta alineación titular: Donnarumma, Conti, Ricardo Rodríguez, Musacchio, Bonucci, Kessie, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Suso y André Silva. La formación sería un 4-3-3, pero con mucha más movilidad. Calhanoglu podría caer al centro y Bonaventura ponerse en esa banda izquierda, Suso más liberado y no atado a la derecha y uno laterales que ayudados por Biglia y Kessie puedan llegar más fácilmente a línea de fondo.

Es un equipo totalmente nuevo y será difícil hacerles jugar, pero una vez conseguido puede ser un auténtico equipazo. No solo existe esta formación, la posibilidad de nuevos fichajes y la entrada de otros hombres, da grandes posibilidades a Montella.

Una de ellas sería la opción de tres centrales: Romagnoli, Bonucci y Musacchio. Se jugaría con dos carrileros como son Conti y Ricardo Rodríguez. En este caso, uno iría al banquillo, ya sea Calhanoglu, Bonaventura o Suso, jugar con dos puntas o con uno, siempre presente André Silva.

El año pasado era velocidad, las bandas lo eran todo. No era un equipo de toque, el centro del campo no lo permitía por calidad. Este año si, además de juntarse la calidad con la velocidad, ya sea de los laterales o de un Suso que seguirá maravillando en San Siro.

Estrella y entrenador

Como estrella cabe destacar a Suso. Uno de los jugadores con más calidad de la plantilla. El año pasado fue el mejor del equipo hasta su lesión y sus goles sirvieron de mucho para llegar a ese sexto puesto. Siete goles y once asistencias en 37 partidos.

Le costó hacerse un hueco en Milan. Tuvo que salir cedido al Genoa y cuando volvió era todo un hombre. A sus 24 años es una pieza fundamental, la banda derecha no puede estar mejor ocupada y sus actuaciones le colocan como firme candidato a la selección nacional. Un gran disparo y pase hacen de él un arma perfecta. No es muy rápida, si ágil, tampoco fuerte, pero casi imposible quitarle el balón.

Suso y Vicenzo Montella

Sin Vicenzo Montella nada de esto sería posible. Cogió el equipo el año pasado, con el objetivo de al menos entra en Europa. Termina la temporada sexto, clasificado para Europa League, y con la Supercoppa italiana ganada a la Juve.

Un gran año para el ex técnico de la Fiore. Su forma de jugar, alegre y poco defensiva, le permiten tener un juego vistoso y rápido. Apuesta por los jóvenes: Donnarumma y Locatelli son buena muestra de ello, pero además, ya le ha dado la oportunidad a Calabria, el lateral derecho, y por supuesto, a Cutrone, el delantero centro que ha realizado una grandísima pretemporada con el club milanista.

Estadio y equipaciones

San Siro es el estadio del AC Milan y el Giuseppe Meazza el del Inter, pero es el mismo, por todo el mundo es sabido. Es por ello, por esta tradición de compartir estadio, que los nuevos dueños milanistas quieren uno nuevo para ellos solos. Ya lo dijeron, con la ayuda de Marco Fassone, “el club quiere dar a sus aficionados un estadio a corto plazo”. Para conseguir esto, sería necesaria una salida a bolsa del club para poder financiar las obras del nuevo campo.

San Siro

San Siro se inauguró un 19 de septiembre de 1926, con una capacidad de 81.000 espectadores, el mayor de Italia. Llamado San Siro inicialmente por que se localiza en esa zona de la ciudad, en 1935 pasó a ser de propiedad municipal, pero el Milan siguió jugando allí. En 1947 entró a jugar el Inter también, bautizando el estadio como Giuseppe Meazza, jugador que militó en ambos clubs de Milán. A partir de ese año, rossoneros y neroazzurros comenzaron a compartir este mítico campo.

En cuanto a las equipaciones, ya han sido presentadas las tres. La primera es la típica camiseta roja y negra: rojo fuego y negro miedo. La segunda será blanca, con adornos rojos y negros en el cuello y en las mangas. Por último, la tercera equipación: esta camiseta será en su mayor parte negra con una línea roja en el pecho y toques de rojo en cuello y mangas.