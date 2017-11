Previa Italia - Suecia: El Mundial, una cita obligada

Google Plus

Que Italia es un clásico en todo Mundial que tengamos en mente está claro. Como también lo está que seas quien seas y el nombre que tengas, en el mundo del fútbol no tienes nada garantizado. Si no que le pregunten a Holanda. Ya en la ida de esta repesca pudimos ver como una Suecia con menos cartel y renombre salió victoriosa ante una selección de Ventura que deberá mejorar su imagen para lograr darle la vuelta a la eliminatoria y estar en Rusia en el próximo mes de junio.

Remontar por imperativo

Disputa de un balón en el Suecia - Italia de la ida | Foto: Italia oficial

Italia es una de las grandes selecciones del Mundo, ya no solo por su historia, sino por la calidad de su liga doméstica y los jugadores que la representan. Sin embargo el fútbol ha evolucionado, y eso también se ha notado en el país trasalpino. La azzurra ya ha dejado atrás el famoso catenaccio para practicar un juego más estético y que gira en torno al balón, como las mejores España y Alemania de los últimos años han popularizado en el nivel de selecciones.

A pesar de la interesante propuesta de Ventura y sus hombres, los frutos no parecen llegar, y es que Italia ha adolecido mucho su carencia creativa para poder dominar este estilo de juego. En el Friends Arena pudimos ver cómo la selección azzurra controlaba el balón, era su dueño y señor, pero su profundidad y su capacidad para generar entre líneas era totalmente estéril. La importancia y categoría de este encuentro donde se juegan a noventa minutos su billete para el próximo Mundial deja a las claras que no es momento para experimentar e improvisar nuevos planteamientos. Con un Zaza que no se ha recuperado de las molestias y con rumbo de vuelta a España, el técnico genovés deberá hacer alguna pequeña modificación para que su presencia en campo contrario sea más efectiva. Retrasar unos metros a un Verratti que acabó siendo sustituido con desventaja en el marcador, o colocar más hombres con capacidad para desbordar como Bernardeschi o Insigne, o gente que pueda crear entre líneas, como Gagliardini, sean las opciones que barajan para cambiar el signo de la eliminatoria.

Quizás en la ida el resultado no fue el esperado pero, por imperativo, Italia debe remontar un corto 1-0 que aventaja a los suecos, aunque sin desquiciarse. Ventura no debe cambiar drásticamente de plan, pero sí es posible que veamos ciertos matices nuevos para evitar repetir la actuación del pasado viernes, cuando la selección de Andersson se mostró cómoda defendiendo las ofensivas trasalpinas.

Será primordial mantener la cabeza fría

Duelo aéreo en el Suecia - Italia de la ida | Foto: Getty Images

Si algo caracteriza a los pueblos escandinavos es el frío. Pero no solo en términos de climatología, sino también de personalidad. Suelen ser personas metódicas, calculadoras y con pulso firme. Aunque precisamente uno de los mayores estandartes en la historia de esta selección no sea el mejor ejemplo de lo que queremos decir. Hablamos por supuesto de un Zlatan Ibrahimovic que apoyará, al igual que hizo en la grada del Friends Arena a una selección sueca que quiere estar presente al fin, 12 años después, en una cita mundialista.

El juego de los pupilos de Janne Andersson fue un fiel reflejo de esto: estructurados, conscientes del reto que tenían por delante y eficaces. Sabían que la defensa italiana sería difícil de superar, pero fiaron todos sus recursos a la superioridad física y sobre todo en el juego aéreo. Italia sobrecargó las subidas por banda de sus carrileros para tratar de finalizar con centros al área que los poderosos centrales suecos, Lindelöf y Granqvist, frenaron con relativa facilidad. Guión similar para la fase ofensiva. Conducidos por una de las mayores sensaciones del fútbol sueco en los últimos años, Emil Forsberg, y aprovechando la envergadura y definición de su pareja de delanteros, Toivonen y Berg, Suecia superó con claridad a una Italia estancada y sin ideas. Es fácil que jugando como visitante y ante la presión inicial de un partido de tal magnitud, el repliegue escandinavo sea mayor que en el partido de ida, también por la necesidad de resguardarse por la ventaja que tiene en el marcador, aun así deberá mantener la cabeza fría y esgrimir un plan similar al que ya lo llevó a la victoria hace un par de días.

Antecedentes

Con el choque en tierras suecas del pasado viernes ya son 24 las que trasalpinos y escandinavos se han enfrentado. El balance sigue siendo favorable para los italianos, aunque necesariamente deben mejorar este registro para poder estar en Rusia o de lo contrario el varapalo será histórico. Once victorias azzurri por 7 suecas, además de 6 empates presentan los duelos entre ambos combinados.

Convocatorias y posibles onces

Italia: Buffon, Donnarumma, Perin; Barzagli, Astori, D'Ambrosio, Rugani, Bonucci, Chiellini, Zappacosta; Darmian, Florenzi, De Rossi, Jorginho, Spinazzola, Parolo, Verratti, Gagliardini; Belotti, Candreva, Immobile, Zaza, Eder, Insigne, El Shaarawy, Gabbiadini y Bernardeschi.

Suecia: Johnsson, Nordfeldt, Olsen; Granqvist, Krafth, Helander, Larsson, Augustinsson, Lustig, Olsson, Jansson, Lindelof; Ekdal, Svensson, Durmaz, Johansson, Sema, Rhoden, Larsson, Claesson; Forsberg, Kiese, Guidetti, Berg y Toivonen.