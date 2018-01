Previa Fiorentina-Inter: En busca de los puntos perdidos

Google Plus

"En busca de los puntos perdidos". Imagen: Gettyimages

Inter y Fiore estrenan año y segunda vuelta de la Serie A italiana en un partido que ambos deberían ganar para no seguir con una mala tendencia que les está alejando de sus objetivos.

Ambos llegan en un momento difícil

En los cuatro últimos duelos disputados por estos equipos, solo encontramos una victoria favorable al cuadro de Florencia (0-1 frente al Cagliari) y ninguna por parte de los interistas, que parecen haber desaparecido del mapa por la disputa de la liga, al igual que Roma y Lazio que prometían hasta hace tres jornadas dar guerra a los dos primeros clasificados, Nápoles y Juve. Es más, el equipo de Milán llegaba imbatido a la jornada 17, pero en sus seis últimos partidos solo encontramos un gol a su favor, que les ha costado el liderato y la eliminación copera frente al eterno rival, AC Milan. Sí es verdad que los locales llevan sin perder desde el 5 de noviembre en liga, pero los empates no garantizan un puesto en Europa, que su objetivo de esta temporada.

Defensa fiorentinista poco fiable

Los viola vienen de jugar en la anterior jornada contra el Milán de Gattuso. Giovanni Simeone, tras un centro exquisito del lateral izquierdo Cristiano Biraghi, marcó con la testa el primer gol del partido, en un remate que demuestra su instinto y el desmarque propio de un "9" puro. A pocos minutos para la conclusión, cuando el choque parecía controlado, Hakan Çalhanoğlu hizo el 1-1 final en una jugada que deja a la defensa de la Fiorentina con el cartel de vulnerable y poco contundente, aunque ha mejorado respecto al inicio del presente curso.

El equipo se encuentra en una etapa de transición tras haber sufrido las bajas de sus jugadores más fundamentales y la incorporación de varios proyectos de futuro como Marco Benassi, Federico Chiesa o el propio Simeone. Pero lo cierto es que a la plantilla le está faltando gol y regularidad, pero cuando estos tres jóvenes, dotados de ambición y sobre todo muchísima personalidad se enchufan, son un equipo de buen manejo de balón, técnica y verticalidad comandada por el hijo de Enrico Chiesa, capaz de destruir las mejores defensas "made in Italia".

Crisis ofensiva interista

Por su parte, los nerazzurri también se fueron a casa con un punto, en un partido que no dominaron, no controlaron y no merecieron ganar. Esta vez, fue un empate sin goles ante una Società Sportiva Lazio que refleja el mal momento por el que pasan los hombres de ataque (Perišić, Candreva e Icardi), así como un equipo al que solo le están sosteniendo en el último mes las paradas de Samir Handanovič y la compenetración de dos centrocampistas (Matías Vecino y Borja Valero) condenados a estar juntos y que son viejos conocidos en el Artemio Franchi, estadio en el que ambos jugaron como locales hasta la pasada temporada.

Mental, física y futbolísticamente no son los mismos que hace un mes. El desborde por banda y la pegada parecen haber desaparecido; y les cuesta mover el balón con fluidez salvo cuando aparece entre líneas, en la zona de mediapunta el español y canterano madridista Borja Valero que es prácticamente al único que se le ocurre cómo hacer daño a los rivales.

Los precedentes de parte de la Fiore; la intuición del Inter

En los últimos diez duelos directos, el balance es de cinco victorias para el conjunto violeta, cuatro para los negriazules, y tan solo en una ocasión terminaron en tablas. Sin embargo, en los choques disputados con la Associazione Calcio Fiorentina como local, tenemos que remontarnos al 15 de febrero de 2014 para ver el último triunfo del FC Internazionale Milano.

Las apuestas, sumadas a la mayoría de analistas y fieles seguidores del Calcio, ven a los visitantes llevándose el gato al agua a pesar de su mal momento. Por cartel, plantilla e historia son favoritos; pero esto es fútbol y aquí todo puede ocurrir.

Convocatorias y onces probables

Convocotaria de Stefano Pioli: Sportiello, Dragowski, Cerofolini; Astori, Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo, Laurini, Biraghi, Maximiliano Olivera; Badelj, Benassi, Cristoforo, Carlos Sánchez, Veretout, Saponara, Lo Faso; Gil Dias, Eysseric, Chiesa, Simeone, Thereau, Babacar.

Convocatoria de Luciano Spalletti: Handanovic, Padelli, Berni; Ranocchia, Santon, Skriniar, Dalbert, Cancelo, Nagatomo, Lombardoni; Gagliardini, Joao Mario, Vecino, Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Perisic, Candreva, Eder, Icardi.

Onces probab​les: