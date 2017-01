Odegaard: "Heerenveen me ayudará a desarrollarme"

Foto: sc-Heerenveen.nl

El jovencísimo centrocampista blanco de 18 años, Martin Odegaard, sale de la disciplina del Santiago Bernabéu en dirección a los Países Bajos para recalar como cedido en el Heerenveen de Jurgen Streppel.

El cuarto clasificado de la Eredivisie recibe así su primer refuerzo invernal y por su parte, Odegaard podrá disfrutar de minutos en un equipo de primera división. La cesión se ha cerrado con un plazo hasta 2018, aunque el Real Madrid puede romperla en cuanto lo desee.

Su pasó por la entidad de Chamartín no ha sido el mejor, él está contento con el trato recibido pero asume que es un club muy difícil para los jóvenes: "No me arrepiento de mi elección con el Madrid. He trabajado con grandes jugadores y entrenadores y me han convertido en un mejor jugador de fútbol. Para los jugadores jóvenes, es difícil con la gran competencia en el Madrid conquistar un lugar y tengo que jugar para mejorar. Pasé un gran tiempo en el Madrid, el vestuario era una gran familia. Todo el mundo fue muy amable conmigo”.

Llegado al Real Madrid el pasado 22 de enero de 2015 procedente del Stromsgodset noruego con 16 años, aterrizaba en la capital española como uno de los jugadores más prometedores del panorama futbolístico. Pero su situación en Madrid fue bastante mala, únicamente jugó dos partidos con el primer equipo, siendo el Real Madrid Castilla, cuadro de Segunda B, el que acogió al talento noruego en la mayor parte de su estancia.

Su primer partido fue, tras sustituir a Cristiano Ronaldo, con 16 años y 156 días ante el Getafe (7-3), convirtiéndose así en el jugador más joven en debutar con el club. El segundo encuentro que disputó fue ante la Cultural Leonesa en los octavos de Copa del Rey de la presente campaña.

Confianza en el Heerenveen

Ahora en el Heerenveen tiene la oportunidad de demostrar su valía y hacerse un nombre. "Heerenveen para mí es la mejor opción. Con todos los grandes nombres en el Real mi oportunidad de jugar era pequeña. Tengo que jugar para desarrollarme y lo mejor es el Heerenveen ", explica Odegaard.

Confía en que el Heerenveen sea el equipo que relance su carrera: "Heerenveen me ayudará a desarrollarme más en esta nueva etapa de mi carrera. Quiero que todos lo sepan tan pronto como sea posible. Sé que los escandinavos prosperan en el club y espero lo mismo para mí. Quiero jugar tan pronto como sea posible, preferentemente el sábado ya, pero esa decisión es, por supuesto, del entrenador”.

Deseando jugar, afirma que es lo único que le importa y que no hace caso de las polémicas que rodearon su fichaje: "Soy un joven ordinario, no me considero especial. Algunos dicen cosas acerca de mí, eso es irrelevante. Me concentro en el fútbol y no en cuestiones secundarias. Eso es lo que he heredado de mis padres, que se debe permanecer siempre en el suelo con los dos pies”.