Peter Bosz: "Todos hemos soñado con finales europeas"

Peter Bosz durante la conferencia de prensa (Fotografía: Ajax)

Ajax afrontará un día muy importante, anhelando recuperar el terreno perdido en el plano europeo y se medirá ante Manchester United en el Friends Arena, Estocolmo. 'Los hijos de los dioses' han dejado atrás la decepción por no haber conquistado la Eredivisie y apuntarán a redimirse con sus fanáticos. Peter Bosz respaldó incondicionalmente a sus jugadores e insistió que deben aprovechar de la mejor manera posible esta magnífica oportunidad: “Es importante para nosotros estar otra vez en una final, en los últimos años algunos han pensado que era imposible disputar estas instancias para los clubes holandeses, ahora todos están muy orgullosos de nosotros. Es cierto que me inspiré en la visión del fútbol de Johan Cruyff, no me siento presionado porque todos hemos soñado con finales europeas, será una gran oportunidad y debemos competir de la mejor manera posible”.

"Ellos tienen más experiencia y mayor presupuesto"

Peter Bosz es consciente que los diablos rojos serán un rival muy exigente en la gran final de la Liga Europea de la UEFA y de cara al decisivo duelo entre ambos gigantes europeos fue directo: “Somos dos clubes con historias ricas, ellos tienen más experiencia y mayor presupuesto. Nosotros tenemos un buen equipo e intentaremos dar el salto cualitativo en nuestro decimonoveno partido europeo”.

Finalizó con broche de oro hablando sobre la revelación juvenil del equipo en la presente temporada, Justin Kluivert y sus expectativas con respecto a la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional: “Él fue el tercer jugador más joven que entró en el equipo. Desde que lo observé en la filial me pareció interesante. Su padre jugaba como delantero, Justin hizo su propio camino, juega con el número 9, es un jugador diferente y todavía tiene mucho que aprender. Hoy vamos a jugar a ganar la Liga Europea de la UEFA, algunos dudan de nosotros, siempre tratamos de jugar bien todos los partidos y queremos imponer nuestro estilo”.