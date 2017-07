Ron Jans es nuevo entrenador del Groningen

Google Plus

Foto: @fcgroningen

Después de muchos rumores con respecto al nuevo inquilino de su banquillo, el Groningen ha anunciado la llegada de Ron Jans. El cuadro de Groninga pasa de haberse salvado con Ernest Faber -un técnico que había continuado con el trabajo de Erwin van de Looi- a un entrenador que triunfó en el PEC Zwolle bajo un plan de juego muy relacionado con el balón.

Partiendo de la base de que queda todo el mercado de verano para perfilar una plantilla más ajustada a las ideas de Ron Jans, lo que ahora mismo tiene entre manos no se ajusta a sus necesidades. La conexión Padt -un guardameta con un saque de puerta potentísimo- con Van Weert -uno de los mejores receptores de juego directo de la Eredivisie- casi obliga a apostar por ese camino para iniciar jugada. Sus defensas -Larsen, Memišević o Reijnen- están más cómodos defendiendo su área y no espacios abiertos, amén de no tener excesiva finura para construir jugadas a través del pase.

De sus centrocampistas, es posible que un buen reparto de roles entre Drost y Jenssen pueda ser una buena base -jugadores con criterio y buen sentido a la hora de integrarse en la circulación de la pelota- y lo que indiscutiblemente sí puede funcionarle son los perfiles de Mahi e Idrissi, extremos capaces de esperar abiertos y desbordar a su par.

La labor de Ron Jans en el PEC Zwolle

Hace dos años un desconocido se había empeñado en plantarle cara a los grandes en Holanda. En un fútbol cada más vez más globalizado, en el que los equipos de primer nivel son cada vez más potentes y los pequeños son cada vez más débiles, de vez en cuando alegra ver cómo un inesperado invitado se cuela en la fiesta 'privada' de los conjuntos más reconocidos a nivel mundial. Precisamente eso es lo que había conseguido Ron Jans en el PEC Zwolle, un equipo que a base de trabajo y buena organización se había convertido en la revelación: dos títulos en escasos meses le daban la razón al esfuerzo realizado.

Después de más de 107 años de vida y una importante renovación en su interior (con varias e importantes quiebras económicas de por medio), el PEC Zwolle se había convertido en el nuevo 'matagigantes'. En 2014 hizo historia al conseguir el primer título de su historia tras ganar en la final de la Copa de los Países Bajos al Ajax con una monumental goleada (5-1). Y, pocos meses después, había conseguido un nuevo éxito tras hacerse con la Supercopa de los Países Bajos, al derrotar de nuevo al conjunto de Ámsterdam (1-0), en aquel momento dirigidos por Frank de Boer. Todo un éxito para un equipo tan humilde.

Posiblemente desconocido a nivel internacional, su mayor logro hasta la fecha había sido ser uno de los equipos con el nombre más largo del mundo: Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer Combinatie Zwolle. Históricamente, siempre se había tratado de un equipo ascensor, capaz de subir a la Eredivisie para, una sola campaña después, descender de nuevo a Eerste Divisie, pero todo cambió, gracias a este hombre.