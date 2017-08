Las leonas ganan "su" EURO

Google Plus

Fotomontaje: Samuel Aular - VAVEL

La selección holandesa venció por 4-2 a Dinamarca en la final de la Eurocopa Femenina de Países Bajos 2017 y se coronó campeona de Europa por primera vez, ante 28.182 espectadores.

Dinamarca arrancó de forma perfecta ante un público totalmente teñido de naranja, después de que Nadia Nadim convirtiese una pena máxima con gran seguridad. Sin embargo, las anfitrionas no agacharon la cabeza y, en lugar de eso, aprovecharon ese revés para reaccionar con más fuerza.

Antes de cumplirse el minuto diez, Shanice van de Sanden se deshizo de su marcadora por la banda derecha y conectó con Miedema en el segundo palo. La joven delantera no perdonó y empató para las locales.

Las leonas siguieron a la carga y se adelantaron en el minuto 28. Lieke Martens regateó a su marcadora en la frontal del área y enganchó un zurdazo raso cruzado con efecto que rozó el poste izquierdo de la portería de Stina Lykke Petersen antes de entrar.

La capitana de Dinamarca, Pernille Harder, restableció la igualdad cinco minutos más tarde.

Tras el descanso, las holandesas salieron empuñando todas sus armas, y la capitana Sherida Spitse restableció la ventaja de las locales con un astuto lanzamiento de falta que alojó junto a la cepa del poste. Ese tanto fue el tercero que lograba en el campeonato, y los dos anteriores también habían sido a balón parado (ambos de pena máxima).

Miedema marcó su segundo tanto del partido en el minuto 89 para sentenciar el primer campeonato de Europa conquistado por las Oranje Leeuwinnen, ante el delirio de sus propios aficionados.

Así, Países Bajos levantó su primer trofeo importante de fútbol femenino, y lo hizo de forma memorable, haciendo historia ante su propio público. El último país anfitrión que había ganado la Eurocopa Femenina fue Alemania en 2001.

La naranja mecánica en la EURO Femenil

- Invictas.

- Fase de grupos perfecta.

- Seis victorias en seis partidos.

- 13 goles marcados.

- Campeonas.

Las leonas celebran un gol | Foto: OnsOranje

Los resultados

Países Bajos 1-0 Noruega Fase de grupos Países Bajos 1-0 Dinamarca Fase de grupos Países Bajos 2-1 Bélgica Fase de grupos Países Bajos 2-0 Suecia Cuartos de final Países Bajos 3-0 Inglaterra Semifinales Países Bajos 4-2 Dinamarca Final

Lieke Martens, MVP del torneo

La futbolista neerlandesa fue elegida como la mejor de la EURO. La jugadora del Barcelona anotó en los partidos más importantes y enamoró al mundo del fútbol con sus espectaculares técnicas. "Me sentí bien durante todo el campeonato, no esperaba que me eligieran como la mejor del torneo", dijo Martens. "Estoy muy orgullosa de mis compañeras, somos campeonas de Europa y eso es fantástico. Estoy muy feliz", finalizó.

Lieke Martens, mejor jugadora del torneo | Foto: KNVB

Shanice van der Sanden: "Este es el sueño de todas nosotras"

"Somos campeonas de Europa. Lo dejamos todo en el terreno de juego. Lo dejamos todo por nuestros fanáticos. Este es el sueño de todas nosotras", aseguró Shanice van der Sanden en una entrevista con NOS.

"Sabía que sería una dura final cuando nos pusimos abajo en el marcador (1-0) a los seis minutos de juego. Nos fuimos al descanso con el partido igualado a dos goles y hablamos sobre lo que teníamos que hacer en la segunda mitad", continuó.

"Creo que fuimos un mejor equipo en el segundo tiempo. Estoy muy orgullosa de mis compañeras", finalizó.

Países Bajos celebra | Foto: KNVB

El mejor once oficial de la EURO femenina

Cinco jugadoras de la campeona Holanda y tres futbolistas de Inglaterra están en el mejor once de los observadores técnicos de la UEFA.

Portera: Sari van Veenendaal (Holanda).

Defensas: Lucy Bronze (Inglaterra), Anouk Dekker (Holanda), Steph Houghton (Inglaterra), Verena Aschauer (Austria).

Centrocampistas: Theresa Nielsen (Dinamarca), Jackie Groenen (Holanda), Sherida Spitse (Holanda), Lieke Martens (Holanda).

Delanteras: Pernille Harder (Dinamarca), Jodie Taylor (Inglaterra).