Nuevo tropiezo del Feyenoord

Feyenoord y PEC Zwolle son dos equipos totalmente distintos, las pocas similitudes que comparten son el país y que ambos son equipos profesionales de fútbol; no obstante, por lo demás son polos opuestos. Una de estas grandes diferencias, entre otras muchas, son los objetivos marcados. Mientras que el Feyenoord está en serios apuros al ver como el PSV Eindhoven se aleja ya a cinco puntos de ellos, el Zwolle está viviendo en una auténtica nube al situarse en quinta posición a tan sólo un punto del segundo clasificado.

El buen momento de uno y la necesidad de ganar de otro, dieron pie a que De Kuip pudiera vivir un auténtico partidazo. Si no hubo goles fue por culpa de Jones y Boer, los cancerberos desbarataron todas y cada una de las acciones ofensivas de sus rivales, que no fueron pocas.

Foto: Feyenoord

Sonó el silbato del colegiado y el esférico echó a rodar sobre el verde césped del mítico De Kuip. Como no, el conjunto local sería el que llevaría la iniciativa durante los 90 minutos del partido, tenían la obligación pues jugaban en casa y, a priori, eran un equipo superior. Este último concepto se iría disipando a lo largo que avanzaba el partido, pues la sólida defensa visitante, sumada de veloces contragolpes y alguna que otra larga posesión, haría que el Feyenoord activara una marcha más dado que, en caso de no hacerlo, se verían superados por sus rivales.

Los disparos a puerta por parte de ambas escuadras empezaron a llegar, pero desde las porterías sólo había una respuesta: paradas. Ninguno de los dos porteros estaban dispuestos a encajar un gol y, dicho y hecho, así fue durante la primera parte. Nos fuimos al descanso con empate a cero en una primera mitad en la que los arqueros fueron los principales protagonistas.

Foto: Feyenoord

15 minutos después, se reinició el segundo tiempo con una tónica muy distinta a la del primero. El Feyenoord se hizo con el control absoluto del partido, prueba de ello fue el porcentaje de la posesión de pelota, 73% de los locales por 23% del equipo visitante. Además, la segunda parte fue la verdadera prueba de fuego para el guardameta del Zwolle. El veterano de 37 años recibió un total de 14 disparos en el segundo tiempo; sin embargo, contra todo pronóstico y fruto de su gran partido, salvó todas las acciones y dejó su portería a cero.

La desesperación por parte del vigente campeón de la liga de los Países Bajos se podía ver reflejada en las caras y gestos de sus propios jugadores. Nadie se podía explicar porqué la pelota no se dignaba a entrar en la portería, la respuesta a esta pregunta era bastante sencilla, y es que el ex portero del Ajax, Diederik Boer, no estaba dispuesto a dejar que el acérrimo rival de su ex equipo batiera su arco. Era algo personal, probablemente, hasta él mismo reconocería posteriormente que había sido la mejor actuación de toda su carrera profesional, que se extiende a más de 15 años.

Foto: Feyenoord

Como se mencionó anteriormente, el Feyenoord se sitúa a cinco puntos del primer clasificado, el PSV. A estas alturas de la temporada es una ventaja más que salvable y con el nivel de su plantilla no les será difícil ganar partidos. Pelear a muerte todos los partidos tal y como hicieron la campaña pasada debe ser su seña de identidad, de no ser así, conseguir el título de Eredivisie por dos años consecutivos será misión imposible.

El PEC Zwolle, de momento, disfruta de un gran estado de forma y espera que dure lo máximo posible. Están siendo una de las sorpresas de lo que llevamos de curso, y luchar por la previa de la UEFA Europa League sería un objetivo muy bonito para ellos. De momento, prefieren no venirse arriba e ir partido a partido, saben que no es bueno ilusionarse y menos a estas alturas de la liga.