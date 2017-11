Advocaat: "Me voy porque creo que es hora de otra generación"

Foto: onsoranje.nl

Advocaat, con una edad de 70 años, ha dirigido el último partido en su tercera etapa como seleccionador holandés después de enfrentarse en partido amistoso ante Rumanía y lograr una clara victoria por 0-3, con goles marcados en la segunda parte. Esto ha hecho que, según las estadísticas, se considere a Advocaat el entrenador nacional con mayor número de victorias, esto es, 37 victorias en 62 partidos internacionales jugados, superando la marca de Bob Glendenning.

En declaraciones por parte del entrenador holandés en Bucarest, se alegra de haberse despedido de la selección con esta victoria y explicó por qué se había marchado del equipo: "No es una elección difícil, la nueva generación tiene que levantarse ahora, esta es la razón por lo que no tenía dudas, mi agente Rob Jansen ya sabía cuándo firmé mi contrato que en el caso de no lograr la clasificación para el mundial no seguiría".

El día ocho de mayo del presente año Advocaat se encargaba de liderar junto a Ruud Gullit y Fred Grim al equipo holandés por tercera vez en su carrera, y cuyo claro objetivo era la clasificación para el Mundial de Rusia. El objetivo era complicado pero tenía el convencimiento de que iba a tener el éxito garantizado.

Contra Luxemburgo se empezó ganando 5-0 y, debido a la inesperada victoria de Suecia ante Francia, en el Grupo A se reducían las distancias entre Francia, Suecia y Holanda; iba a ser clave los partidos de la naranja mecánica ante Francia y Bulgaria. Ante Francia, el equipo sucumbió encajando un 4-0, no aprovechando esa misma jornada la derrota de Suecia contra Bulgaria.

Esta derrota, junto al resultado de Suecia que ganó 8-0 a Luxemburgo, hizo llegar a la última jornada a los holandeses con opciones muy remotas de clasificación para el mundial antes los suecos. Debían golear pero, finalmente, consiguieron una victoria por 2-0 que fue insuficiente y supuso para Holanda perderse por segunda vez consecutiva una gran cita a nivel de selecciones, es decir, Eurocopa de Francia 2016 y Mundial de Rusia 2018.