Anuario VAVEL 2016: Manchester City, año de transición sin grandes títulos

Fotomontaje: VAVEL

Todo empezó cuando el conjunto entonces entrenado por Manuel Pellegrini se impuso por 1-2 en Vicarage Road al Watford, en un encuentro muy igualado con un gran nivel de intensidad. El conjunto skyblue tuvo que remontar un gol en los diez últimos minutos, pero realizó un fútbol muy pobre en el que no mostró ninguna creatividad, ni la menor fluidez en la circulación del balón. En el segundo enfrentamiento del año cayó derrotado por 2-1 en Godison Park frente al Everton en las semifinales de la Capital One Cup.

El Manchester City logró una victoria sufrida ante el Watford en el primer partido de 2016

Posteriormente encadenó una serie de partidos sin caer derrotados, hasta que llegó uno de los momentos cumbre de la temporada: el duelo en casa frente al Leicester City, que en aquel momento llegaba en el mayor momento de forma y en el mejor momento físico, en pleno debate sobre si podía ser campeón del campeonato inglés. Y los foxes consiguieron disipar muchas dudas, pues se impusieron por 1-3 en el Etihad Stadium, en un partido en el que el conjunto citizen tuvo la posesión del balón y llevó todo el peso del choque, aunque tuvo enormes dificultades para crear ocasiones de peligro frente a un rival muy compacto, que mantenía las líneas muy juntas, y que se dedicaba a contraatacar con un colosal Riyad Mahrez que causó estragos en el costado izquierdo.

A raíz de esa dura derrota que ensalzó a los foxes como candidatos al título, el equipo atravesó una grave crisis de resultados que le descolgaron de la pelea por el título liguero, pues cayeron derrotados frente a Tottenham, Liverpool y Manchester United, empató frente al Norwich, y únicamente fue capaz de vencer al Aston Villa. Estos malos resultados evidenciaron una notable carencia de creatividad a la hora de crear fútbol y ocasiones con el esférico, y una gran dependencia de sus estrellas, que no atravesaron un gran momento de forma en esa fase de la temporada, aunque a pesar de ello, lograron coronarse como campeones de la Capital One Cup tras derrotar al Liverpool de Jürgen Klopp en la tanda de penaltis, al empatar a dos al término de los 120 minutos. La Champions League se convirtió en la gran esperanza, el cuadro del norte de Inglaterra eliminó al Dinamo de Kiev tras derrotarle 1-3 en la capital ucraniana y cosechar un empate a cero en casa.

Tras la derrota frente al Manchester United en casa gracias a un gol de Marcus Rashford encadenó una racha positiva en liga, al lograr una sola derrota en ocho partidos, que le permitió concluir la temporada en los puestos de Liga de Campeones teniendo que jugar una fase previa. Mientras tanto, en la propia competición continental, eliminó al París Saint-Germain en los cuartos de final con un global de 3-2, tras empatar a dos en Francia e imponerse por 1-0 en casa gracias a un tanto de Kevin de Bruyne, que a lo largo de este flojo año del Manchester City empezó a despuntar y a dar muestras de su inmensa calidad técnica. Posteriormente, el azar quiso que el todavía entrenador del cuadro skyblue se tuviera que ver las caras con el Real Madrid.

Un gol de Kevin de Bruyne metió al Manchester City por primera vez en las semifinales de la UEFA Champions League

En ese doble enfrentamiento, que fue lento y cerrado con un duelo de ida muy equilibrado en el que los dos jugaron a no encajar goles, y uno de vuelta con el ritmo de intensidad de un partido inicial de la pretemporada, fueron los madrileños quienes alcanzaron las semifinales del campeonato. La temporada terminó con el técnico chileno, Manuel Pellegrini evitando el mayor fracaso del Manchester City en la “era de los jeques”, tal y como hubiera supuesto terminar el campeonato fuera de los puestos europeos. Pero a pesar de que supiera que no continuaría, el sudamericano no mostró el menor gesto de disgusto y disconformidad, y con la gran profesionalidad que le caracteriza evitó un desastre cosechando buenos resultados.

Cuando terminó la temporada, Guardiola llegó al banquillo citizen generando una mezcla expectación y curiosidad, pues conscientes de su valía, los aficionados y muchos especialistas daban por hecho que el entrenador catalán iba a lograr muchos éxitos en el banquillo skyblue, y que además iba a garantizar un fútbol de calidad dominando los partidos, con velocidad, precisión y acierto en ataque. Lo cierto es que a pesar de lo que ha planteado sobre el papel en las primeras ruedas de prensa su inicio no fue ni mucho menos espectacular, pues mostró una trayectoria irregular a lo largo de la pretemporada e inició la liga derrotando 2-1 al Sunderland en casa generando muchas dudas entorno al estilo de juego. Posteriormente, se enfrentó a una previa de Champions frente al Steaua de Bucarest que resolvió con solvencia, aunque entremedias se vio las caras con el Stoke City, al que derrotó 1-4 en el Britannia Stadium. Tras el primer parón de selecciones, llegó la primera gran prueba para el City de Guardiola: visitar Old Trafford, para enfrentarse al Manchester United de José Mourinho.

Este enfrentamiento con el que se revivía una de las mayores rivalidades que han habido nunca en los banquillos dio mucho de sí, pues la primera parte fue de dominio absoluto del combinado skyblue que consiguió marcar dos goles en media hora, y una segunda en la que controló la situación, aunque llevó el peligro en ataque al contragolpe. Días después debutó en Champions League con una contundente victoria por 4-0 frente al Borussia Mönchengladbach. Aunque en la siguiente jornada de la competición continental, el equipo empató a tres en Celtic Park frente al campeón de Escocia; a partir de ahí enlazó seis partidos oficiales sin conseguir la victoria. Hasta que ganó 0-4 frente al West Bromwich Albion y derrotó 3-1 al Barcelona jugando al contraataque, organizándose muy bien en defensa, juntando las líneas, y desplegándose en ataque con todas las líneas, consiguiendo desdibujar así al conjunto dirigido por Luis Enrique.

Pese a ello, jamás volvieron a encontrar la regularidad del principio de temporada. La gran racha del Chelsea contra quien perdieron 1-3 en casa en uno de los partidos en los que más ocasiones fallaron, y donde más caros pagaron los espacios que dejan en defensa, han propiciado que el combinado dirigido por Pep Guardiola llegue a las tradicionales jornadas navideñas de la Premier League con siete puntos menos de desventaja con respecto al equipo dirigido por Conte, que es el líder implacable del torneo y que acumula 12 victorias seguidas.

Jugadores del Manchester City 2016

Porteros

Joe Hart

Joe Hart | Foto: ManCity

Con Pellegrini al mando del club citizen, el guardameta titular de la selección inglesa era también indiscutible en los once del Manchester City en Premier y Champions League. Desde que el 2 de enero se disputara el primera partido de 2016 y hasta que se acabara la anterior temporada el 15 de mayo, Hart ocupó la portería en 24 de los 30 partidos que jugó el equipo de Manuel Pellegrini. Un total de 2.111 minutos en los que encajó 25 tantos, lo que supone una estadística de un tanto cada 84,44 minutos.

Pero tras la marcha del técnico chileno su suerte cambió. El tipo de juego de Joe Hart no encajaba con lo que Pep Guardiola quería para su equipo y quedó relegado al banquillo. De los partidos oficiales disputados por el club skyblue en el inicio de la temporada 2016/2017 antes de su marcha tan solo jugó un encuentro, el partido de vuelta de la fase de clasificación de la Champions League frente al Steaua de Bucarest.

Tras la llegada de Claudio Bravo su salida se veía ya prácticamente inminente. Y así fue. El 1 de septiembre el Manchester City hacía oficial la cesión del guardameta de la selección inglesa al Torino, donde ha participado en todos los partidos que el club italiano ha disputado desde su llegada excepto uno, el encuentro perteneciente a la Coppa Italia.

Willy Caballero

Willy Caballero | Foto: MCFC

Guardameta oficial del Manchester City en la Capital One Cup y FA Cup, no son muchos los encuentros que el argentino había disputado en 2016 hasta la llegada de Pep Guardiola al banquillo skyblue.

Ocho son en concreto los encuentros en los que Caballero había participado hasta mayo. 700 minutos en los que encajó 11 goles y dio al equipo el único trofeo de la temporada: la Capital One. Manchester City y Liverpool se enfrentaban en el emblemático estadio de Wembley y, tras llegar empatados a uno a la tanda de penaltis, el portero argentino detuvo cuatro de los cinco penaltis lanzados por los jugadores de Jürgen Klopp.

Con el inicio de la nueva temporada, nueve son los encuentros en los que ha estado presente el guardameta desde agosto. Encuentros que, a diferencia de los meses anteriores, se reparten entre Premier League, Champions y EFL Cup (antigua Capital One). 753 minutos en los que ha encajado nueve tantos, siendo la mayor goleada la que recibió en el Camp Nou, partido en el que tuvo que entrar en el minuto 53 después de que Claudio Bravo fuera expulsado tras ver la roja directa.

Claudio Bravo

Claudio Bravo | Foto: ManCity

Guardiola quería hacer un equipo a su medida. Un equipo cuyo juego comenzara en las botas del portero y, para ello, no quería a Joe Hart, sino a un portero que lo había conseguido prácticamente todo en los últimos años: Claudio Bravo.

A sus 33 años, Bravo había logrado en las dos últimas temporadas ganar con el Barcelona: dos ligas, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Champions League, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Y con la selección chilena dos Copas de América.

Su juego de pies lo hacía el portero perfecto para Guardiola, y el 1 de septiembre se hacía oficial su marcha al club citizen por cuatro temporadas. En estos cuatros meses el chileno ha participado en 18 encuentros. 1583 minutos en los que ha encajado, quizá, demasiados goles. Un total de 22 tantos encajados de los cuales ocho han tenido lugar en el último mes del año.

Defensas

Bacary Sagna

Bacary Sanga | Foto: MCFC

La lesión de Pablo Zabaleta fue para el defensa francés una 'buena noticia', pudiendo ocupar su lugar siempre y cuando sus propias lesiones se lo permitían. En la temporada 2015/2016 dobló los minutos jugados respecto a la temporada anterior (2014/2015). Un total de 3842 minutos de los cuales 1548 los jugó en 2016. Minutos que se traducen en 18 partidos que se reparten entre las cuatro competiciones jugadas por el equipo (Premier League, FA Cup, Capital One y Champions League).

Su posición en la defensa citizen era prácticamente indiscutible para Manuel Pellegrini y, en un principio, Pep Guardiola también apostó por él. Sin embargo, ahora es él el que está siendo objeto de lesiones que le han impedido en varias jornadas no poder ir ni siquiera convocado.

El año 2016 se acaba para el lateral derecho del Manchester City habiendo participado en 11 encuentros de la nueva temporada. 11 partidos de los que, como dato especial, dejan un balace para el conjunto skyblue de ocho victorias, dos empates y una derrota.

Vincent Kompany

Vincent Kompany | Foto: ManCity

No ha sido este que se acaba un buen año para el capitán citizen. El 30 de diciembre se hacía público que una nueva lesión muscular volvía a obligar la baja por un mes del defensa belga y, sin duda, no era más que un mal augurio de lo que venía por delante.

El día de San Valentín, Kompany regresaba a los terrenos de juego, pero solo un mes después una nueva recaída lo haría ausentarse hasta mediados del mes de abril. Y todavía no había llegado lo peor. La lesión volvió a hacer acto de presencia en mayo y ya no quedaba otra solución que no fuera entrar a quirófano, una operación que suponía perderse la Eurocopa de Francia, pero que era necesaria si quería continuar su carrera futbolística.

La recuperación de dicha operación le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta finales de septiembre, cuando pudo reincorporarse al nuevo Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, la fortuna no está este año de su parte y, de nuevo, tenía que abandonar el césped por problemas físicos. Y la cosa no acabaría ahí. Regresaron ambos, el al fútbol y las lesiones a él. Casi cada reaparición del capitán suponía una nueva lesión en un año que Kompany querrá olvidar rápidamente.

Pablo Zabaleta

Pablo Zabaleta | Foto: MCFC

No acabó bien 2015 para Zabaleta, que desde octubre se vio obligado a abandonar los terrenos de juego tras recaer de su lesión en la rodilla. Sin embargo, al contrario de lo que ocurría con Kompany, dicha lesión no era un augurio de lo que ocurriría en 2016.

Para evitar nuevas lesiones y/o recaídas, Pellegrini optó en muchas ocasiones por dejarlo en el banquillo. A pesar de todo, el argentino llegó al final de la temporada 2015/2016 habiendo jugado 17 partidos desde que se inaugurara el nuevo año. A primeros de mayo, una nueva lesión sentenciaba al defensa. Una lesión en el tobillo derecho que significó perderse la Copa América Centenario disputada en el periodo estival.

Y 17 son también precisamente los encuentros que ha disputado en los últimos meses del año –los primeros de la temporada actual-. Meses en los que ha habido alguna que otra lesión que ha traído de cabeza a Guardiola al quedarse sin lateral derecho pero que, a pesar de todo, han sido buenos para Zabaleta, quien ha acabado el año anotando incluso un gol. Un tanto frente al Watford que inauguraba el marcador y que abría paso a una nueva victoria citizen.

Aleksandar Kolarov

Aleksandar Kolarov | Foto: ManCity

Un 2016 casi perfecto. Así podría describir el serbio este año que acaba, al menos a nivel personal. Un año en el que el Manchester City levantó la Capital One, hizo historia llegando a semifinales de la Champions League y en el que con tropiezos dejó escapar la Premier, pero que Kolarov ha sabido aprovechar.

Con Manuel Pellegrini al mando del conjunto citizen, los cinco primeros meses del año fue una alternancia entre juego y banquillo. Fue convocado en todos y casi todos los partidos en los que estaba involucrado su equipo (27 convocatorias) aunque pisó el terreno de juego en solo 15 ocasiones.

Con la llegada de Pep al banquillo, Kolarov no solo ha sabido mantener ese hueco en la defensa con el que ya contaba, sino que además es a día de hoy el jugador del Manchester City con más partidos (24) y más minutos (2041) en lo que va de temporada, llegando incluso a anotar un gol.

Gael Clichy

Gael Clichy | Foto: ManCity

Acabó 2015 en un banquillo que ya empezaba a quemarle y, en 2016 apenas lo pisó. Entre enero y mayo disputó un total de 24 encuentros de los que fue titular en 21 ocasiones, disputando un total de 1819 minutos.

Casi el mismo tiempo del que ha disfrutado sobre el terreno de juego en los meses que han pasado desde que Guardiola llegara a Manchester. Clichy acaba los primeros meses de la temporada 2016/2017 habiendo disputado un total de 17 encuentros entre Premier League, EFL Cup y Champions League, y habiendo anotado un gol.

John Stones

John Stones | Foto: ManCity

Un capricho de Pep Guardiola. Así puede definirse el motivo de la llegada de John Stones al Manchester City en el mercado estival. Su juventud y su buen hacer sobre el terreno de juego lo avalaron para convertirse en el octavo fichaje skyblue y en el defensa más caro de la historia.

El defensa inglés apenas lleva unos meses en el equipo citizen pero, sin duda, se ha convertido ya en uno de los jugadores casi indiscutibles. Desde que comenzara la temporada oficial allá por el mes de agosto, Stones ha disputado un total de 1692 minutos repartidos en 21 encuentros de los 24 en los que ha sido convocado por el técnico español.

Hasta que llegara el mes de diciembre, Stones había tenido minutos en cada uno de los encuentros a los que Guardiola lo llamó y, como anécdota queda uno de los últimos encuentros del año en el que se quedó en el banquillo, tras el cual su entrenador ante los medios de comunicación le pedía disculpas por no haberlo sacado al terreno de juego.

Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi | Foto: MCFC

El central argentino era sin duda otro de los jugadores indiscutibles en el Manchester City de Manuel Pellegrini y lo ha seguido siendo con Pep Guardiola. Tanto que Otamendi acaba el 2016 con un balance muy positivo.

Desde enero hasta diciembre (día 26), Otamendi ha sido convocado para 52 partidos y ha disputado minutos en 48 de ellos. Eso sí, no se sabe si por haber jugado tanto o por su dureza en el juego, es también uno de los jugadores citizens que más tarjetas amarillas ha visto en este 2016, quince concretamente.

Pablo Maffeo

Pablo Maffeo | Foto: ManCity

Tras marcharse cedido en el mercado invernal al Girona, el defensa español regresaba en verano al Manchester City. El jugador del filial skyblue ha sabido hacerse un hueco también a las órdenes de Pep Guardiola, quien lo ha llamado en tres ocasiones para disputar encuentros de Championes League o EFL Cup –ha sido convocado también para dos encuentros de Premier, pero no llegó a salir al terreno de juego en ninguno de ellos-.

Pablo Maffeo fue una de las grandes novedades en el primer encuentro de la fase de clasificación de la Championes League que el City jugó frente al Steaua de Bucarest, donde disputó los 90 minutos. El mismo tiempo que jugó en el último partido de su equipo en la EFL Cup, en el que decía adiós a la competición tras caer frente al Manchester United. La última ocasión en la que se vio al español con el primer equipo skyblue fue frente al Celtic, también en Championes League. Ya clasificado para la siguiente ronda de la competición europea, Guardiola volvió a apostar por un once en el que diera minutos a los menos habituales y, Maffeo, fue uno de los elegidos.

Tosin Adarabioyo

Tosin Adarabioyo | Foto: MCFC

Al igual que Pablo Maffeo, Adarabioyo pertenece a las categorías inferiores del club citizen, aunque en algunas ocasiones es requerido por el primer equipo para disputar algún partido. En concreto, el defensa inglés acaba 2016 habiendo vestido en cuatro ocasiones la equipación del primer equipo.

Con Manuel Pellegrini al mando, Adarabioyo disputó los 90 minutos del encuentro en el que el Chelsea eliminó al conjunto citizen de la FA Cup tras vencer por 5-1. La llegada de Guardiola le ha dado algo de más protagonista a esta joven promesa del fútbol, siendo convocado para disputar la Champions League y la EFL Cup.

Hizo su debut en la competición europea frente al Steaua de Bucarest y, al igual que Maffeo, saltó al terreno de juego del Etihad también para enfrentarse al Celtic en la última jornada de la fase de grupos. En 2016, Tosin Adarabioyo se ha convertido en el jugador más joven en debutar con el Manchester City en Champions League (19 años y 73 días).

Angeliño Tasende

Angeliño | Foto: MCFC

Llegó al Manchester City en enero y no tardaría en contar con algunos minutos en el primer equipo. Deja atrás 2016 habiendo jugado 97 minutos repartidos entre FA Cup, EFL Cup y Champions League.

Eliaquim Mangala

Eliaquim Mangala | Foto: ManCity

Mangala fue otro de los jugadores que, en la temporada 2015/2016, tuvo que lidiar con varias lesiones. Una de las cuales llegó a principios del presente año. El defensa francés se veía obligado a abandonar el terreno de juego tras unas molestias que lo dejaron fuera de competición hasta mediados de marzo. Acabó la temporada habiendo participado en 15 encuentros entre enero y mayo, la mayoría de ellos en Premier y Champions League.

Tras la llegada de Guardiola, el francés no cumplía con los perfiles requeridos por el técnico español y se marchó al Valencia.

Martín Demichelis

Martin Demichelis | Foto: MCFC

Comenzó 2016 siendo casi indiscutible en cada partido del Manchester City y acabó la temporada teniendo un sitio fijo en el banquillo. Fue convocado por Manuel Pellegrini en 26 ocasiones y solo tuvo minutos en 14 de ellas.

En verano se marchó al Espanyol. Equipo en el que no le ha ido demasiado bien: solo ha jugado dos encuentros y, según las informaciones de las que se han hecho eco algunos medios, ya estaría negociando la rescisión de su contrato con el club catalán.

Cameron Humphreys

Cameron Humphreys | Foto: MCFC

De la zona de defensa, este jugador inglés de apenas 18 años es el que menos minutos ha disputado con el primer equipo del Manchester City en el año que ahora acaba. 14 son, apenas, los minutos que Humphreys ha saltado al campo con Pellegrini al mando. Minutos que se han repartido en dos encuentros pertenecientes a la FA Cup.

De momento, Guardiola no lo ha convocado para ningún partido desde que se pusiera al mando del club citizen.

Centrocampistas

Fernando

Fernando | Foto: ManCity

El centrocampista brasileño es uno de los que más continuidad ha tenido durante todo 2016, independientemente de quién ha estado al mando del club citizen. 45 son, en total los encuentros que ha disputado a lo largo del año y apenas son nueve las ocasiones en las que ha ido convocado y ha permanecido en el banquillo.

Ilkay Gundogan

Gundogan | Foto: ManCity

Procedente del Borussia Dortmund, este centrocampista alemán llegaba al Manchester City en verano de 2016 convirtiéndose en el primer fichaje del equipo skyblue para la nueva temporada.

Un fichaje que llegó con ilusión a pesar de que Gundogan iba a tener que tardar algo más de lo normal en incorporarse al grupo por una dislocación en la rótula que sufrió algunas semanas antes de que se hiciera oficial su marcha al equipo de Guardiola.

Debutó con la elástica citizen en Champions League, frente al Borussia Mönchengladbach y, en su segundo partido anotó su primer gol. Desde su debut en el Manchester City ha disputado 16 encuentros. Un total de 1230 minutos en los que ha marcado cinco goles, algunos tan importantes con los dos que le marcó en el Etihad Stadium al Barcelona y que supusieron la victoria de su equipo. Ahora, a finales de 2016, Gundogan sigue luchando contra las lesiones por seguir teniendo su hueco en el equipo.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne | Foto: ManCity

Comenzó bien el año el belga, anotando dos tantos en los seis encuentros que disputó durante el mes de enero. Aunque lo que vino después no fue tan bueno para el jugador. Durante 12 encuentros se vio obligado a quedarse en casa tras una lesión que le dañó la rodilla y el tobillo, lo que supuso un periodo de dos meses alejado de los terrenos de juego. A pesar del tiempo transcurrido, su vuelta fue por todo lo alto, anotando tres goles en los primeros cuatro partidos que disputó.

Desde la llegada de Pep Guardiola, pocos son los encuentros que se ha perdido el centrocampista, apenas cinco, y tres de ellos fueron por lesión. Con tres tantos es, a día de hoy, el sexto máximo goleador del Manchester City esta temporada.

Fabian Delph

Fabian Delph | Foto: ManCity

El centrocampista inglés es otro de los que se ha visto afectado por unas lesiones que han mermado, en gran parte, su 2016. Era habitual en los partidos del Manchester City con Pellegrini al mando pero, a mediados de febrero sufrió una lesión que lo apartó del terreno de juego hasta el mes de abril.

Tras su recuperación, llegó su vuelta también al campo, bien con titularidad, bien entrando como sustituto, pero raro era que se quedara calentando el banquillo durante los 90 minutos de cada partido. Con la llegada de Guardiola la situación apenas cambió, pero, en el mes de septiembre, un problema en la cadera lo dejó fuera de juego y aún no ha vuelto a pisar los campos de fútbol.

David Silva

David Silva | Foto: ManCity

Creador de juego, sabedor y conocedor al 100% por su pertenencia a la selección española del tipo de fútbol que le gusta a Pep Guardiola. Tanto para el técnico español como para Manuel Pellegrini, David Silva es uno de los imprescindibles sobre el césped siempre que las lesiones lo permiten.

El año 2016 se cierra para él habiendo disputado un total de 45 partidos con la camiseta del club sky blue y cinco tantos que, sumados a las decenas de pases de gol o participaciones en una jugada que ha acabado en gol, lo hacen ser uno de los jugadores más fijos sobre el terreno de juego.

Fernandinho

Fernandinho | Foto: ManCity

Junto a Fernando, Fernandinho es uno de los jugadores con más estabilidad a lo largo del año, habiéndose perdido solo 13 encuentros en todo el 2016, los cuatro últimos por sanción tras la tarjeta roja que le mostró el árbitro durante el encuentro frente al Chelsea. Un total de 4344 minutos en todo el año donde, además, ha sumado cinco goles.

Yaya Touré

Yaya Touré | Foto: MCFC

Comenzó 2016 con buen pie, anotando un tanto que inició la remontada del Manchester City frente al Watford. Sin embargo, no se imaginaba como iba a cambiar su paso por el equipo a lo largo del año.

Con Pellegrini al mando, pocos eran los encuentros en los que no tenía minutos el marfileño y, en los que no saltaba al campo era porque ni siquiera estaba convocado (algo que ocurrió en nueve ocasiones entre enero y mayo).

Sin embargo, cuando Guardiola se puso al mando comenzó el calvario de Yayá Touré. El técnico español no contaba con él y, tras jugar el partido de vuelta de la fase previa de la Champions League y clasificarse el equipo para la competición europea, saltaba la noticia de que Pep no había inscrito a este centrocampista para jugarla. 15 partidos tardó el míster en volver a convocarlo y, entonces, Touré le demostró que lo necesitaba anotando dos tantos que valieron una nueva victoria. Eso fue el 19 de noviembre y, desde entonces, Yaya Touré ha hecho cinco apariciones más con la elástica sky blue. Se había ganado el puesto.

Brahim Díaz

Brahim Díaz | Foto: MCFC

“El futuro Messi”. Así es como algunos periodistas han tildado a este joven centrocampista español que milita en la órbita del Manchester City. De momento Guardiola solo lo ha convocado en una ocasión, para el partido de la EFL Cup frente al Swansea City, en el que el malagueño entró en el minuto 80 sustituyendo a Iheanacho.

Manuel García

Manuel García | Foto: MCFC

El centrocampista ovetense milita actualmente en la Primera División española con el Deportivo Alavés, pero comenzó el año en el Manchester City.

Jugador de los equipos filiales del conjunto sky blue, Manuel García fue convocado hasta en siete ocasiones por Manuel Pellegrini en este 2016. Siete partidos de los que solo saltó al terreno de juego en dos ocasiones, sumando un total de 100 minutos disputados.

Aleix García

Aleix García | Foto: ManCity

Una sola vez fue convocado este centrocampista español de 19 años por Manuel Pellegrini en este 2016 que ahora acaba; sin embargo, desde la llegada de Pep Guardiola se ha convertido en uno de los jugadores de las categorías inferiores del Manchester City que más veces ha sido llamado por el primer equipo. En ocho ocasiones ha requerido Guardiola de su persona y en cinco de ellas ha tenido algún minuto, llegando a acumular un total de 206 minutos. Uno de sus partidos más destacados en estos últimos meses del año que ahora finaliza fue el partido de EFL Cup frente al Swansea, donde el centrocampista español anotó uno de los goles que supuso el pase del conjunto citizen a la siguiente ronda.

Brandon Barker

Brandon Barker | Foto: ManCity

Jugador del Rotherham hasta diciembre de 2015, llegó al Manchester City con el inicio del nuevo año. Allí se incorporó a la Premier League sub-23, pero, con Pellegrini al mando del primer equipo sky blue, fue llamado a filas por él en tres ocasiones, aunque solo en una salió del banquillo, en el partido de octavos de final de la FA Cup en la que el Chelsea eliminó al club citizen.

Con la llegada de Guardiola, este extremo izquierdo disfrutó de algunos minutos en unos de los amistosos de pretemporada. Semanas más tarde se anunciaba su cesión al NAC Breda, un equipo que milita en la segunda división holandesa.

Delanteros

Raheem Sterling

Raheem Sterling | Foto: ManCity

Aunque a nivel de goles tal vez no ha sido el mejor año que un delantero puede esperar, el 2016 debe dejar buen sabor de boca a Sterling. A día 26 de diciembre, el delantero inglés cuenta con ocho tantos en su haber. Ocho tantos que han llegado en 44 partidos.

Tanto como para Manuel Pellegrini como para Pep Guardiola, ha sido uno de los jugadores más tenidos en cuenta y más seleccionados para formar parte, bien del equipo titular, bien de los jugadores que entran durante el encuentro. Un año relativamente bueno donde solo dos pequeñas lesiones, en la ingle y en la rodilla, han intentado, sin lograrlo, hacer mella.

Nolito

Nolito | Foto: ManCity

Llegado del Celta de Vigo en el mercado estival para reforzar el ataque citizen, Nolito ha sabido encontrar un hueco entre hombres como Agüero o Iheanacho.

Desde que comenzara la temporada oficial ha vestido la camiseta sky blue un total de 20 ocasiones, anotando seis goles (cuatro en Premier League y dos en Champions League), tres de los cuales llegaron en sus primeros encuentros en el equipo británico. 20 partidos en los que, además, le ha dado tiempo también a ver su primera tarjeta roja y tener que perderse algún partido por sanción.

Sergio 'Kun' Agüero

Agüero | Foto: ManCity

Pocas cosas malas se pueden esperar en el año de un delantero que, desde que en agosto comenzara la temporada 2016/2017, suma un total de 16 tantos, siendo el pichichi del equipo. Un jugador que finalizó la temporada 2015/2016 con el mayo promedio de goles por partido en la Premier League.

Por ello, no es extraño que con 47 partidos sea el jugador del Manchester City que más veces a vestido la elástica sky blue esta temporada y, esté quien esté al frente del club, es prácticamente imposible prescindir de él. Una convocatoria que, en los últimos meses, solo se ha visto manchada por algunas sanciones que lo han impedido estar en el terreno de juego o en el banquillo.

Jesús Navas

Jesus Navas | Foto: ManCity

El español, un jugador casi imprescindible para Manuel Pellegrini, ha pasado a tener algo más de irregularidad con la llegada al club de Pep Guardiola. No obstante, sus partidos sobre el terreno de juego siguen siendo mucho mayores.

Jesús Navas cierra 2016 con un total de 46 partidos jugados (27 desde enero a mayo y 19 en la actual), aunque solo con un gol en sus botas. Un tanto que llegó el día de Reyes frente al Everton.

Leroy Sané

Leroy Sané | Foto: ManCity

El extremo alemán llegó en el marcado estival al Manchester City procedente del Schalke 04, aunque no se vio reflejado en la Eurocopa de Francia, donde apenas jugó 11 minutos.

Con un contrato de cinco temporadas por delante, sus primeros meses en el conjunto sky blue le han dejado, de momento, ocho apariciones. 493 minutos, disputados la mayoría de ellos en la Premier League (excepto dos en Champions) gracias, en parte, a la lesión de Kevin De Bruyne, en los que ya ha logrado marcar un gol.

Kelechi Iheanacho

Iheanacho | Foto: ManCity

No es fácil hacerse hueco en una delantera de la que forman parte Agüero o Sterling, pero este joven futbolista nigeriano lo ha conseguido en 2016.

Iheanacho cierra el año con habiendo jugado 38 encuentros con la elástica sky blue. 38 encuentros en los que ha marcado un total de 16 goles. Con apenas 20 años fue descrito por muchos como la nueva estrella del City tras el hat-trick anotado frente al Aston Villa en la FA Cup. Sin duda, un jugador muy joven, con una carrera prometedora por delante y que debe cerrar el año con buen sabor de boca.

Wilfried Bony

Wilfried Bony | Foto: MCFC

Tampoco comenzó bien el 2016 para Bony, que se pasó enero y casi todo febrero (excepto una jornada) sin ser convocado por su entrenador, Manuel Pellegrini. Relegado al banquillo, el de Costa de Marfil hizo aparición en apenas 11 partidos y en otros siete estuvo en el banquillo pero ni siquiera llegó a salir al campo.

Con la llegada de Pep Guardiola, y con él jugadores como Nolito, Bony se quedó sin sitio en la delantera citizen y el último día del mercado de fichajes se anunciaba su cesión al Stoke City.

Samir Nasri

Samir Nasri | Foto: ManCity

Un cambio casi radical. Así podría definir el francés cómo ha sido su año 2016. Lo comenzó lesionado, recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que lo tuvo apartado de los terrenos de juego desde octubre de 2015 hasta abril de 2016. Apenas cinco encuentros disputó Nasri durante los primeros meses del año, aunque logró anotar un tanto que valió a su equipo tres puntos más en la Premier League.

Tras la llegada de Guardiola, el centrocampista se vio relegado a ver los partidos desde la grada del Etihad Stadium. Poco más de 15 minutos había jugado Nasri en el club citizen en la temporada 2016/2017 cuando se marchó al Sevilla. Allí, cuando las lesiones se lo permiten, se ha hecho un jugador imprescindible para Sampaoli y para la afición hispalense.

Bersant Celina

Celina | Foto: MCFC

Natural de Kosovo, este delantero fue llamado a filas por Manuel Pellegrini en seis ocasiones repartidas entre FA Cup y Premier League, teniendo minutos en cuatro de ellas. Un total de 83 minutos jugados en los que Celina no logró anotar.

Actualmente, desde agosto milita en el Twente, donde ha jugado un total de 14 encuentros y ha anotado cuatro goles.

David Faupala

Faupala | Foto: ManCity

Al igual que muchos de los jugadores de las categorías inferiores del Manchester City que se han nombrado con anterioridad, una de las primeras veces que el delantero francés fue convocado por el primer equipo fue para el encuentro de FA Cup frente al Chelsea. Un partido en el que Faupala anotó el único gol citizen de aquella tarde de febrero, el gol de la honra.

En el mercado estival se marchó cedido al equipo holandés NAC Breda, donde comparte vestuario con otro jugador citizen, Brandon Barker.

Dos entrenadores, dos caras

El Manchester City ha contado con dos entrenadores de muy distintas características a lo largo de este 2016. El primero fue el chileno Manuel Pellegrini, quién llevaba dirigiendo al conjunto Cityzen desde julio del año 2013. En la segunda vuelta de la Premier 2015/2016 el City siguió fiel al estilo que implantó Pellegrini desde su llegada, pero mostró sus carencias y acabó la liga cuarto, aunque consiguió quedarse a tan solo 1 gol del pase a la final de la Champions League por primera vez en su historia. En junio llegó Pep Guardiola, el flamante campeón del sextete con el FC Barcelona en 2009. Desde la pretemporada se vio el cambio en el equipo de Manchester, que optó por jugar muy parecido a como lo hacía aquel Barça de la época dorada del técnico catalán.

Manuel Pellegrini “El ingeniero” acabó sin ideas

Dos entrenadores dos caras, Manuel Pellegrini "el ingeniero" se quedó sin ideas

El técnico procedente del Málaga CF ha utilizado su clásico 4-2-3-1 en el Manchester City. El once tipo del chileno era el siguiente: Hart; Zabaleta, Mangala, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Toure; Navas, Silva, De Bruyne; Agüero. El técnico basaba su modo de juego mucho en la rotación de jugadores. Hombres como Sterling, Kolarov, Sagna o Fernando jugaban muchos minutos también.

Lo que el chileno implantó desde el primer momento fue el juego de toque que cambiase el típico juego vertical inglés. Y así jugó el equipo hasta el último partido. Navas y el refresco Sterling ofrecían variables por fuera para correr y centrar mientras que del juego interior se encargaban Silva, De Bruyne, que jugaba de interior perfilado a la banda, y Toure. Fernandinho participaba más en ataque si jugaba con un escudero como Fernando, que guardaba la posición, pero jugando con Yaya Toure debía ser él quien se quedará atrás puesto que Toure era el hombre Box-to-Box del equipo. Silva y De Bruyne eran las claves de un equipo que sufrió muchas lesiones importantes como las de Toure o De Bruyne, de bastante larga duración. Los partidos muchas veces eran aburridos porque el equipo tocaba demasiado lento en el medio sin generar opciones claras de gol y tenía que ser el Killer Agüero quien se moviese en ataque.

Guardiola, un estilo chocante que se va definiendo

Pep Guardiola, un estilo chocante que se va definiendo

La llegada del catalán a Manchester supuso un estímulo para todo Cityzen. Llegaba el que probablemente era el mejor entrenador del mundo, y todo eran luces y colores. Sin embargo, el equipo no termina de encontrar la manera de jugar que quiere Guardiola y está tercero en liga, eliminado de la copa y en octavos de Champions como segundo.

El conjunto de Manchester empezó la temporada de manera impecable consiguiendo 10 victorias en 10 partidos oficiales, incluyendo Champions, copa y liga. El 4-3-3 de Guardiola funcionaba y dominaba a todos los rivales. Sin embargo, el equipo entró en crisis y no logró ganar en 6 partidos. Guardiola estaba cambiando su juego a uno nuevo, uno basado en un 3-4-3 que sigue dándole problemas. Su once tipo, por así llamarlo es el siguiente: Bravo; Stones, Otamendi, Kolarov; Sterling, Fernandinho, Gundogan, Navas o Sagna; Silva, De Bruyne; Agüero. Un equipo que sufre mucho en balones aéreos y segundas jugadas, muy típicas de la Premier, y que suma demasiados jugadores sin adaptarse a una liga diferente.

Bien sabida es la principal característica del juego de Guardiola que es la salida de balón desde atrás sin golpear en largo. Eso, juntado a la mala forma de los defensas con el balón, y estar con 3 defensas, está costándole muchos goles al City. El juego se basa en la salida de balón de Stones y Kolarov y que conecten con Gundogan, Silva y De Bruyne para que estos, entre líneas, elaboren el juego de ataque junto a Sterling y Agüero. Está muy bien siempre y cuando no se pierdan balones en la primera fase, que es donde están más expuestos. Sin duda cosas que mejorar en el juego del City. En enero se sabrá si Guardiola opina que lo que falla son los jugadores de puestos concretos o su estilo de juego.