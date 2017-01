Mick McCarthy: "Si me quieren despedir, adelante"

McCarthy tras la eliminación. Foto: Getty Images

El Ipswich Town es protagonista en todas las portadas de Inglaterra, aunque no por los motivos que a sus aficionados les hubiese gustado.

El modesto Lincoln City de National League (la quinta división inglesa) derrotó al equipo de Championship en una noche mágica de replay, pues ya habían conseguido sacar un empate en el primer duelo en Suffolk.

"Si los seguidores están hartos de mí me complican mucho mi tarea" La situación de los Tractor Boys no es la ideal, pues en liga se encuentran en mitad de la tabla, más cerca de los puestos de abajo que de los de arriba, y ya hace dos meses y tras caer ante un desahuciado Rotherham United, McCarthy retó a la directiva diciendo que él no se iba a marchar, y si querían reemplazarle, tendrían que despedirle. Tras la dolorosa eliminación dijo que "ya sería malo caer ante 9000 personas mirando como para hacerlo delante de las cámaras ante millones" y en una emisora de radio local horas más tarde siguió mostrando su malestar sin tapujos: "Si la directiva me quiere despedir, adelante. Si los seguidores están hartos de mí me complican mucho mi tarea en cada partido. Cuando ganamos todo va bien y cuando perdemos resulta que me van a despedir".

Berra luchando un balón ante el Lincoln. Foto: Graham Chadwick

Sin embargo y consciente del duro mensaje que acababa de lanzar, trató de matizar sus palabras diciendo: "He tenido muchos años de magnífico apoyo de estos aficionados, no voy a quejarme ahora sobre ellos. Esto ha sido muy decepcionante para todos, especialmente para aquellos que han viajado hasta aquí pagando de su bolsillo y teniendo que presenciar esta terrible actuación".