La FA Cup, donde los milagros son posibles

Los futbolistas del Lincoln City celebran el triunfo ante el Ipswich Town. Foto: Getty Images

La FA Cup es sinónimo de sorpresas e ilusión, y en la noche del martes en el replay de la tercera ronda se vivieron las dos más grandes de todas las posibles. El Sutton United y el Lincoln City, de National League (la quinta división del fútbol inglés) de categoría semi profesional consiguieron superar al AFC Wimbledon y al Ipswich Town respectivamente para reservar su hueco en la siguiente fase de la competición más antigua del mundo.

Biamou celebra con su afición el tanto de la victoria. Foto: Andy Hooper

AFC Wimbledon 1-3 Sutton United

Una historia bonita siempre puede hacerse más atractiva. El modesto Sutton United se encuentra en 15ª posición de la Nacional League donde la semana pasada cayó ante el Braintree Town y ha conseguido reponerse a un resultado adverso a domicilio ante un rival de League One, el AFC Wimbledon que se marchó venciendo al descanso por 1-0.

El AFC Wimbledon jugó con 10 desde el minuto 15 Los de Neal Ardley abrieron el marcador en el minuto 10 por medio de Tom Elliot aunque vieron como poco después la expulsión por roja directa del veterano defensor Paul Robinson. Con un futbolista menos los locales consiguieron mantener la diferencia hasta el minuto 75 cuando Roarie Deacon empató el partido, y no sería hasta el 90 cuando Maxime Biamou terminó de darle la vuelta al partido y desatar la locura en las gradas del Kingsmeadow Stadium, especialmente las de los 900 desplazados seguidores de los 'U's.

Foto: Getty Images

En el minuto 96 y con el encuentro prácticamente cerrado, Dan Fitchett entró desde el banquillo para cerrar el resultado y asegurar la presencia del Sutton United en la siguiente ronda, donde se enfrentarán a uno de los clubes más grandes del país, el Leeds United. Además lo harán ante las cámaras de televisión pues el encuentro será retransmitido en vivo para todo el país e incluye una inyección económica de 144,000 libras, algo que puede salvar la temporada del modesto club.

El Sutton ya se enfrentó al Leeds en 1970 y cayó derrotado por 6-0 "¡Todos de vuelta al pub!", gritó al finalizar el partido Paul Doswell. "Es una noche muy emotiva, sobre todo para un grupo de chicos de un equipo non-league (no profesional)", apuntó su técnico tras el partido. En esta cuarta ronda recibirán como locales al Leeds en una nueva versión del encuentro de 1970, cuando el legendario Don Revie (creador del Dirty Leeds) superó por 0-6 al Sutton United gracias a cuatro tantos de Allan Clarke.

Los futbolista del Sutton celebrando el tanto de la victoria. Foto: Getty Images

Lincoln City 1-0 Ipswich Town

En la misma categoría del Sutton United se encuentra el Lincoln City, aunque a diferencia de los londinenses, estos lideran la división, aunque nunca pudieron imaginar superar a un club de Championship como el Ipswich Town.

Además, habiendo vencido a los Tractor Boys han conseguido derrotar a un conjunto que ya tiene una FA Cup en sus vitrinas, aquella conseguida en la temporada 1977/78 cuando derrotaron en la final al Arsenal.

El Ipswich Town saltó al terreno de juego con cinco internacionales Mick McCarthy sacó un once con hasta cinco futbolistas internacionales (Leon Best, Tom Lawrence, Christophe Berra, Jonathan Douglas y Jonas Knudsen) y no consiguió en ningún momento ver puerta en un abarrotado Sicil Bank Stadium. El ambiente era inmejorable pues los allí presentes le rindieron un precioso homenaje a Graham Taylor, ex seleccionador inglés recientemente fallecido y que fue el último técnico en llevar a los Imps hasta la cuarta ronda de la FA Cup en 1976. Hasta hoy.

Arnold celebra su tanto en el descuento. Foto: Getty Images

El tanto de la victoria se hizo esperar, pues no fue hasta el minuto 91 cuando Nathan Arnold consiguió a pase de Adam Marriott el definitivo tanto de la victoria. "Hablamos de Graham Taylor durante la semana. Vimos un documental sobre él y después de su muerte y recordar todo lo que hizo por nosotros quisimos hacer algo especial. En términos de ambiente, ha sido la mejor experiencia que he vivido desde que llegué aquí y algo que me tendrá conectado por siempre con el Lincoln City", declaró emocionado tras el partido su técnico, Danny Cowley.

"Estoy avergonzado", dijo el técnico del Ipswich Town No se lo tomó también el veterano técnico irlandés Mick McCarthy cuyo puesto de trabajo ya corrió serio peligro al no conseguir la victoria en el primer duelo ante los Imps. "Estoy avergonzado. Habría sido lo suficientemente malo caer así ante 9000 personas, pero hacerlo con millones de personas viendo el partido por televisión lo hace peor aún", explicó tras el partido.

Ahora la aventura de la FA Cup continuará para ellos ante el Brighton and Hove Albion, segundo clasificado (con un partido menos) en Championship y uno de los equipos en mejor forma de todo el país. Que el Leeds United y el Brighton caigan en la siguiente ronda ante Sutton United y Lincoln City debe ser una oportunidad entre un millón, pero si en algún sitio puede darse, ese lugar es sin duda alguna la FA Cup, donde los milagros son posibles.