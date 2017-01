Ronald Koeman: “No debemos vivir de los partidos del pasado”

Google Plus

Foto: Everton.

Llega una nueva jornada de Premier League para el Everton de Ronald Koeman. Esta vez jugaran fuera de su estadio, Selhurst Park, frente al Crystal Palace. Los Toffees vienen de una anterior jornada excepcional y afrontan el partido con las mismas ganas.

A su llegada a la sala de prensa, la primera pregunta que ha recibido Koeman ha sido por la situación actual de Phil Jagielka y el jugador español Gerrard Deulofeu. A lo que el técnico ha contestado que es una situación difícil ya que no cuentan con los minutos que desean pero que por delante de ellos está el club: “Sé que es una situación complicada porque entrenas bien y esperas obtener minutos en los partidos, pero no es así de sencillo, aquí estamos todos por el equipo y ahora mismo lo mejor para el club es la salida de inició de otros compañeros. Por ello deben aprender que primero es el equipo y luego el jugador”. Continuaba añadiendo que: “Actualmente yo cuento con ellos, no han recibido una oferta formal de ningún club, y si eso sucediera ya se estudiaría, debemos saber si sus bajas las podemos suplir con mejores números de otros futbolistas o no”.

Jagielka en un entrenamiento con el Everton. Foto: Getty Images

A continuación se le volvía a insistir una rueda de prensa más por su relación con el director deportivo, Steve Walsh, a lo que Ronald Koeman contestaba que tiene un trato muy cordial y diario: “Tenemos un contacto diario para hablar del equipo. Está trabajando duro para conseguir mejorar el club desde los despachos. Y estoy muy contento por ello. Hace una gran función y en estas fechas aun es más difícil, ya que necesitamos jugadores que puedan incorporarse ya y no en verano, y él está consiguiendo fichajes ahora”.

Más tarde iba a ser preguntado por las declaraciones de Marco van Basten sobre como cambiaría el reglamento de la FIFA, a lo que sin ningún reparo contestaba que para él sería importante cambiar la normativa del fuera de juego: “Marco es un apasionado de este deporte, como futbolista era muy bueno, y ahora algunas de las cosas que dicen tienen sentido y otras son raras de ver ya que proceden de otro deporte. Pero está muy bien el fijarse en otros reglamentos para hacer el futbol mejor aún. Yo estoy muy de acuerdo en que deberíamos mejorar las normas del fuera de juego”. Añadía y cerraba el tema con: “Deberían tomar ejemplo de él, ha vivido el futbol y sabe cómo es, de momento hay personas en indonesia que toman las decisiones y no parecen que sean muy acertadas”.

Después llegó la hora de analizar la situación del club para el partido de mañana, en la que el técnico se mostró muy cauteloso: “La semana pasada estuvimos excepcionales, aquí hay que correr partido tras partido, puede que el rival de mañana corra más y esto haga que se nos complique el partido. Por eso nuca queremos vivir de los partidos anteriores, debemos pensar siempre en el siguiente que viene”.

De seguido llegaba la pregunta que Ronald Koeman llevaba esperando toda la rueda de prensa, la revelación de Tom Davies. A la que contestaba que para él no era una revelación y que le deparaban cosas muy grandes: “Es un jugador excepcional, entrena a diario de una manera increíble, sé que va a hacer cosas increíbles. Lo más llamativo de Davies es que el futbol no espera a nadie, el continua y tú te puedes quedar o seguir su estela, y él hace eso. Sé que nos hará disfrutar porque el disfruta cada minuto del futbol”.

Foto: Everton.

Para finalizar su comparecencia el técnico holandés comentaba que para el partido recuperaba a Maarten Sketelenburg para el partido y que Leighton Baines aún era duda: “Maarten esta para disputar el partido desde el inicio, Baines aún es duda porque tiene molestias en su rodilla, veremos cómo evoluciona en las últimas horas”. Después se despedía de los medios presentes en su comparecencia.