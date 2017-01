El West Ham elimina todo rastro de Dimitri Payet

Google Plus

Foto del mural del Estadio Olímpico de Londres. Foto: Getty Images

Las traiciones duelen más cuando se trata de alguien querido, y así se sienten todos en el este de Londres, o al menos los seguidores del West Ham United.

La marcha de Dimitri Payet al Olympique de Marsella por 25 millones de libras ha dejado muchos corazones rotos y ha creado un cisma entre plantilla, entrenador y directiva. Mientras David Sullivan denunció en público la actitud del futbolista y calificando su comportamiento de "decepcionante" por parte de aquel que renovó hace unos meses para convertirse en el futbolista mejor pagado de la historia del club.

El West Ham sustituirá el mural de Payet por uno de Andy Carroll Karren Brady, vicepresidenta de la entidad anunció "debidas a las circunstancias excepcionales de su salida" que el club venderá a mitad de precio réplicas de equipaciones de esta temporada para aquellos que hubiesen comprado este curso la camiseta de Payet con el dorsal 27, intentando borrar todo rastro del futbolista. Sin embargo, quedaba un pequeño vestigio hasta hoy, cuando en la web oficial del West Ham se anunciaba que ya habían comenzado los trabajos para eliminar el mural del futbolista en las afueras del Estadio Olímpico de Londres.

"Tenemos a Payet, Dimitri Payet. Creo que no lo puedes entender. Es el Súper-Hombre de 'Slav', es mejor que Zidane. Tenemos a Dimitri Payet", rezaba la pintada sobre la canción que los seguidores Hammers le habían dedicado al francés con el ritmo de la icónica Achy Breaky Heart by Billy Ray Cyrus.

El mural será reemplazado por uno de Andy Carroll. Foto: West Ham

Este es tan solo el agrio punto y final a una situación que ha ido empeorando por momentos y donde todas las partes implicadas ofrecían su versión de la historia. La directiva Hammer le hizo devolver el casi medio millón de libras de salario del mes de enero al haberse negado a jugar para el club, mientras sus compañeros afirman que llevaba semanas apartado sin hablar con ellos.

El coche de Payet fue vandalizado unos días antes de confirmarse su marcha El mural de la discordia tuvo que ser escoltado en el encuentro de hace unos días ante el Crystal Palace (aquel donde Carroll hizo el acrobático gol que ahora presidirá la entrada al Estadio Olímpico) debido a las altas cuotas de tensión alcanzadas que terminaron con unos vándalos destrozando el coche del futbolista con un ladrillo a las afueras de su casa en Essex. Como resultado de eso, la mujer e hijos de Payet pusieron rumbo a Francia pese a no haberse cerrado aún el traspaso de manera oficial.

"No tengo por qué justificarme, quería volver a Francia", dijo el jugador en su presentación, y aunque en pleno 2017 los futbolistas juegan donde quieren, no cabe duda que la marcha de Payet ha sido traumática y dolorosa para todas las partes implicadas. En unos meses, nadie se acordará de ello, y en todo lo que el West Ham pueda contribuir, sus aficionados no volverán a pensar en él.