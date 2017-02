Previa West Bromwich Albion - AFC Bournemouth: creer para vencer, vencer para soñar

Google Plus

West Bromwich Albion y AFC Bournemouth se enfrentarán en la jornada 26 de la Premier League | Foto: Ama Sports Agency

El deporte más bello de todos, en su competición local más apasionante de todas, la Premier League, nos brindará un encuentro repleto de emociones a flor de piel en The Hawthorns, Baggies contra Cherries, dos equipos con distintos estilos, dos entrenadores diferentes, casi antagónicos, pondrán a prueba sus fuerzas para obtener el premio de los tres puntos que saben a oro.

Los jugadores entrenados por Eddie Howe guardan un buen recuerdo en la memoria si les preguntan acerca de sus visitas al estadio The Hawthorns, pues consiguieron llevarse la victoria por 1-2 en la temporada 2015/2016 en un partido agónico. Sin duda los "baggies" ante su afición irán a por la victoria y a asegurar los puestos de tranquilidad, y así dar una alegría ante su afición.

Hacer de casa un fortín

Cuando el West Bromwich Albion salta al césped de The Hawthorns y su afición lo lleva en volandas para enfrentarse a cualquier rival, son muy difíciles de superar, y así lo avalan los datos. En la Premier League esta temporada, cuando el West Brom ha jugado de local, sólo ha perdido tres partidos: contra el Everton, Manchester City y Manchester United, tres equipos de la zona alta de la clasificación. Los de Tony Pulis han conseguido hacerse infranqueables en su casa y les ha valido para situarse octavos en la clasificación y con aspiraciones más altas si cabe.

En las últimas semanas el conjunto de Tony Pulis ha ido cosechando buenos resultados, el último encuentro se saldó con un empate a dos contra el West Ham en un final de infarto, pues lograron igualar el encuentro en el tiempo añadido; y se impusieron al Stoke City en casa y al Sunderland con goles de Darren Fletcher y Chris Brunt.

Jugadores como Foster, Nacer Chadli, Darren Fletcher o Salomón Rondón forman la columna vertebral del equipo y se postulan como posibles titulares para seguir haciendo de su estadio un lugar donde pocos equipos logran salir satisfechos.

La pólvora mojada

Salomón Rondón es un un delantero de garantías, nadie lo ha puesto en duda en sus antiguos equipos como el Málaga CF, Zenit, la selección venezolana o su actual equipo el West Brom, pero ahora está teniendo un bache goleador. El venezolano lo intenta, pero en los últimos partidos no está consiguiendo marcar, tiros al palo o goles anulados están aumentando el estrés por marcar que le sucede a cualquier delantero, y cuando los atacantes encargados del gol se encuentran bajo esa presión es cuando mejor rinden, puede que contra el Bournemouth pueda sacarse la espina del gol.

Una calma atenta

A pesar de un gran inicio de temporada por parte del conjunto costero, las últimas jornadas no han resultado favorables para los intereses del club, pues en los últimos cinco partidos sólo han cosechado un punto, contra el Watford en un partido disputado en Dean Court que acabó con un marcador de 2-2 y un reparto de puntos que no dejaba contento a ninguno de los dos. Por otro lado, perdieron contra el Manchester City (0-2), ante el Everton en el Goodison Park (6-3), en casa contra el Crystal Palace (0-2). Una racha mala de resultados que, mirando el lado positivo, los dejan a seis puntos del descenso con cierta tranquilidad, pero no deben dejarse más puntos si quieren acabar la temporada sin dar ningún problema cardíaco a los aficionados cherries.

Últimos enfrentamientos

El AFC Bournemouth jugó la primera temporada de su historia en la Premier League en la temporada 2015/2016, es por eso que los enfrentamientos ante la mayoría de equipos "Premier" son recientes, y en este caso contra el West Bromwich sólo tengan un historial de tres partidos ligueros. Un total de tres partidos ligueros en donde los números favorecen al Bournemouth, con dos victorias y un empate.

El partido que se disputó en The Hawthorns el 19 de diciembre de 2015 se saldó con una victoria visitante por 1-2, en aquel partido marcaron Adam Smith y Daniels en el cuadro visitante, mientras que Mcauley convirtió gol para los "baggies", un partido duro donde el árbitro expulsó a dos jugadores del West Brom.

En el encuentro de ida de esta temporada, el AFC Bournemouth logró imponerse en su estadio al equipo dirigido por Tony Pulis con un solitario gol de Callum Wilson en el minuto 80 de partido.