Murray: "Estamos decepcionados, nos derrotó el equipo más cercano en la tabla"

Murray abriendo el marcador desde el punto de penalti. Foto: Brighton

El Newcastle United se llevó en la noche del martes el partido del año en Championship al derrotar a domicilio por 1-2 al Brighton and Hove Albion.

Los locales se adelantaron en la primera mitad con un gol de Glenn Murray desde el punto de penalti aunque Diamé (con el gol extraño de la jornada) y Ayoze Pérez le dieron la vuelta al marcador para superar en la tabla a sus rivales del sur.

"Aún queda mucho por jugar. Seguro que aún quedan muchos momentos excitantes por delante" Tras el partido los Seagulls se mostraron muy decepcionados por haber dejado escapar un partido que tenían ganado, y Murray que hizo su 17º tanto de la temporada así lo dijo: "Obviamente, estamos muy decepcionados porque hemos perdido el equipo que se encontraba más cerca de nosotros en esta categoría. En estos momentos duele, pero el jueves por la mañana todo se habrá olvidado y ya estaremos listos y centrados en superar el Nottingham, Forest". "Es una de esas cosas que pasan, pierdes ante un rival directo en la tabla aunque aún quedan muchos encuentros por disputar. Estoy seguro de que aún quedan muchos altos y bajos y momentos excitantes de los que disfrutar", apuntó con esperanza el veterano delantero.

Murray celebrando su tanto al Newcastle. Foto: Brighton

Su tanto de penalti fue uno de los más polémicos de los últimos tiempos, y el propio Rafa Benítez declaró estar muy enfadado con la decisión del colegiado, aunque Murray no coincide con el técnico español. "Fue un penalti tras un agarrón de essos que tantos hay en cada partido. En algunas ocasiones te los conceden y en otras no, pero creo que su jugador fue más patoso que mal intencionado. Simplemente cogí mi sitio en el área y me lancé a por ello", dijo el ex futbolista del Bournemouth.