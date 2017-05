Cech: “Si ganamos nuestro partido, hacemos nuestro trabajo”

Petr Cech durante el partido | Fotografía: Arsenal

Aunque todo podía indicar que el partido ante el Sunderland iba a ser plácido para el Arsenal, lo cierto es que los Black Cats pusieron en aprietos a Petr Cech. El guardameta tuvo que intervenir en varias acciones en los que los entrenados por David Moyes podían haberse puesto por delante cuando el luminoso aún iba con empate a cero. Una de esas intervenciones llegó en la segunda mitad, cuando Nacho Monreal cedió atrás de manera desafortunada un balón que quién sabe si se hubiera colado en la portería Gunner. Ante esta posibilidad, el checo decidió tocar, a pesar de que el colegiado señaló una falta cerca del área pequeña. Sin espacio para poderse colocar los jugadores de uno y otro equipo, la acción fue curiosa. A ella se refirió el guardameta tras el partido, indicando que “no estaba seguro de si entraba o no”.

"Todo el mundo estaba en todos sitios, así que creo que todo fue muy extraño"

“Es un mal pase y no estaba seguro de si entraba o no. Toqué y la mandé fuera. No sabía si el árbitro iba a señalar córner, pero al final dio un tiro dentro del área. La situación era un poco confusa, porque es muy difícil ya que está la línea de gol. ¿Dónde pones a los jugadores? Sé que la regla dice que nueve metros o la línea de gol, pero todo el mundo estaba en todos sitios, así que creo que todo fue muy extraño”, apuntó. Desde luego, bien podía haber supuesto el primer tanto de un choque que llegó con empate a cero a falta de veinte minutos para el final, con todo lo que eso significaba para el equipo dirigido por Wenger. Reconociendo que “lo pusieron muy difícil”, Petr Cech valora el partido: “En la primera parte empezamos bien, pero luego nos volvimos lentos. Se organizaban bien detrás de la pelota antes de las oportunidades y nuestras posibilidades no llegaban. Con el 0-0 tuvieron alguna oportunidad para hacer un buen resultado. Al igual que cualquier equipo de la Premier League, no importan si están descendidos o no, intentaron ganar por sus aficionados”.

Gracias al sufrido triunfo, los de Londres tienen la oportunidad de seguir luchando por acceder a ese cuarto puesto que tiene el Liverpool de Jürgen Klopp. Dejando claro que el choque ante el Everton “es difícil” porque “es un equipo que está luchando por la Europa League”, Cech sabe que deben conseguir los tres puntos como sea: “Si ganamos nuestro partido, hacemos nuestro trabajo. Luego, solo tenemos que esperar”. Deseando que esa espera termine con un final feliz se congregarán los aficionados y los jugadores por última vez en el Emirates Stadium esta temporada.