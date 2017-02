Alexander Ring firma por el NYCFC

Nuevo mediocentro para el NYCFC || Imagen: uefa.com

El New York City FC ha anunciado una nueva incorporación para su centro del campo. Se trata del finlandés Alexander Ring, que llega desde el 1. Kaiselautern. La incorporación se ha dado utilizando parte del Targeted Allocation Money (TAM).

“Tan pronto me enteré del interés, me resultó fascinante ya que sé lo grande que es el club y el apoyo que tiene de sus fans. Me llevó mucho tiempo, pero tan pronto supe la opción de New York, tuve claro lo que quería hacer”, dijo Alexander Ring para NYCFC.com “He estado viendo los partidos de la MLS que se televisan en Alemania a través de Eurosport y he aprendido que es una liga muy física y tal vez subestimada. Quiero dejar huella. Espero que cuando llegue los aficionados vean que doy siempre el 110% y lucho por ganar”.

Ring en un encuentro con el Gladbach (Imagen: rp-online.de)

Alexander Ring, de 25 años, se formó en su etapa juvenil en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen y del RSC Anderlecht, hasta que en 2009 se incorporó al Helsinki para finalizar su etapa de formación. Esa misma temporada se unió al Klubi-04 (equipo filial del Helsinki), en donde a lo largo de la campaña demostró un altísimo rival, llevándole a promocionar al primer equipo al año siguiente.

Durante media temporada estuvo cedido en el Borussia Mönchengladbach

En el HJK Helsinki apenas tuvo algunos minutos a lo largo de dos temporadas, pero su progresión llamó la atención de algunos clubes europeos. Fue el Borussia Mönchengladbach el conjunto que logró la cesión de la promesa finlandesa. Pero con apenas media temporada disputada, el equipo de los ‘Potros’ decidió dar por finalizada la cesión del futbolista. En ese momento apareció el conjunto del Kaiserlautern que firmó al futbolista en propiedad. A lo largo de estos tres años, Ring sumó casi un centenar de apariciones, anotando diez goles.

“A sus 25 años, Alexander es un jugador que se incorpora en sus mejores años y que ha jugador a un alto nivel durante varias temporadas. Es un centrocampista que puede contribuir en ambos lados del juego, tanto en defensa como en ataque”, dijo el entrenador Patrick Vieira. “Alexander tiene una gran capacidad y es un jugador competitivo que debería sobresalir en la Major League Soccer. Él tenía un verdadero deseo por jugar para este club y ser parte del proyecto que estamos desarrollando, por lo que estamos muy contentos por incorporarlo para este 2017”.

A nivel de selecciones, Alexander ha pasado por todas las categorías de la Selección Nacional de Finlandia. Debutó con la selección absoluta en 2011 en un amistoso frente a Suecia, y desde entonces ha acumulado más de 40 convocatorias con el equipo, jugando varias fases de clasificación para torneos importantes.