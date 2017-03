Orlando estrena su nuevo hogar con victoria

Jornada inaugural de la Major League Soccer en Orlando. Y también del nuevo hogar de los Lions. Se estrenaba este domingo el Orlando City Stadium. Y lo hacían ante la visita del New York City FC. Equipo con el que ya debutaron en la temporada de su expansión, allá por el 2015. Tan solo quedan tres jugadores de aquel encuentro: Kaká e Higuita por el bando de los de Florida; y, Villa en el caso de los citizen.

Daban el pistoletazo así a su tercera temporada en la MLS. En el caso de los locales, lo hacen de nuevo con Jason Kreis -ex entrenador del New York City en 2015- a los mandos. Esta vez, desde el inicio de la campaña en el banquillo. Spector, Toia o Will Johnson, debutaban en la zaga de los leones. Mientras que en el bando de los neoyorquinos, en busca de consolidar el proyecto de Patrick Vieira y, por fin, llegar lejos. Y lo hacían con algunas caras nuevas en el once: Johnson en portería, Callens, Chanot, Maxi Morález y Ring.

Montaña rusa en Orlando

El partido daba comienzo con un estadio a rebosar. Entre canticos, bengalas, bombas de humo... Colorido el que le daban los aficionados de los lions. Especialmente esa grada, al más puro estilo Südtribune del Westfalenstadion del Borussia Dortmund. En cuanto al juego, Orlando City arrancaba el duelo con mucha intensidad. Espoleado en parte por el empuje de los suyos. El City, sin embargo, sufrió bastante para salir con el balón controlado, con numerosas imprecisiones, al que le costó entrar en el partido.

Pero en el minuto siete, llegaban las primeras malas noticias para Orlando. Kaká, tras una arrancada, se echaba al suelo tras su disparo, quejándose de un dolor en el muslo derecho. El brasileño no podía continuar, y Jason Kreis se veía obligado a gastar su primer cambio. Entró en su lugar Barnes, mientras que el '10' se retiraba impotente, bajo una gran ovación, a los vestuarios.

Kaká solamente duraría siete minutos sobre el terreno de juego

No todo serían malos augurios para la franquicia de Florida. Sería el propio Barnes quien, a los quince minutos, le servía un centro al segundo palo a Larin, quien con un buen remate de cabeza, perforaba la portería citizen y ponía por delante a Orlando City. El delantero canadiense comenzaba la temporada como la acabó, marcando.

Imagen del Orlando City Stadium tras el gol de Larin. / Foto: @MLS

Los pupilos de Vieira seguían sin dar señales de vida. Y una defensa que lo pasaba mal en cada ataque de Orlando. Especialmente Matarrita, muy flojo en estos minutos. El primer acercamiento fue a los veinte minutos. Pero fue un disparo de Villa en fuera de juego del asturiano. De todos modos, lo repelió bien Bendik. Por tanto, monopolio morado en los primeros compases de partido.

El City despierta

Llegada a la media hora de partido, New York City comenzaba a despertar y a llegar al área rival. Así, llegaba su primera y mejor ocasión hasta el momento. Villa le metía un pase en profundidad a Ring, quien en el mano a mano con Bendik, estrelló el cuero en el cuerpo del portero. El siguiente intento lo haría el nuevo Designated Player: Maxi Morález. El argentino, ex de la Atalanta, disparó desde fuera del área, pero el balón salió muy por encima del larguero.

No habría tiempo para más, y se llegaba así al término de los primeros 45 minutos. Mientras, unos datos muy interesantes que la realización ofrecía, mostraba un claro cambio del control del juego. El cuadro visitante ostentaba mayor porcentaje de posesión y de pases. Sin embargo, el marcador era favorable a los locales.

Mismo guion neoyorquino

La segunda mitad comenzaba bajo el mismo guion. El City, ya entrado en la dinámica del partido, empezó a acercarse con más asiduidad al área de los lions. Cierto es que con el campo algo encharcado, ya que se regó durante el descanso por el calor que azotaba la localidad de Orlando.

Tanto es así, que echaron a éstos hacia su propio campo, encerrados prácticamente. Y gozaría Harrison de una oportunidad para lograr la igualada, pero su disparo lo sacaban entre Bendik, primero, y Aja bajo palos en segundo lugar. Eran tantas a las revoluciones que iban los citizen de quedarse con uno menos. Jair Marrufo le perdonó la segunda amarilla a Wallace, que llegó muy tarde y derribó con una entrada dura a Aja. Se libró el extremo de los neoyorquinos. Ante esto, Vieira decidió sacarle del campo, para dar entrada a Shelton.

La siguiente ocasión tenía los mismos protagonistas. Matarrita ponía un pase al otro extremo, al balcón del área, desde donde Harrison se sacaba un disparo con la pierna izquierda colocado. Pero, de nuevo Bendik echaba el cerrojo a su portería, blocando bien el balón abajo.

Y, como se mencionaba anteriormente, la pasada de revoluciones hizo que el partido se detuviese durante varios minutos por una pequeña trifulca entre algunos jugadores de ambos equipos. Entre ellos, Spector, Aja, Chanot, Callens, Matarrita... Un partido que se iba calentando. En la siguiente jugada, el central de Luxemburgo se quejó -y con razón- de una dura entrada de Rivas. Sin embargo, el colegiado no mostró ninguna cartulina.

Los citizen rozan el empate

Se le agotaba el tiempo al City de New York, y Vieira era consciente. Así, decidió quitar a Allen para dar entrada a McNamara, pasando a defensa de tres. Pero justo en ese mismo instante, Rivas tuvo en sus botas el segundo y la sentencia. Pero el disparo del colombiano se marchó por encima del travesaño. El cambio de esquema les hizo meter aún más a Orlando City en su propio campo. Maxi Morález fue el siguiente en avisar. No obstante, su disparo se fue de nuevo por encima del larguero. Y, minutos después, Chanot con un remate de cabeza, con el mismo resultado.

El entrenador francés quemaba sus naves. Se marchaba Ring y le sustituía Okoli, quien fuese bota de oro y mejor jugador de la USL. Quien segundos después, rozaba el empate en dos ocasiones. Primero, con un disparo lejano, que repelía con una gran estirada Bendik. Y, poco después, con la izquierda empalaba un balón en largo de Villa, que atajó otra vez el portero de los lions.

Orlando City tendría una última ocasión para lograr la sentencia. Sin embargo, el disparo de Rivas con la zurda tocó lo justo un defensor para desviarla. Se llegó así al término del partido. Los leones inauguraron su nuevo templo con una victoria, gracias al tanto inicial de Larin. Mientras que New York City sumará un año más sin ganar en Orlando.