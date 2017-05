U.S. Soccer se une al Pride Month || Imagen: ussoccer.com

En las últimas fechas, el soccer estadounidense está llevando a cabo una gran cantidad de iniciativas a favor de los más desfavorecidos y de las minorías, tratando de darles voz con un deporte universal como es el fútbol. Tras algunos clubes de la MLS como New York Red Bulls con los enfermos del síndrome del trastorno autista y el Sporting Kansas City con los niños hospitalizados, es el turno de la Federación estadounidense de fútbol (U.S. Soccer).

El mes de junio es conocido como el mes del orgullo LGTB o Pride Month. Esto activará varias iniciativas junto a You Can Play Project, la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol de los Estados Unidos y la Asociación de Jugadoras de la Selección Nacional Femenina. The You Can Play Project es una organización dedicada a garantizar la igualdad, el respeto y la seguridad de todos los deportistas, entrenadores y aficionados sin tener en cuenta su orientación sexual y/o su identidad de género.

ussoccer.com

Una de estas iniciativas será la que llevará a las Selecciones Nacionales de Estados Unidos tanto masculina como femenina a usar los números de sus camisetas con los colores del arco iris, inspirados en la bandera del Orgullo, durante los partidos que disputen en el mes de junio. Mientras que los USMNT lucirán estos números en el amistoso que la selección dispute el próximo 3 de junio frente a la selección de Venezuela, las USWNT lo harán en sus también amistosos que le llevarán a Europa para enfrentarse a Suecia el día 8 y Noruega tres días después.

De cada futbolista habrá un juego de camisetas que se subaste unos días después en beneficio de la asociación anteriormente señalada. Además los aficionados tendrán la posibilidad de comprar la camiseta de la selección, personalizada con los números de la bandera arco iris, a través de ussoccerstore.com

Una edición especial de una camiseta en la que se lee ‘One Nation, One Team’ en las letras en arco iris estará también a la venta. Todas las ganancias serán donadas a The Project You Can Play.

La Federación también producirá un vídeo de dominio público con miembros de ambas selecciones nacional del más alto nivel, aceptando la inclusión de deportistas, sean del origen que sean.

ecodiario.eleconomista.es

Esta no es la primera vez que los USMNT apoyan una iniciativa con la Comunidad LGTB. En el pasado año, el soccer promovió el hastag #OneNation en apoyo a las víctimas de la matanza en el Pulse Nicht Club. El capitán de los Estados Unidos, Michael Bradley, lució un brazalete de capitán con los colores del arco iris, y con la inscripción One Nation.