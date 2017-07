Previa New York Red Bull - San Jose Earthquakes: duelo de costa a costa || sbisoccer.com

Dos conjuntos, muy alejados geográficamente, se enfrentan en un encuentro en el que llegan en situaciones muy similares, ambos con veintiséis puntos en la tabla clasificatoria, en una posición intermedia, y posiblemente ya muy alejados de los puestos de cabeza pero con serias opciones de poder estar en el play-off por el título final.

Es por tanto que se presenta un encuentro muy igualado, sin un favorito claro y que promete un buen rato de entretenimiento a todo aquel que se mantenga la madrugada del miércoles al jueves a la 01.30 despierto para ver este gran partido de la Major League Soccer.

Que no pare la racha.

El conjunto neoyorquino suma tres victorias consecutivas en sus últimos tres enfrentamientos, ahora bien, dos de los mismos se han producido en la US Open Cup, en la que no existe la competitividad que en la MLS, puesto que como ocurre de manera general en los torneos coperos, los equipos no salen con todas sus armas. Aun así, NY Red Bull se ha impuesto en la mencionada copa a Philadelphia Unión, en penaltis eso si, y a New England Revolution, conjunto al que también ha superado en su último enfrentamiento de MLS, si bien es cierto no es un equipo de la zona alta.

NY Red Bulls al inicio de un partido. // Imagen: www.newyorkredbulls.com

Las cosas aun mejoran un poco para el equipo local si nos retrotraemos otro poco en el tiempo, y es que suma cinco victorias en los últimos seis partidos, de nuevo con la US Cup de por medio, pero sin duda alguna, un buen momento el que pasa el club perteneciente a la bebida energética y que hará aun mas difícil la misión de San Jose de sacar algo positivo de su visita al equipo de la costa este.

Volver a ganar en liga.

El conjunto californiano viaja hasta territorio neoyorquino con la intención de volver a conseguir un triunfo liguero, ya que el último enfrentamiento ante Atlanta United se saldó con derrota por cuatro goles a dos. No era mala la racha que venia consiguiendo Earthquakes hasta esta derrota, atesorando dos victorias y un empate en MLS y una victoria copera ante Seattle.

Sin embargo San Jose ha podido resarcirse de esa derrota con dos partidos posteriores, uno copero frente a los vecinos de LA Galaxy, a los que superó por tres goles a dos y que le situaban en la siguiente ronda de la US Cup, y recientemente un partido amistoso contra el equipo alemán del Eintracht de Frankfurt.

Es por tanto que Earthquakes buscará tres puntos que le pueden alzar hasta una muy buena tercera posición de la clasificación de la conferencia oeste, y lo que es mas importante aun, coger distancia con los equipos perseguidores en la lucha por los mismos objetivos.

Balance histórico igualado.

Varios son los enfrentamientos entre estos equipos desde la creación de NY Red Bulls, si nos ajustamos a los partidos de las últimas temporadas podemos ver un reparto equitativo de victorias, habiendo ganado San Jose en 2016 por dos goles a cero con tantos de Alashe y Wondolowski, si bien, el año anterior sería Red Bulls quien se impondría por ese mismo marcador siendo los goleadores en este caso Kljestan y Grella.

Pugna por el balón en un partido anterior entre estos contendientes. // Imagen: www.sjearthquakes.com/club/history

Si nos remontamos mas temporadas no encontraremos una mayor diferencia entre ambos conjuntos, continua la alternancia que demuestra la igualdad de estos dos equipos, y que como hemos anunciado ya supondrá una garantía de espectáculo para el partido de la madrugada del miércoles al jueves.

Fotis Bazakos, el trencilla.

Fotis Bazokas ante Kljestan. // Imagen: www.onceametro.com

El encargado de impartir justicia sera Fotis Bazakos, arbitro con casi cien partidos a sus espaldas en el fútbol norteamericano y que ha sido foco de criticas en numerosas ocasiones, el propio NY Red Bulls se ha visto involucrado en una de ellas, en una famosa jugada en la que el colegiado expulsa a Aurelien Collin provocando una gran indignación en el conjunto de Nueva York.

Posibles alineaciones.