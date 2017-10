Bruce Arena dimite como seleccionador de USA

Estados Unidos quedó eliminado tras caer 2-1 contra Trinidad y Tobago. | Imagen: ussoccer.com

Era de esperarse. Tras confirmarse el último martes que Estados Unidos no estaría en Rusia por su quinto lugar en el Hexagonal Final de las Eliminatorias de CONCACAF, Bruce Arena ha presentado su carta de renuncia como director técnico del equipo nacional norteamericano.

"El mayor privilegio para cualquier entrenador es dirigir a su selección", dijo Arena. "Dejo el cargo agradeciendo el honor de haber tenido esa oportunidad dos veces en mi carrera".

El estratega, que asumió en Noviembre al equipo, llegaba de dirigir con éxito a Los Angeles Galaxy, cuadro en el cual estuvo durante más de 6 años, obteniendo tres veces la Copa MLS y dos MLS Supporters Shield. Su palmarés le valió para ser retornar al combinado nacional, al cual llegó para reemplazar al alemán Jurgen Klinsmann. Su retorno había generado mucho optimismo en la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, desde la cual afirmaban "no tener ninguna duda sobre quién debía dirigir el recambio en la selección", que fue una de las críticas principales que se hicieron sobre su predecesor.

El presidente de la Federación, en ese entonces, afirmó: "Todos sabemos que Bruce estará plenamente comprometido con la preparación de los jugadores durante los próximos ocho partidos de clasificación, y ganar un pase para la Copa del Mundo de Rusia, la octava de manera consecutiva". A pesar de la expectativa generada, Bruce no consiguió reeditar los logros de su primer periplo por el equipo, en el cual consiguió la mejor ubicación histórica de Estados Unidos en Copas del Mundo, quedándose en Cuartos de Final. A pesar de la consecución de la Copa de Oro 2017, la cual consiguieron tras vencer 2-1 a Jamaica, los ojos de la afición norteamericana estaban puestos en la clasificación al Mundial del año venidero, ya que su presencia corría peligro y se veían amenazados por una eliminación sorpresiva que finalmente se terminó consumando.

Arena sacó campeón de la Copa de Oro a USA | Foto bleacherreport.com

El récord de Arena finalizó dictando un total de 10 victorias en 18 partidos disputados bajo su tutela, 6 empates y 2 derrotas, incluida la última contra Trinidad y Tobago que terminó determinando su salida. Obtuvo un 55.56% de partidos ganados. Su primer paso por la selección había sido a todas luces más exitosa, consiguiendo una estadística de 71 victorias en ese entonces.

La carta de renuncia de Bruce Arena continuó diciendo:

"Cuando tomé el trabajo en Noviembre, sabía que tenía un gran reto por delante, probablemente más de lo que la gente podía imaginar. Todos los involucrados en el programa dieron absolutamente todo de su parte durante los últimos once meses, y, al final, no dimos la talla. No tenemos excusa. No logramos completar el trabajo, y acepto la responsabilidad.

"Este trabajo sigue caminando, e independientemente del resultado en Trinidad, estamos en el camino correcto".

Esto definitivamente supone un gran contratiempo para el programa del equipo nacional, y lo único que deberíamos preguntarnos es cómo mejorar. No tengo dudas de que este proceso ya ha iniciado y continuará para que el equipo progrese. Dicho esto, es importante reconocer el tremendo crecimiento y logros que hemos conseguido durante las últimas dos décadas en todo sentido, incluyendo crecimiento de jugadores, instrucción a entrenadores y una liga profesional doméstica estable. Este trabajo sigue caminando, e independientemente del resultado en Trinidad, el deporte sigue en el rumbo correcto. Trabajando juntos, estoy convencido de que el fútbol en este país continuará creciendo en los años y décadas vinientes.

Obviamente la mayor decepción es para con nuestros fans. Como una persona involucrada en el deporte por más de 40 años, el ver cómo el apoyo para el fútbol en los Estados Unidos ha crecido es increíblemente satisfactorio. Creo que hablo por todos al agradecerles por su pasión y compromiso, y espero que no cesen en alentar a la selección nacional."

Estados Unidos ha quedado fuera de una Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Participó de siete ediciones consecutivas y consiguió 5 victorias en 26 partidos disputados. Su mejor performance la consiguió de la mano del ahora ex entrenador Arena, con quien llegaron a Cuartos de Final antes de ser eliminados por Alemania en Corea del Sur-Japón 2002. Dicha participación es hasta ahora muy recordada, pues lograron superar en primera fase a Portugal y Polonia, quedando solo detrás del organizador Corea del Sur, y especialmente por haber vencido 2-0 a México (el clásico rival en su confederación) en los Octavos de Final.

Arena concluyó su carta diciendo:

"A pesar de ser un momento difícil, mantengo la creencia de que estamos en la dirección correcta. Creo en el jugador americano y en el entrenador americano, y con nuestros esfuerzos combinados el futuro sigue viéndose prometedor. No sé qué me deparará el futuro a mí, pero desde el fondo de mi corazón: desde el alto sitial que supusieron los Cuartos de Final en la Copa del Mundo del 2002 hasta la desazón de hace unos días; he apreciado cada minuto de ser parte de este equipo."