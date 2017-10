Previa New York City FC - Columbus Crew SC: sólo sirve ganar

Google Plus

Previa New York City FC vs Columbus Crew SC: por el segundo puesto

Todo el trabajo realizado durante la temporada se decidirá en este último partido de la liga regular, en el que ambos equipos se juegan no el meterse en PlayOff´s sino quedar uno por encima del otro.

La MLS está más igualada que nunca este año en ambas conferencias, y a falta de un partido para llegar al final de la temporada regular y dar paso a los PlayOff´s las cosas no están decididas ni mucho menos. Tanto en la conferencia Este como en la conferencia Oeste nada está claro y son muchos los equipos que están metidos en el meollo. Apenas hay una diferencia de 3 puntos entre todos los equipos que están peleando porque su temporada no acabe cuando termine la liga regular. Este fin de semana todo se va decidir, concrétamente el sábado de madrugada ya que hay horario unificado y todos los equipos van a jugar a una hora concreta.

Dos de los equipos que se juegan estar o no en los PlayOff´s son New York City y Columbus Crew, enfrentándose en casa de los de Nueva York.Tanto los de Nueva York como Columbus tienen más que asegurado su puesto en los PlayOff´s, pero únicamente los separan tres puntos y dado que New York City es el segundo clasificado pasaría directamente a semifinales de su conferencia.

Ambos equipos llegan en una buena racha y un buen momento tanto anímico como futbolístico. A pesar de su última derrota frente a New England, New York City venía de cuatro partidos sin conocer la derrota. Aun así, el buen momento por el que pasa Columbus no es comparable por ningún equipo.

Los de Ohio llevan nueve partidos sin conocer la derrota, que se dice pronto. San Jose Earthquakes fueron los últimos que les pudieron arrebatar los tres puntos, y de eso hace mucho. Su última víctima fue Orlando City, a quienes ganaron 0-1 en su feudo.

Pero a pesar de los buenos resultados cosechados por Columbus en estos dos meses, llegan a la casa de uno de los máximos anotadores de la MLS como es David Villa. 20 son los goles que ha anotado el guaje esta temporada aún con su lesión en la recta final de la temporada. Villa aún no ha ganado nada con New York City y parece que este podría ser el año, ya que han hecho una buena temporada regular y tienen la oportunidad de meterse directamente en semis de conferencia si derrotan a Columbus. Se espera un partido bonito para el espectador, ya que hay mucho en juego y se enfrentan dos de los mejores equipos de su conferencia.

Pero no solo se tendrán que fijar en su propio partido, ya que, si Columbus gana va a tener que esperar a que Atlanta y Chicago no consigan ganar sus respectivos partidos. Es lo malo de llegar por debajo en la clasificación a esta situación, que al no depender de ti las posibilidades de que te salga todo a pedir de boca disminuyen. Pero esto es fútbol, y puede pasar cualquier cosa, asique Columbus tendrá que ganar y esperar.

Por otro lado, New York City depende de sí mismo. Una victoria los dejaría en la segunda posición y se saltarían una ronda de los PlayOff´s. Pero incluso el empate los podría dejar en esa segunda plaza que ocupan ahora. Pero para que el empate les valga es lo mismo que le tendría que pasar a Columbus, depender de Atlanta y Chicago, de que ninguno de los dos saque tres puntos de sus respectivos partidos.

Desequilibrar la balanza

A pesar de llevar tres temporadas jugando en la la Major League Soccer, sólo han sido dos ocasiones en las que Columbus Crew ha visitado el Yanke Stadium. El bagaje en estos partidos está igualado, ya que ambos consiguieron la victoria en cada uno de los encuentros.

El último partido entre ambos equipos celebrado en la ciudad neoyorkina, se dio también en el último partido de la pasada temporada. En ese encuentro los locales golearon a su rival con un 4-1 en el que fueron superiores, teniendo constantes ocasiones de gol ante un equipo que no se jugaba nada y fura de los puestos de post temporada.

Arbitrará Ismail Elfath

El colegiado del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath. Llegó a la competición en el año 2012, y desde entonces ha dirigido casi un centenar de partidos, convirtiéndose en los últimos años, en uno de los mejores colegiados de la MLS. Y desde la temporada pasada, es uno de los árbitros elegidos por la FIFA para dirigir partidos internacionales.

Entre sus máximos eventos destaca el ser el cuarto árbitro en la MLS Cup de 2013 y en el MLS All-Star 2014. Aunque su mayor evento fue dirigir el partido del MLS All-Star 2015, en donde el combinado ‘emelesero’ superó al Tottenham Hotspur FC inglés por un gol de diferencia, 2-1.

