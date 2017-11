Google Plus

Julian Gressel, MLS Rookie del Año 2017

Uno de los principales premios del final de temporada fue entregado con la elección de Julian Gressel como MLS ‘Rookie del Año’ 2017, después de la buena temporada que hizo con el equipo en expansión, Atlanta United.

“¡Es un honor para mí recibir este reconocimiento! Gracias a mis compañeros de equipo, Altanta United y todos los aficionados que nos apoyaron este año. Ha sido una temporada increíble y estoy emocionado por lo que nos depara el futuro”, dijo Julian Gressel en redes sociales.

La octava selección en el MLS SuperDraft 2017 logró anotar cinco goles y dar nueve asistencias en los 32 partidos que jugó a lo largo de la temporada regular con Atlanta United FC. Sus números como asistente fueron la tercera mejor marca con ‘Rookie’ en la historia de la MLS, detrás de Andy Williamos y Clint Mathis con 12 y 10 respectivamente en 1998.

Alemán de nacimiento, pero formado en el soccer estadounidense, fue una de las opciones más utilizadas por el ‘Tata’ Martino a lo largo de la temporada, gracias a su versatilidad para actuar en varias posiciones de tres cuartos de campo hacia adelante. Desde el inicio de la temporada tuvo una participación activa, ya que dio una de las asistencias en la sorprendente goleada de la segunda jornada de su equipo al Minnesota United FC. En la serie de encuentros que su equipo jugó por primera vez en el Mercedes-Benz Stadium, Gressel participó en la mayoría de las goleadas, sumando dos tantos y tres asistencias. Sumando todas estadísticas le colocan con los mejores números de un ‘Rookie’ en su primera temporada en la MLS.

Gressel superó cómodamente al delantero de Minnesota, Abu Danladi y al defensor Jack Elloitt de Philadelphia Union, con más de 53% de la votación total. La votación se dio entre el personal técnico de los equipos, jugadores y medios de comunicación.

Votaciones

JUGADORES CLUB MEDIOS TOTAL Julian Gressel (ATL) 48,97% 56,67% 55,95% 53,86% Abu Danladi (MIN) 14,40% 17,58% 16,67% 16,22% Jack Elliott (PHI) 3,70% 13,94% 5,95% 7,86% Nick Lima (SJ) 8,23% 3,33% 1,19% 4,25% Ian Harkes (DC) 8,23% 0,91% 1,19% 3,44% Jake Nerwinski (VAN) >3,29% 2,42% 1,19% 2,30%

Historial Ganadores

2017: Julian Gressel – Atlanta United

2016: Jordan Morris – Seattle Sounders FC

2015: Cyle Larin – Orlando City SC

2014: Tesho Akindele – FC Dallas

2013: Dillon Powers – Colorado Rapids

2012: Austin Berry – Chicago Fire

2011: C.J. Sapong – Sporting Kansas City

2010: Andy Najar – D.C. United

2009: Omar Gonzalez – LA Galaxy

2008: Sean Franklin – LA Galaxy

2007: Maurice Edu – Toronto FC

2006: Jonathan Bornstein – Chivas USA

2005: Michael Parkhurst – New England Revolution

2004: Clint Dempsey – New England Revolution

2003: Damani Ralph – Chicago Fire

2002: Kyle Martino – Columbus Crew

2001: Rodrigo Faria – MetroStars

2000: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

1999: Jay Heaps – Miami Fusion

1998: Ben Olsen – D.C. United

1997: Mike Duhaney – Tampa Bay Mutiny

1996: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny