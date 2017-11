Beasley, el 'Fair Play' de la MLS

Google Plus

FOTO: Houston Dynamo

Al gran momento del Houston Dynamo, finalista de la Conferencia Oeste, se le suma el galardón a DaMarcus Beasley, quien fue proclamado como el jugador del juego limpio en la temporada 2017.

El defensor central, quien ha sido pieza fundamental en el andamiaje del equipo de Wílmer Cabrera, esta semana la MLS le confirmó la noticia al estadounidense.

Sumando 1985 minutos en 24 partidos jugados en este año, Beasley fue el jugador con menos amonestaciones o expulsiones, al tener limpio su historial, además de tener el menor promedio de faltas del campeonato, de 0.54 por encuentro, siendo un verdadero record en la historia de la Liga.

Como finalistas quedaron Jahmir Hyka, del San Jose Earthquakes, y Dave Romney, jugador del LA Galaxy, quienes acompañaron al defensor en el podio.

Como equipo, el Seattle Sounders fue premiado con el 'Fair Play', debido a que fue último en la tabla disciplinaria de puntaje, la cual suma faltas cometidas (3), tarjetas amarillas (3), tarjetas rojas (7) y puntos suplementarios (8 por cada acción disciplinaria).

Detrás del conjunto del estado de Washington, estuvieron Toronto (492) y Chicago Fire (554), que se destacaron por insistir en el juego y no en la fuerza desmedida hacia el rival.

En la gran final de la conferencia, se verán el equipo más limpio contra el jugador con menos faltas, una lucha donde el fútbol podrá triunfar, el que tenga mejor nivel y el objetivo claro de quedarse con la zona y aspirar al título de la Copa MLS, la cual esta en propiedad de los Sounders pero con la insistencia del Dynamo de Beasley.

Esta es la lista histórica de ganadores por Fair Play:

Jugador

2017: DaMarcus Beasley – Houston Dynamo

2016: Keegan Rosenberry – Philadelphia Union

2015: Darlington Nagbe – Portland Timbers

2014: Michael Parkhurst – Columbus Crew SC

2013: Darlington Nagbe – Portland Timbers

2012: Logan Pause – Chicago Fire

2011: Sebastien Le Toux – Philadelphia Union

2010: Sebastien Le Toux – Philadelphia Union

2009: Steve Ralston – New England Revolution

2008: Michael Parkhurst – New England Revolution

2007: Michael Parkhurst – New England Revolution

2006: Chris Klein – Real Salt Lake

2005: Ronald Cerritos – San Jose Earthquakes

2004: Eddie Pope – MetroStars

2003: Brian McBride – Columbus Crew SC

2002: Mark Chung – Colorado Rapids

2001: Alex Pineda Chacon – Miami Fusion

2000: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny

1999: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny

1998: Thomas Dooley – Columbus Crew SC

1997: Mark Chung – Kansas City Wizards

Equipo

2017: Seattle Sounders FC

2016: Columbus Crew SC

2015: Philadelphia Union

2014: Philadelphia Union

2013: LA Galaxy

2012: New England Revolution

2011: Portland Timbers

2010: San Jose Earthquakes

2009: Chicago Fire

2008: New England Revolution

2007: Columbus Crew SC

2006: Kansas City Wizards

2005: Kansas City Wizards