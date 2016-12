Nuno: "Estoy muy contento con la plantilla que tenemos"

Google Plus

Foto: FC Porto

Las cosas no marchan todo lo bien que deberían para el Porto, que, eliminado ya de la Taça de Portugal, en la noche de este jueves ha estado muy cerca de quedar fuera de la Taça da Liga. Su empate ante Feirense podría haber supuesto la eliminación definitiva si el Moreirense hubiera derrotado a Belenenses. Tras el empate entre estos dos equipos, el grupo queda con Moreirense líder, con cuatro puntos; Belenenses y Porto, con dos y Feirense, ya eliminado, con un solo punto.

Para pasar a semifinales, -solamente pasa el primero de grupo-, el Porto tiene que ganar al Moreirense y superar en la tabla a Belenenses, que jugará ante el eliminado Feirense. La diferencia de goles se antoja importante, pues los triunfos de Porto y Belenenses parecen claros, pero el golaveraje es, por el momento, favorable a los lisboetas.

Tras el partido, Nuno fue preguntado por el partido, que finalizó con empate a un gol pese al buen desempeño del Porto, que logró arrollar a su rival y al que solo le faltó el gol: "No hemos hecho un juego muy logrado, por cierto, en general, no fue un buen partido. Vi una buena primera parte, con numerosas oportunidades en el primer tiempo, pero después del gol no fueron buenas. Deberíamos haber continuado con la misma intensidad para dilatar el marcador. De todas formas, merecimos otro resultado".

Sobre el partido del martes ante Moreirense, para el que todo sigue en juego, Nuno dijo: "El empate deja abrir las cuentas, tenemos que levantarnos rápidamente reflexionar sobre este juego y prepararse para el próximo partido".

Acerca de la inclusión en el equipo de jugadores que no suelen contar con tantos minutos, el entrenador manifestó: "Hay minutos para todos los jugadores, por su forma de trabajar y la confianza que nos dan. Es nuestro deber para mejorar su talento y hacerlos crecer. Esta es la forma en que siempre hacemos nuestro día a día para que surjan más minutos para todo el mundo".

Por último, sobre la reapertura del mercado, que se producirá este domingo, Nuno comentó: "Tenemos plena confianza en el equipo, todos los jugadores nos dan todas las garantías. Estoy muy contento con la plantilla que tenemos".