Rui Vitória: "Hemos controlado el partido y nos llevamos la victoria"

Foto: SL Benfica

El Benfica recibía en casa a Paços y debía ganar para iniciar con buen pie su andadura por la fase de grupos de la Taça Bwin. Un solitario gol anotado por Franco Cervi sumado al gran dominio del Benfica durante todo el partido fueron las claves para que los lisboetas sumen tres puntos en el casillero.

“Controlamos el partido como pretendíamos”

Lo primero que comentaba Rui Vitória era el partido y el rendimiento de sus jugadores en el mismo. Dijo: “Era importante ganar este partido, queríamos controlarlo de principio a fin. No dimos a Paços muchas ocasiones para llegar a nuestra portería y, aunque es verdad que podríamos haber anotado algún gol más, estoy satisfecho porque hemos conseguido la victoria y los tres puntos”.

“2016 ha sido un gran año”

Tras terminar con su valoración del encuentro fue preguntado por sus sensaciones tras terminar el 2016 con un gran récord de 44 victorias y sobre el futuro que le aguarda al equipo. Desde un primer momento se mostró encantado con el rendimiento de sus jugadores y dijo: “Pese a que no me gusta hacer análisis a media temporada, debo decir que estoy encantado con lo que llevamos de año y con cómo lo terminamos. Debo hacer hincapié en que el mérito de tantos éxitos se lo merecen muchas personas que trabajan día a día y que merecen ese reconocimiento. Es verdad que sin los jugadores no anotaríamos goles, pero para que ellos anoten esos goles o jueguen hay un gran grupo de personas que trabaja detrás de ellos. Este año 2016 me sirve de manera personal a mí y a nivel global a toda la plantilla como motivación, estamos buscando nuevos retos para alcanzar cimas más altas y lograr mayores éxitos”.

Tras el partido de este jueves, el Benfica ya piensa en su segundo enfrentamiento de la fase de grupos de esta edición de la Taça da Liga, el día 3 de enero, ante Vizela.