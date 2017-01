Google Plus

Pedro Martins: "Creemos en nosotros" | Foto: Vitória SC

El triunfo del Vitória Guimarães frente a Sporting da Covilhã, garantiza la presencia de los Ángeles Blancos en las semifinales de la Taça de Portugal donde deberá enfrentar a GD Chaves. El técnico portugués Pedro Martins declaró que el partido "no fue fácil" pero que es el resultado de un "espíritu de sacrificio".

"Fue un juego muy disputado y muy equilibrado en ciertos periodos de tiempo. Ya sabíamos que iba a ser así. Las condiciones en el propio terreno crearon dificultades. En la segunda parte hubo una reacción fuete por parte del Sporting da Covilhã, pero los jugadores respondieron muy bien", argumentó el Martins.

También, reconoció que aunque no jugaron como deberían, trabajaron duro por la clasificación: "No jugamos bien, pero después de todo, hicimos un trabajo inmenso, tuvimos un enorme espíritu de sacrificio para lograr este resultado. No fue fácil, porque estamos en una fase enorme de desgaste y aún así los jugadores tuvieron un espíritu fantástico".

Y finalmente, Martins habló sobre lo que le espera al equipo. "No tengo dudas de que este año va ser el año de Vitória. Todo el entorno que se vive alrededor del equipo demuestra eso mismo. Vamos a hacer una época fantástica, los jugadores están dando todo y creemos mucho en nosotros", sentenció.