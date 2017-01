Previa Vitória de Setúbal - Benfica: 90 minutos para olvidar la Taça da Liga

235 kilómetros separan el Estádio do Bonfim del territorio donde el pasado miércoles el Benfica cayó derrotado en las semifinales de la Taça da Liga. El Estádio do Algarve, construido para la llegada de la Eurocopa 2004, alberga este domingo la gran final entre Braga y Moreirense. Y los lisboetas no estarán presentes por primera vez desde la temporada 2012/13. En la décima edición de la competición copera, el ganador de siete de los nueve torneos anteriores no estará en el Algarve, sino pensando en el Bonfim.

El equipo benfiquista se medirá a un Vitória de Setúbal que quiere seguir progresando en la clasificación en busca de los puestos europeos. Los de José Couceiro, también eliminados en semifinales ante el Sporting de Braga, tratarán de olvidar su gran oportunidad de revalidar un título que ya obtuvieron en la temporada 2007/08, aquella en la que se puso en marcha el torneo.

En búsqueda de la sexta plaza

Los 25 puntos obtenidos por el Vitória de Setúbal en las 18 jornadas disputadas hacen que los de José Couceiro se encuentren a solo tres puntos del sexto puesto, que podría dar acceso a competición europea, aunque, eso sí, a diez ya del Vitória Guimarães, que suma 35 unidades. El equipo de Setúbal acumula 12 puntos de 18 posibles y, a pesar de su eliminación en las semifinales de la Taça da Liga, se encuentra en una cómoda posición en la Liga NOS.

El último partido de los que este lunes partirán como locales fue en las semifinales de la Taça da Liga frente al Braga, el pasado jueves. Los goles de Pedro Santos, Stojiljkovic y Rodrigo Pinho acabaron con el sueño del pase a la gran final de la competición, aunque los de Setúbal cayeron con orgullo después de haber superado anteriormente a equipos de la talla del Sporting CP. Por otro lado, en el último compromiso liguero, los de Bonfim derrotaron a domicilio a Os Belenenses.

Mantener el ritmo en Liga y olvidar la Taça

Por otro lado, el Benfica tendrá que levantarse tras la sorprendente eliminación en Taça da Liga a manos del Moreirense. Los de Rui Vitória siguen líderes con 45 puntos en 18 partidos, aunque el Porto sigue pisando los talones y, tras su victoria de este sábado frente al Estoril, suma 44 unidades, eso sí, con un partido más. El técnico encarnado debe conseguir que su equipo mantenga la calma. A pesar de la eliminación en la competición copera, inesperada completamente, el Benfica sigue siendo el máximo favorito para hacerse con el título de Liga NOS y el de la Taça de Portugal, además de estar en octavos de final de la Liga de Campeones.

El último partido del Benfica fue el fatal choque frente al Moreirense, en las semifinales de la Taça da Liga. Las Águilas se adelantaron pronto merced a un tanto de Eduardo 'Toto' Salvio, sin embargo, los de Moreira lograron la remontada con tres goles anotados por Dramé y Boateng, que hizo dos. En Liga, el equipo encarnado goleó en el Da Luz al colista Tondela por un contundente 4-0.

Antecendentes con claro color benfiquista

No hay dudas, el Benfica es claro dominador de los partidos frente a los de Setúbal. En 174 compromisos, los de Lisboa se han hecho con un total de 117, por solo 30 triunfos del Vitória FC y 27 empates. Algo más de interés hay entre estos dos equipos cuando los partidos se disputan en territorio sadino. En 84 partidos, 23 triunfos locales por 44 victorias visitantes. En el último encuentro entre estos dos equipos, los sadinos sacaron un valioso empate de da Luz en la segunda jornada de la presente edición de la Liga NOS (1-1).

Foto: LUSA

Declaraciones de los entrenadores

José Couceiro, técnico del Vitória de Setúbal, habló en estos términos del partido de este lunes frente a Benfica: "A pesar del mérito que tuvo el Moreirense, el Benfica llega a este partido mucho más alerta y sin hacer rotaciones. Nos van a crear más problemas de los que nos crearían en una situación diferente. La derrota del Benfica no tiene ninguna ventaja para nosotros", aseguró. Sobre el hecho de que Rui Vitória no vaya a estar presente en el banquillo, Couceiro dijo: "Con tanto tiempo de trabajo que tiene Rui Vitória en el Benfica, no creo que vaya a ayudarnos demasiado este hecho. Es preferible que el entrenador esté en el banquillo, pero, donde están pueden tener incluso un mejor ángulo de visión. No creo que el partido se vaya a decidir por eso".

Rui Vitória no ha hablado aún en rueda de prensa.

Convocatorias y posibles onces iniciales

El Vitória FC no ha comunicado su convocatoria.

SL Benfica: Ederson, Júlio César; Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes, Nélson Semedo; Fejsa, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, F. Cervi, Rafa, Celis; Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou, Luka Jovic.