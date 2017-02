Jorge Simao: "La sensación que tenemos es de haber dejado escapar la victoria"

Google Plus

El equipo minhoto dejó escapar la victoria en los últimos minutos del encuentro y no pudo llevarse los tres puntos de Setúbal y romper así la racha de cinco partidos seguidos sin ganar. El técnico del equipo bracarense, Jorge Simao, compareció al término del juego en rueda de prensa contrariado y con la sensación de haber perdido dos puntos, (tras fallar su equipo un penalti que hubiera supuesto el cero a dos y ceder el empate poco después) pero enfocado en conseguir la reacción de su equipo en los próximos partidos y de poder romper el ciclo de seis partidos sin sumar tres puntos:

"Fue un buen partido, emocionante e intenso. Hubo fases del partido en las que el dominio se repartió. La sensación que tenemos es que dejamos escapar la victoria. Podíamos haber hecho el dos a cero. Es una situación dura mas", afirmó.

A pesar de la decepción lógica, incidió en la necesidad de levantarse y luchar:

"Estamos siendo puestos a prueba frente a las dificultades, tenemos que tener capacidad para reaccionar. Es en estos momentos cuando se ve quien tiene garra para continuar luchando. Estamos colocados frente a una dura prueba y estamos aqui para darle la vuelta. La manera de la que pasaron las cosas me hacen verlas como una forma de crecimiento individual y colectivo. No marcamos el penalti pero creo que le hicieron otro a Vuckevic, aunque lamentarse no es la solución"

Respecto a la crisis de resultados que lleva lastrando su equipo dijo ser conocedor de sus causas pero recusó hablar de ellas al no considerar que fuera el momento oportuno.

"Tengo justificaciones, como es obvio. Pero este no es el momento para hacer ese balance. Estamos aquí para dejar atrás la situación actual", concluyó.

Desde la llegada al banquillo de los arzobispos desde Chaves de Jorge Simao, el Sporting de Braga apenas suma en su casillero dos victorias en nueve partidos de liga.