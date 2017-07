Resumen Portugal vs Chile en Copa Confederaciones 2017

Google Plus

¡Gracias por seguir la transmisión en vivo del partido semifinal entre Chile y Portugal por Vavel!

Portugal tuvo mejor primer tiempo pero no pudo anotar y después Chile fue mejor. El campeón de Sudamérica es justo vencedor, pues además los portugueses Quaresma, Moutinho y Nani tiraron de forma muy deficiente los penales.

Chile es finalista. Portugal a jugar por el 3er. sitio.

0-3 ¡Falla Portugal! Nani.

0-3 ¡Gooool de Chile! Alexis Sánchez.

0-2 ¡Falla Portugal! Moutinho.

0-2 ¡Gooool de Chile! Aranguiz.

0-1 ¡Falla Portugal! Ricardo Quaresma.

0-1 ¡Gooool de Chile! Arturo Vidal.

Se realiza el sorteo. Cobrará primero Chile.

120'+1' ¡Se termina el partido! ¡Nos vamos a penales!

120' Se agregará 1 minuto.

119' Cambio de Chile. Sale Isla y entra José Fuenzalida.

118' ¡Se salva de manera milagrosa Portugal! Doble remate al poste, primero un tiro de Vidal y después en el remate de Rodríguez.

116' Cambio de Portugal. Entra Gelson Martins y sale André Gomes.

114' El partido se detiene pues Arturo Vidal está lesionado. André Gomes le cometió una falta que el árbitro no vio.

113' Tarjeta amarilla para Cédric por falta en la media cancha sobre Alexis Sánchez.

111' Polémica en el área de Portugal pues parecía penal a favor de Chile, sin embargo no entra en acción el VAR.

111' Cambio de Chile. Entra Francisco Silva y sale Pablo Hernández.

109' Choque muy aparatoso de Bruno Alves y Hernández, y esto deriva en una tarjeta amarilla para el defensor portugués.

108' Falta clarísima de Chile contra Eliseu que el árbitro no marca, generando confusión en la cancha.

107' Portugal se ve mejor físicamente, sin embargo no puede llegar a la portería chilena.

105' ¡Inicia el segundo tiempo extra!

105'+1' Termina el primer tiempo extra. Se mantiene el 0-0.

105' Se agrega 1 minuto por el cambio.

103' Llegada con cierto peligro de Portugal pero André Gomes no decide correctamente.

100' Se viene el tercer cambio de Portugal. Sale Adrien Silva y entra João Moutinho.

99' Remate de Vidal que desvía Fonte y sale fácil para Rui Patrício.

98' Buen centro de Quaresma que Bravo desvía muy bien.

97' Otro tiro de esquina, ahora por el lado izquierdo.

97' Tiro de esquina a favor de Portugal.

95' Tarjeta amarilla para Fonte por falta sobre Alexis Sánchez.

94 ¡Casi Chile! Buen centro de Isla y Alexis Sánchez cabecea a un lado de la portería de Patrício.

92' ¡Casi Portugal! André Gomes tira el balón fuera.

90' ¡Inicia el Primer Tiempo Extra!

90'+3' ¡Fin del tiempo regular, nos vamos al Tiempo Extra!

90'+1' Uno de los últimos intentos de Portugal termina en saque de meta para Chile.

90' Se agregan 3 minutos.

87' Desborde de Cédric que centró de manera muy defectuosa.

85' Cambio de Chile. Sale Eduardo Vargas y entra Martín Rodríguez.

84' Remata Cristiano Ronaldo de cabeza muy incómodo y el balón sale desviado.

82' El nuevo jugador del Manchester City salió visiblemente fatigado. Buen partido del portugués.

82' Cambio de Portugal. Entra Ricardo Quaresma y sale Bernardo Silva.

82' Se prepara Ricardo Quaresma para entrar al terreno de juego.

81' Intento tibio de Portugal en un balón filtrado que Bernardo Silva no alcanza.

78' Tensa calma se vive en Kazan en estos momentos. Faltan pocos minutos y ningún equipo se quiere equivocar.

75' Se viene el cambio para Portugal. Entra Nani y sale André Silva.

73' Se prepara Nani para entrar al campo de juego.

71' Tiro de esquina sin consecuencias para la meta chilena.

71' ¡Casi Portugal! Tiro de Cristiano Ronaldo que es desviado por un defensor chileno.

70' Centro peligroso de Chile que Vidal no puede rematar.

69' Tiro muy desviado de Vargas.

68' El tiro de esquina se cobró en corto y fue desperdiciado.

67' Tiro de esquina para Portugal.

66' El árbitro le perdona la tarjeta amarilla a Adrien Silva.

66' Otro tiro libre a favor de Portugal que cobre rápido y se desperdicia.

64' Tiro libre de Cristiano Ronaldo que se va arriba de la portería de Bravo.

61' Tiro de Alexis Sánchez que se va desviado.

61' Buena barrida de Fonte ante un intento de disparo de Alexis.

57' ¡Casi Portugal! Bravo rechaza un remate muy fuerte de Cristiano Ronaldo. El balón no llevaba tanta colocación.

56' ¡Atajadón de Rui Patricio! Gran remate de Vargas y el arquero portugués desvía.

56' Tiro de esquina a favor de Chile.

54' Tienen que entrar las asistencias a atender a André Silva por un cabezazo accidental de Isla.

53' ¡Casi anota Chile! Centro de Beausejour que Alexis Sánches no puede rematar correctamente de cabeza.

51' Falta peligrosa a favor de Portugal que intentan resolver con una jugada prefabricada, sin embargo el balón sale para saque de meta a favor de Chile.

50' Amonestado Hernández de Chile por falta sobre Carvalho.

50' Minutos de un fútbol más de pausa y sin llegadas peligrosas.

46' No hay cambios, los 22 jugadores que comenzaron el partido se mantienen en la cancha.

46' ¡Arranca la segunda parte!

MT ¡Ya regresan los equipos a la cancha!

MT Partido entretenido y bien jugado donde Portugal comenzó con dominio el cual posteriormente fue contrarrestado por Chile.

45'+1'' ¡Fin de la primera parte! 0-0 es el marcador.

43' Después de un tiro de esquina André Silva remata de cabeza por encima de la portería de Bravo.

42' Amonestado André Silva por reclamar un supuesto penal. No parecía falta dentro del área chilena.

41' El balón fue bien rechazado por la defensa portuguesa.

41' Falta fuera del área a favor de Chile.

36' El balón es rechazado por Cristiano Ronaldo y termina después de varios toques en los pies de Claudio Bravo.

36' Otro tiro de equina a favor de Chile.

33' Centro peligroso de Cédric que la defensa chilena vuelve a rechazar.

32' Mejor Chile que Portugal en los últimos minutos.

30' Amonestado William Carvalho por falta sobre Arturo Vidal.

29' Remate de Aránguiz que sale desviado.

27' Buena jugada de Chile. Arturo Vidal cobra rápido para Isla, y este centró para que Aránguiz rematara de cabeza desviado.

26' Intento de contragolpe de Portugal que es desperdiciado.

25' Pase de Cédric que queda largo para Bernardo Silva. Saque de meta para Chile.

22' En la jugada Jara comete falta a André Silva y aunque la jugada continuó el árbitro amonesta al chileno. La jugada parecía de roja.

22' Después de una buena jugada de Portugal Adrien Silva remata muy suave a la portería de Bravo.

19' Partido detenido por un choque entre William Carvalho y Hernández.

16' Tiro de equina a favor de Chile, en el rechace Beausejour tiró muy desviado.

14' Buenos minutos para el conjunto lusitano, con intensidad y jugadas precisas.

12' Buena jugada de Portugal, Cristiano Ronaldo centra sin embargo el balón es rechazado.

9' Arturo Vidal y Bruno Alves tienen una pequeña discusión que no pasa a mayores.

8' Tiro de esquina a favor de Portugal, el balón rebota y André Gomes la manda a la tribuna.

6' ¡Casi André Silva! Ahora es Claudio Bravo el que achica de manera espectacular después de un gran pase de Cristiano Ronaldo.

5' ¡Rui Patricio! Espectacular el arquero portugués saliendo para achicarle a Vargas, después de un brillante balón filtrado de Alexis Sánchez.

4' Remate de cabeza de Cristiano Ronaldo que sale desviado.

3´Falta a favor de Portugal.

1' Primera llegada de Portugal, André Gsmes dispara muy flojo hacia la meta de Claudio Bravo

1' ¡Comienza el partido!

Ahora ambos cuadros salen en una foto con la leyenda "Say no to racism"

¡Y ahora suena el himno de Chile!

Chile, campeón de América alinea con Claudio Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour, Aránguiz; Marcelo Díaz, Vidal, Hernández; Vargas y Alexis Sanchéz.

¡Y suena el himno de Portugal!

¡Listo el once inicial de Portugal! La selección campeona de Europa alineará con Rui Patrício; Cédric, José Fonte, Bruno Alves y Eliseu; William Carvalho, Adrien, Bernardo Silva y André Gomes; André Silva y Cristiano Ronaldo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Portugal vs Chile en vivo, perteneciente a la semifinal de la Copa Confederaciones. El encuentro tendrá lugar en el Kazán Arena, Kazán a partir de las 20:00 horas, aquí en VAVEL.

Desde aquel único precedente del 2011, será la primera vez que ambos se enfrentarán en competición FIFA.

ue Alireza Faghani (Foto: Getty Images)

El árbitro asignado para la primera semifinal será el experimentado iraní Alireza Faghani, dirigirá su segundo encuentro en el festival de los campeones, inició su carrera en el 2000 y ocho años más tarde obtuvo la categoría FIFA

Kazán Arena (Foto: Getty Images)

El Kazán Arena es un recinto deportivo ubicado en Kazán, tiene una capacidad para 45379 espectadores. Además esta sede se volverá a emplear el próximo año en la Copa del Mundo.

Juan Antonio Pizzi (Foto: Getty Images)

Juan Antonio Pizzi : "Sabemos que tenemos un partido muy difícil. Chile y Portugal están entre las mejores selecciones del mundo"

Fernando Santos (Foto: Getty Images)

Fernando Santos: "Chile no es fácil de analizar , tiene un buen equipo formado, muy rápido, fuerte y dinámico. Nosotros también tenemos todas esas virtudes, será un encuentro muy parejo"

El último enfrentamiento entre Portugal y Chile se jugó el 26 de marzo de 2011, en aquel amistoso empató 1-1 ante los sudamericanos.

Cristiano Ronaldo extendió su récord como máximo goleador de la selección portuguesa: 75 goles en 142 partidos. El astro luso apunta continuar ratificando su mejor momento futbolístico.

Chile empató 1-1 ante Australia en Moscú, la Roja dejó algunas dudas con respecto a su desempeño colectivo y anhela llegar lo más alto posible en el festival de los campeones.

Chile finalizó segunda en el grupo B con 5 puntos , ganó dos y empató uno. La actual bicampeona sudamericana se enfrentó a Alemania, Australia y Camerún.

Portugal goleó categóricamente por 4-0 a Nueva Zelanda en San Petersburgo, Cristiano Ronaldo de penalti, Bernardo Silva, André Silva y Nani fueron los autores de la categórica victoria en la última jornada de la fase de grupos.

Portugal ganó el grupo A con 7 puntos producto de dos victorias y un empate. México, Rusia y Nueva Zelanda fueron sus respectivos rivales. La selección lusa apunta a defender su condición de actual campeona europea.