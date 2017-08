Jorge Jesus: "El Sporting tiene que ir en busca de reconocimiento en Europa"

Jorge Jesus en rueda de prensa | Foto: UEFA

Jorge Jesus recordó la historia en la previa del duelo con el Steaua de Bucarest, que se disputará por los "playoffs" de la Liga de Campeones. El técnico dejó claro que el Sporting quiere conquistar la reputación europea, y para ello tiene que superar un equipo que ya ha sido campeón continental.

"Queremos estar entre los mejores, y para eso tenemos que eliminar al Steaua. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un equipo que ha sido campeón europeo. El Sporting es 53º en el ranking. El Sporting tiene que ir en busca de ser reconocido en Europa, y eso pasa por superar esta eliminatoria", dijo Jesus en rueda de prensa.

El técnico subrayó que a los leones sólo les interesa la entrada en la fase de grupos de la Champions, remitiendo a segundo plano la posibilidad de disputar nuevamente la Europa League.

"Nuestro foco es la Champions, estamos en una eliminatoria de Champions y estamos interesados en la garantía que nos da la eliminatoria. La segunda posibilidad ya no me importa. No podemos poner una idea al revés. Mi idea es la Champions, sabiendo que es más difícil que la Europa League. No vale la pena pensar en lo que puede suceder si no tenemos capacidad para pasar esta eliminatoria. Nuestro foco es en esta eliminatoria, por lo demás no hay por dónde huir", dijo el técnico portugués de 63 años.

Jesus destacó la importancia de lo colectivo para encarar la eliminatoria, diciendo que el grupo está unido, tanto dentro como fuera del césped.

"La Champions es algo que motiva mucho a los jugadores, así que saben que tienen valor para estar en el grupo de los mejores y por eso, y para eso, pasa a calificarnos, sabiendo que el adversario también busca el mismo camino. El equipo está muy motivado, muy unido. Estamos formando un grupo unido, además de la calidad individual. Hay una gran diferencia entre ser amigo dentro y fuera del juego. Socialmente nos damos todos muy bien, pero después en el juego es que es importante. A lo largo de estos dos años hemos trabajado mucho en ese detalle, entonces el equipo está muy motivado y confiado", concluyó.