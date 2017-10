Previa SL Benfica - Manchester United: Unos tan poco y otros tanto

SL Benfica-Manchester United | Foto: Adrián Cobo (VAVEL)

Unos tanto y otros tan poco. O, unos tan poco y otros tanto. Unos, con cero puntos de seis posibles. Otros, los que mañana viajan a Lisboa desde Mánchester, con pleno absoluto. Unos, los lisboetas, vienen de recibir la mayor goleada de su historia en Champions League (5-0). Otros, los actuales líderes del grupo A, anotaron en menos de media hora tres goles para desahuciar fácil, muy fácilmente, a un flojo y endeble CSKA Moscú. Unos, que consiguiendo mañana poco conseguirán al final eso, poco; o nada. Otros, que sin necesitar tanto porque ya han hecho mucho, con poco (un empate) se podrían marchar contentos. Y así llegan SL Benfica y Manchester United al choque que se disputa en tan sólo 24 horas y cuyo escenario será un Estadio da Luz que vestirá sus mejores galas. Así de mal. O así de bien. Depende de para quién.

Mal, muy mal llega el equipo dirigido por Rui Vitoria. Las dos inesperadas derrotas sufridas ante CSKA Moscú a domicilio y ante el Basilea, muy dolorosa esta última, ponen al Benfica en una situación que está cerca de ser dramática y que definitivamente lo podrá ser mañana si las águilas no ganan y en el otro partido del grupo no se produce un empate. Y, a pesar de que en liga no marchan del todo mal, terceros a cinco del Porto, la realidad es que la imagen mostrada en la máxima competición continental ha sido pésima hasta el momento. Huelga decir que no pasar a octavos de final sería un varapalo tremendo para la afición del conjunto lisboeta.

Y bien, muy bien para el cuadro de José Mourinho que, por cierto, vuelve al feudo de un equipo con el que empezó su exitosa carrera como primer entrenador, allá por el año 2000. El Manchester United tiene ante sí la oportunidad de dar un paso de gigante para lograr el objetivo de conseguir el billete a la fase final de la Champions League. Si Mou y los suyos se llevan los tres puntos para Inglaterra lo estarán tocando con la yema de los dedos. Además, de no perder y sin tener en cuenta el encuentro ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa, los diablos rojos sumarían 14 partidos consecutivos en competición europea (Champions y Europa League) sin conocer derrota. Y más de lo mismo en Premier League, donde continúa intratablemente imbatido, tras el empate a cero en Anfield Road el pasado sábado.

El cara a cara

Si hasta ahora la suerte no ha acompañado al Benfica en esta edición de la Champions League, tampoco lo harán los números en el juego de mañana miércoles. Porque la historia dice que de los últimos nueve encuentros en los que águilas y diablos rojos se han medido en combate, los segundos han ganado a los primeros en seis ocasiones. Para más inri, en el cómputo global del Manchester United contra equipos portugueses, salen también favorecidos los ingleses habiendo ganado 14 partidos de 21 posibles.

Además del de Mourinho, en este cara a cara particular entre Benfica y United, habrá otros reencuentros. Lindelof abandonó la disciplina lisboeta el pasado verano para ponerse a las órdenes del técnico luso, que pidió expresamente su fichaje. Y también vuelve a la que fuera su casa el serbio Nemanja Matic, que ha declarado en una entrevista que el Benfica es un club muy especial al que ama.

Arbitra Felix Zwayer

El alemán Felix Zwayer es el trencilla elegido para arbitrar el trascendental partido en el Estadio da Luz. Thorsten Schiffner y Marco Achmuller actuarán en la función como asistentes y Rafael Foltyn será el cuarto árbitro. Daniel Siebert y Sascha Stegemann serán esos personajes que todavía no se entiende muy bien para qué sirven y que completarán el equipo arbitral ocupando las líneas de cal de cada portería.

Posibles Alineaciones

SL Benfica: Julio César, Douglas, Luisao, Jardel, Grimaldi, Salvio, Fejsa, Pizzi, Cervi, Raúl Jiménez y Jonas.

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Lindelof, Young, Fellaini, Ander Herrera, Mata, Mkhitarian, Rashford y Lukaku.